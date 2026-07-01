"Amerîka ji belavkirina rapora dawîn a derbarê sûcê dehşetnak li Mînab xwe dûr girt."

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Associated Press ragihand ku êrîşa li ser dibistanekê li Mînab, ku di raporê de bi hêzên Amerîkayê ve tê girêdan, êrîşa herî kujer a ku di şerê Amerîka û Îsraîlê li dijî Îranê de hatiye tomarkirin bû. Piraniya kesên ku canê xwe ji dest dan zarok bûn.
Ev ajans zêde kir ku, tevî ku zêdetir ji çar mehan ji ketina mûşekên Amerîkayê li vê dibistana seretayî derbas bûye, hîn jî rapora dawîn nehatiye weşandin.
Li gorî vê raporê, her çend artêşa Amerîkayê di demeke zû de delîlên ku nîşan didan mûşek li vê cihê ketibû di dest de hebûn, hukûmeta Trump rasterast berpirsiyariya vê bûyerê qebûl nekir. Di heman raporê de jî tê gotin ku artêşa Amerîkayê, berevajî daxuyaniya xwe ya destpêkê, ji vê bûyerê agahdar bû.
………….
Dawîya Nûçêyî/
Your Comment