Beqayî got: Di rojên pêş de nîqaşek bi aliyê Amerîkî re nîne ku were li bernameyê danîn

Li gorî raporê ji Ajansiya Nûçeyan a Ehlebêyt (S) — ABNA—Îsmaîl Beqayî, axaftvanê Wezareta Karê Derve, got: di rojên pêş de tu civîna danûstandinê bi aliyê Amerîkî re li tu astekê de nayê bernamekirin û ev yek ku nûnerên Amerîkayê diçin Qatarê, bi seferê heyeta Îranê re ku ji bo şopandina bicihanîna naveroka têgihiştina lihevhatinê (di nav de xala 11) tê kirin, têkildar nîne.
Beqayî di bersiva pirsê de li ser rewşa bicihanîna xalan cihêreng ên têgihiştina lihevhatinê, ji bo mînaka mijara firotina neftê û gihîştina azad a hêsabên Îranê yên girtî, got: li gor xala 10 (firotina neftê), ji aliyê Amerîkayê ve destûrên pêwîst hatine derxistin û em şopandina pêvajoya bicihanînê dikin. Di derbarê xala 11 (azadkirina malên girtî yên Îranê) de jî pêvajoya bicihanînê tê şopandin. Di vê çarçoveyê de, ev hefte heyetek ji Komara Îslamî ya Îranê dê were şandin Doha.
Ew di bersiva pirsê de li ser destpêkirina danûstandinan ji bo lihevhatina dawî di çarçoveya komên xebatê yên diyarkirî de, got ku hîn neketine qonaxa danûstandina ji bo lihevhatina dawî; li gor xala 13 a têgihiştina lihevhatinê, destpêkirina danûstandinên lihevhatina dawî girêdayî destpêkirina bicihanîna xalan 1, 4, 5, 10 û 11 û berdewamkirina wan e.
Dawiya peyamê.
Your Comment