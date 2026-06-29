Abu Ubeyde: Êrîşên Îsraîlê li Sûriyê, berdewamiya êrîşên li Filîstîn û Libnanê ne û hewildanek e ji bo projeya şer û xirab a “Îsraîla Mezin”

Li gorî raporê ji Ajansiya Nûçeyan a Ehlebêyt (S) — ABNA—Abu Ubeyde, berdevkê leşkerî yê Tîpên Şehîd Izzedîn Qesam (şaxê leşkerî yê Tevgera Hamasê), îro Duşemê hişyarî da ku êrîşên rejîma Siyonîst li ser Sûriyê, berdewamiya êrîşên li ser Filîstîn, Lubnan û gelên herêmê ye û wekî hewildanekê ji bo pêkanîna projeya şer û şerî ya “Îsraîla Mezin” tê hesibandin.
Berdevkê Tîpên Qesam anî ziman û got: “Em silav û pîrozbahiyê didin gelê qehreman ê Sûriyê ku bi amûrên xwe yên hêsan li gundê ‘Abedîn’ ê li başûrê Sûriyê li dijî leşkerên rejîma dagirker rabû; gelê ku teslimatî nabin û qebûl nakin ku êrîş û dagirkirina axa xwe ji aliyê Siyonîstên dagirger ve pêk were.”
Abu Ubeyde daxwaz ji Ummeta Îslamî kir ku bi hemû etnîk û mezhebên xwe di bêheta (meydanê) de cih bigirin û tekez kir: “Divê ummeta me vê efsaneyê di nifşê xwe de biqedîne û berî ku dereng bibe, wan bêpar bike.”
Çavkaniyên nûçeyan ên Sûriyê îro sibehê ragihandin ku rejîma Siyonîst bi hêza hewayî û topkan êrîşî periphêriya devera Başûr a Sûriyê (darê devera Dar’a) kiriye.
Li gorî raporên derbarê mijarê de, fîgirên (fighter jets) rejîma Siyonîst êrîşî derdora bajarokê “Abedîn” li herêma “Hawz el-Yermûk” a li periphêriya devera Dar’a kirine.
Her wiha nûçegîrê kanala El-Axbariye ya Sûriyê ragihand: Rejîma Siyonîst gundê “Abedîn” ê li periphêriya Dar’a bi topên xwe ve hiştim, ku hin ji van êrîşan li axên çandiniyê yên vê herêmê ketin.
Ev êrîş piştî wê yekê pêk hatin ku leşkerên dagirger ên rejîma Siyonîst ketine vê herêmê û li nêzîkî “Tel el-Maghar” û di navbera gundên “Abedîn” û “el-Cemle” de çadir vekirine.
…………….
Dawiya Peyam
Payda û Termên Siyasetî/Leşkerî
(Êrîş / Dagirkirin)
(Projeya şer û şerî / Projeya xirab): Projeya xirab/şerî.
(Şaxê leşkerî): Şaxê leşkerî.
(Ummeta Îslamî): Ummeta Îslamî.
(Êrîşa hewayî û topkanî): Êrîşa bi fîgir û topan.
(Periphêr / Derdora): Periphêr/Derdora bajêr.
Your Comment