Medûduf: Rûsya di şîna şehadeta Ayetullah Xaminêyî de bi gelê Îranê re hevbeş e

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA–Dîmetrî Medûduf, Cîgirê Encumena Ewlekariya Rûsya, ku ji bo beşdarî li merasîma oxirkirina Rêberê Şehîdê Şoreşa Îslamî hatibû Îranê, di axaftineke xwe de bi medyayên Îranê re got: «Rûsya di şîna şehadeta Ayetullah Elî Xaminêyî (rezwanullahi teâlâ alêh) de bi gelê Îranê re hevbeş e.»
Li gorî wê nûçeyê ku ji aliyê Koma Navneteweyî ya Ajansa Nûçeyan a Tasnîm ve hatiye weşandin, Medvedev di vê hevpeyvînê de tekez kir ku Moskow vê wexta dijwar bi hestên gelê Îranê re li hev dimîne û şehadeta Rêberê Şehîd wekî ziyaneke mezin ji bo Îranê binav kir.
Wî herwiha got ku têkiliyên stratejîk ên navbera Tehran û Moskowê, ku li ser bingeha hevkariyê û hevrêziyê hatine avakirin, dê di qonaxa bê de jî bi hêz bimînin.
Medûduf herwiha bal kişand ser yekîtiya neteweyî ya Îraniyan piştî vê bûyera dilgiran û xatirnîşankir: «Xem û kovanên ji ber şehadeta Ayetullah Xaminêyî, gelê Îranê bêtir bi hev re yek kir û ev gelê serbilind tu carî serê xwe li ber zextên Amerîkayê û welatên din natewîne.»
Cîgirê Encumena Ewlekariya Rûsyayê di dawiya daxuyaniyên xwe de tekez kir: «Ez piştrast im ku gelê Îranê di vê têkoşîna li dijî siyasetên dagîrkar ên Amerîkayê de wê bi ser bikeve û serkeftinê bi dest bixe.»
…
Dawiya peyamê /
Your Comment