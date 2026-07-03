[RAPORTA ZINDÎ] Tehran di şîna Rêberê Şehîd de: Cîhan li ber peykerê wî serê xwe ditewîne

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA–Şandên bilind ên navneteweyî li Musellaya(cihe Nimêja Înîye) Tehranê li ber peykerê mutehher ê Rêberê Şehîd serê xwe tewandin
Tehran – (EBNA) – Li gorî nûçeyên gihîştî, ji kêliyên berê ve serok, rayedarên payebilind û nûnerên fermî yên welatên cîhanê, bi amadebûna xwe li şebistanê Musellaya(cihe Nimêja Înîye) Tehranê, edayê hurmetê li ber peykerê mutehher ê Îmamê Şehîd, Ayetullah Elî Xaminêyî kirin.
Ev merasîma ku nîşaneya kûrahiya bandora cîhanî ya Rêberê Şehîd e, bi beşdariya heyetên payebilind ên siyasî û fermî yên ji dewletên cuda yên cîhanê, di rewşeke tije hest û rûmetê de tê lidarxistin.
Nûçeya herî dawî:
•18:28 (Demjimêra Tehranê): Sekreterê Giştî yê Rêxistina Hevkariya Aborî (ECO), bi amadebûna li musellayê, bi awayekî fermî hurmeta xwe ji bo Rêberê Şehîdê Şoreşa Îslamî nîşan da û hevxemiya xwe pêşkêşî gelê Îranê kir.
Merasîm hîn jî bi hatina şandên din berdewam e.
18:20 | Rêzgirtina nûnerê taybet ê hikûmeta Tanzanyayê li serokê şehîd ê şoreşê
18:15 | Nivîstinên mêvanên merasîma rêzgirtina li serokê şehîd ê şoreşê li deftera bîranînê
17:57 | Rêzgirtina nûnerê taybet ê hikûmeta Hindistanê li serokê şehîd ê şoreşê
17:57 | Rêzgirtina nûnerê hikûmeta Tûnisê li serokê şehîd ê şoreşê
17:35 | Rêzgirtina wezîrê çandiniyê û nûnerê taybet ê welatê Malezyayê li serokê şehîd ê şoreşê
17:32 | Rêzgirtina cîgirê serokê Kongreya Neteweyî ya Gel a Çînê li serokê şehîd ê şoreşê
17:28 | Rêzgirtina cîgirê sekreterê giştî yê Rêxistina Hevkariya Îslamî li serokê şehîd ê şoreşê
17:25 | Rêzgirtina sekreterê giştî yê Rêxistina Hevkariya Aborî ya D-8 li serokê şehîd ê şoreşê
17:23 | Rêzgirtina nûnerê hikûmeta û padîşahiya Taylandê li serokê şehîd ê şoreşê
17:20 | Rêzgirtina qasidê taybet ê serokkomarê Miyanmarê li serokê şehîd ê şoreşê
17:17 | Rêzgirtina Medvedev, qasidê taybet ê serokkomarê Rûsyayê, li serokê şehîd ê şoreşê
17:16 | Rêzgirtina wezîrê ragihandinê yê Serbistanê li serokê şehîd ê şoreşê
17:13 | Rêzgirtina cîgirê serokkomarê Yemenê li serokê şehîd ê şoreşê
17:02 | Rêzgirtina wezîrê perwerdehiya bilind a Guamê li serokê şehîd ê şoreşê\
17:02 | Rêzgirtina serokê parlamentoya Pakistanê li serokê şehîd ê şoreşê
17:01 | Rêzgirtina wezîrê parastina neteweyî ya Libnanê li serokê şehîd ê şoreşê
16:56 | Rêzgirtina sekreterê giştî yê Rêxistina Hevkariyên Şanghayê li serokê şehîd ê şoreşê
16:47 | Rêzgirtina wezîrê derve yê Qazaxistanê li serokê şehîd ê şoreşê
16:41 | Rêzgirtina cîgirê wezîrê derve yê Erebistana Siûdî li serokê şehîd ê şoreşê
16:38 | Rêzgirtina cîgirê serokê parlamentoya Srîlankayê li serokê şehîd ê şoreşê
16:38 | Rêzgirtina cîgirê serokkomarê Tirkiyeyê li serokê şehîd ê şoreşê
16:34 | Rêzgirtina wezîrê kabîneya Namîbyayê li serokê şehîd ê şoreşê
16:34 | Rêzgirtina cîgirê serokê konseya siyasî ya Hizbullahê Libnanê li serokê şehîd ê şoreşê
16:28 | Rêzgirtina endamên payebilind ên Tevgera Hemasê li serokê şehîd ê şoreşê
16:21 | Rêzgirtina sekreterê giştî yê Tevgera Cîhada Îslamî ya Filistînê li serokê şehîd ê şoreşê
16:21 | Rêzgirtina serokê parlamentoya Omanê li serokê şehîd ê şoreşê
16:10 | Rêzgirtina wezîrê derve yê Kongoyê li serokê şehîd ê şoreşê
16:02 | Rêzgirtina serokkomarê Gurcistanê li serokê şehîd ê şoreşê
16:00 | Rêzgirtina wezîrê derve yê Burkîna Fasoyê li serokê şehîd ê şoreşê
15:56 | Rêzgirtina serokê Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê li serokê şehîd ê şoreşê
15:54 | Rêzgirtina serokê parlamentoya Misrê li serokê şehîd ê şoreşê
15:48 | Rêzgirtina serokkomarê Iraqê li serokê şehîd ê şoreşê
15:44 | Serokê parlamentoya Bengladeşê li serokê şehîd ê şoreşê rêz girî
15:41 | Rêzgirtina cîgirê serokwezîrê Efxanistanê li serokê şehîd ê şoreşê
15:35 | Rêzgirtina wezîrê derve yê Nîkaraguayê li serokê şehîd ê şoreşê
Saet 15:23 | Rêzgirtina serokê parlamentoya Qirgîzistanê li serokê şehîd ê şoreşê
Saet 15:21 | Rêzgirtina serokê parlamentoya Ozbekistanê li serokê şehîd ê şoreşê
Saet 15:17 | Rêzgirtina serokê Herêma Kurdistanê ya Iraqê li serokê şehîd ê şoreşê
Saet 15:15 | Rêzgirtina serokwezîr û fermandarê artêşa Pakistanê li ceseda serokê şehîd ê şoreşê
......................................
Dawiya peyamê/
Etîket (tags):
-
Serokê şoreşê
-
Şehîd Îmam Xameneyî
-
Rêzgirtina li şehîd
-
Serokên welatan
-
Îran
Your Comment