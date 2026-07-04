  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Çand û Huner

Navê pirtûkê: Guhdarîkirina Peyvan; Çîroka Jiyana Mewlewiyê Kurd

4 July 2026 - 09:47
News ID: 1835152
Source: kmr.abna24.com
Navê pirtûkê: Guhdarîkirina Peyvan; Çîroka Jiyana Mewlewiyê Kurd

Di kûrahiya kevirên hişk û mijalî yên Hewramanê de, li wir ku xweza bi zimanê helbestê diaxive, dengê arîfekî dengvedide ku ruhê evîn û îrfana Kurdî ye. Mewlewiyê Kurd, padîşahê bê tac û textê welatê tenêtiyê û xemê, bi Dîwana xwe ya xezelan pirek di navbera erd û ezman de ava kir. Belgefîlma kurt a ku li pêş we ye, gerokek lezgîn lê kûr e li ser jiyan, evîna wî ya bêencam û rêwîtiya wî ya îrfanî ya tijî raz û remzan. Ew helbestvan û sofiyek navdar bû ku korbûna çavên serê wî, bînbariya çavê dilê wî zêdetir kir.

Download 23 MB

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — [VÎNÎ] Mewlewî Kurd: Giyanekî serkeş di lûtkeyên Hewramanê de

Çîroka me ji wî cihî dest pê dike ku çiyayên bilind bi asîmanê şîn re hembêz dibin. Di dawiya sedsala dozdehemîn a hicrî de, li axa pîroz a Hewramanê, stêrkek nû di malbateke ilm û îrfanê de geş bû; navê wî kirin «Ebdurehîm». Hucreyên zanistê li bajarên Sine, Bane, Silêmanî û Helebçeyê, şahidê jêhatin û ronahiya gijên wî bûn. Lê Ebdurehîm ne tenê feqîyekî hişmend, belkî giyanekî şoreşger û nasekinî bû ku li pey heqîqetê digeriya.

Evîn, şewata ku gihîştinê pêk tîne

Tu arifek bêyî ceribandina agirê evînê, nagihîje kamilbûnê. Evîna Ebdurehîm, «Xatûn Enber» bû; ew hemdemê razan û çavkaniya îlhamê bo xezelên wî yên tijî sۆz bû. Lê çerxa felekê bi vî aşiqê dilovan re nehat. Mirina neçaverêkirî ya Enber Xatûnê, wekî birûskekê li ser canê Mewlewî ket. Wî di şîna yarê de, dilsoztirîn û kûrtirîn şînnameyên edebiyata kurdî bi zaravayê «Hewramî» gotin; helbestên ku hîn jî zinaran bi bîr tînin:

«Matmen, dil soxtê matmen… Te’ziyêy dilan xem xelatmen…»

Ji tariya çavan ber bi ronahiya dil ve

Xem û jan, Ebdurehîm ber bi deryayên kûr ên îrfanê ve bir. Ew bû muridê Şêx Usman Siracuddîn û bi navê «Mewlewî» di dîrokê de navdar bû. Lê ceribandina jiyanê hîn neqediyabû. Şewata mala wî, dîwan û pirtûkên wî kirin xwelî; paşê jî perdeyên tariyê li ser çavên wî rûniştin. Lê Mewlewiyê Kurd, di tariya mutleq a çavan de, gihîşt ronahiya asîmanî ya dil. Wî cîhan ne bi çav, belkî bi çavê giyan didît.

Di sala 1300 a hicriya qemerî de, şem’a vî arifê mezin vemirî, lê ew rêçika ku wî di edebiyat û îrfana kurdî de vekir, tu carî nayê tariyê. Mewlewî nîşan da ku zimanê helbestê, dengê bê-navber ê giyanê mirov e. Ew di dilê dîroka çiyayan de nemir ma; ew yê ku ji lûtkeyên Hewramanê derbas bû û xezelên wî heta hetayê di guhê demê de dê bijîn.

Dawiya peyamê /

Nivîskar: Mîlad Muradî

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha