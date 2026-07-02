Analîza medyaya Siyonîst : Merasîma oxirkirina Ayetullah Xameneî, nîşandana hêzê û peyama domdarî û xweragiriya pergalê ji bo herêm û cîhanê ye

Li gorî raporta Ajansa Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x)-ABNA- Dema amadekariyan de ji bo oxirkirina dîrokî û bêhempa ya rêberê şehîd ê Komara Îslamî ya Îranê, medyaya rejîma siyonîst di raportekê de hûrgiliyên vê merasîmê nirxand û îdia kir ku Komara Îslamî dê vê merasîmê ne tenê ji bo merasîma oxirkirinê, lê belê ji bo nîşandana hêza xwe ya rêxistinbûnê, yekitiya neteweyî û şandina peyama berdewamî û mayîndetiya pergalê bo welatên herêmê bikar bîne.
i24news ku navenda wê li bajarê Yafa (Tel Aviv) ye, di destpêka raporta xwe de îdia kir: «Li Îranê amadekariyên dawî ji bo merasîma oxirkirina (Ayetullah şehîd Seyîd Elî) Xaminêyî tên kirin; merasîmek ku tê çaverêkirin bibe mezintirîn merasîma oxirkirinê di dîroka vî welatî de, nêzîkî hefteyekê bidome û bi dehan milyon welatiyên îranî tê de beşdar bibin.»
Di dewama raportê de hatiye gotin: «Îranê rûpelek girtiye û xwe ji bo rûpelên din amade dike. Niha ku vegera li rewşa asayî gihîştiye lûtkeyê, dema veşartina Rêberê Bilind ê Îranê hatiye. Piştî gengeşiyan, di dawiyê de (Ayetullah Seyid) Mojteba Xaminêyî destûra lidarxistina merasîmê da û ev merasîm dê roja şemiya bê, 4ê Tîrmehê dest pê bike; dîrokek ku xuya ye ne bi tesadufî hatiye hilbijartin.»
Vê medyaya siyonîst her wiha îdia kir: «Îran xwe ji bo bûyereke mezin û mezintirîn merasîm di dîroka xwe de amade dike; merasîmek ku Îran dê mifahê jê werbigire da ku vê peyamê bide welatên herêmê ku ev welat, tevî derbeyên giran ên li ser wî hatine kirin, dîsa jî xwedî hêza rabûn û vegerandina ser piyan e.»
Li gorî vê raportê, merasîm ji Tehranê dest pê dike û sê roj pişt re, karwanê oxirkirinê ber bi bajarê pîroz ê Qumê ve bi rê dikeve. Dûv re, ev karwan dê bê veguhastin bo Iraqê û li bajarên pîroz ên şîiyan, Necef û Kerbelayê, merasîm bên lidarxistin. Ev medyayê di dewama îdîayên xwe de dibêje ku di dawiya vê bernameyê de, Rêberê Îranê dê li bajarê xwe yê jidayikbûnê bê veşartin.
Medyaya siyonîst di dawiyê de bal kişand ser mezinahiya vê merasîmê û îdia kir ku rayedarên îranî xwe ji bo amadebûna nêzîkî 20 milyon kesan li Tehranê amade dikin û tê texmînkirin ku nêzîkî 30 milyon kes, yanî nêzîkî 30 ji sedî ya nifûsa Îranê, beşdarî merasîmên cuda bibin. Her wiha li gorî îdîaya vê medyayê, heta niha 90 welat, heyet, kesayetiyên olî û saziyan beşdarbûna xwe piştrast kirine û ji bo 300 komên televîzyonî jî destûra şopandina merasîmê hatiye dayîn.
Di vê raportê de her wiha tê îdiakirin ku ji bo lidarxistina vê merasîmê, 4 hezar û 80 parkkirin (cihê rawestgeha otomobîlan) hatine amadekirin, 200 hezar hêz hatine rêkxistin û hemû kar û bar di bin çavdêriya navendeke taybet a navendî de têne birêvebirin. Ev medyayê îdia kir ku berpirsyariya dabînkirina ewlehiya merasîmê li ser milê hêzên Besîc û Spaha Pasdarên Şoreşa Îslamî ye.
Vê medyaya siyonîst di bexşeke din a raporta xwe de îdia kir ku peyamên propagandayê yên merasîmê, ku tê gotin bi erêkirina (Ayetullah Seyid) Mojteba Xaminêyî hatine amadekirin, ji berê ve hatine diyar kirin û di nav xwe de dirûşmên wekî «Îran serketî ye», «Îran li ser heqiyê ye» û «Mihwerê berxwedanê ji her demê xurtir e» dihewîne.
Li gorî raporta vê medyayê, heta hejmareke telefonê jî ji bo bersivdayîna beşdaran hatiye ragihandin û kesên ku bi hejmara 9222 ve li Tehranê têkiliyê deynin, wê agahiyên pêwîst derbarê xizmetguzariyan û awayê beşdarbûna di merasîmê de werbigirin.
Medyaya rejîma siyonîst di dawiya raporta xwe de îdia kir ku tevî belavkirina hûrgiliyên berfireh derbarê vê merasîmê de, hêj pirsek bêbersiv maye; ew jî ev e ku gelo (Ayetullah Seyid) Mojteba Xaminêyî bi xwe dê di merasîmê de amade bibe an na; mijarek ku bi îdiaya vê medyayê, heta niha tu bersivek bo wê nehatiye eşkerekirin.
..........................
Dawiya peyamê
Your Comment