Medya Siyonîst: merasîma bi milyonî ya şopandina laşê rêberê Îranê, nîşanekê hêza Îranê ye

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Rojnameya siyonîstî yêdîot Ahronot: Beşdarbûna mîlyonî di cenazeya Rêberê şehîd de, pêşandana hêzê ye
Tehran - Rojnameya siyonîstî Yediot Ahronot nivîsîye ku beşdarbûna mîlyonî di merasîma cenazeya rêberê derbasbûyî yê Îranê de, nîşana hêzê ye û, bi gotina wan, “tîrêkek li çavê Amerîkayê” ye. Di vê nivîsê de, Tehran bi vê awayî pêşkêş dike ku şoreşa wê sînor û sîstema xwe ya taybet xweşî nadin û ji bo ti alîyekî dixweşin.
Di aliyekî din de, vê rojnameyê nivîsîye ku Oda Benjamin Netanyahu, serokwezîrê rejîma siyonîstî, gotegotên ku ji aliyê New York Times ve hatibûn belavkirin red kir. Ew gotegot di derbarê planekê de bûn ku Tel Aviv ji bo kuştina navbir û sereke yên Îranî, Emîr-Abbas Erakçî û Muhammed-Baqir Qalîbaf, di dema muxaberatê de bi Amerîkayê re amade dike.
Di vê navberê de, merasîma xatirxwestinê bi “Axayê Şehîd ê Îranê”, Imam Seyyid Ali Husaynî Xameneî, ji saetan pêş de li Musellaya Îmam Xumeynî ya Tehranê bi beşdarbûna hejmareke mezin ji evindaran û dilsozên wê giyanê çûyî re derbas dibe.
Li gorî bernameya ragihandî:
- Şemî û Yekşemî: merasîma xatirxwestinê li Musellaya Îmam Xumeynî ya Tehranê
- Duşem: merasîma cenazeya pîroz li Tehranê bi beşdarbûna mîlyonî
- Sêşem: veguhastina pîrekê pîroz bo Qum
- Çarşem: merasîma cenazeya berfireh li Karbela-ya Pîroz
- Pêncşem: defnkirin li Hema Îmam Riza (a.s.)
Di dawiya peyamê de, ev merasîm wekî bûyerêke mezin a dîrokî hatin nirxandin; bûyerê ku di wê de, xelkê Îranê bi beşdariya xwe ya mîlyonî, payeyê şehadet û berdewamîya rêya şehîdan nîşan didin.
Berçavok
- Merasîma cenazeya rêberê şehîd a Îslamê
- Ayetullah Xameneî
- Rêberê şehîd ê Îranê
- Tevgera medyaya li dor cenazeya rêberê şehîd
Your Comment