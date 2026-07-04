Pêşkeftina zindî ya merasîma xatirxwestina dîrokî û epîk a gelê tolhildêr û dilsoz ji bo rêberê şehîd ê şoreşê / Musellaya Tehranê û kolanên derdora w

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Ji sibehê îro ve deriyên Musellaya Tehranê ji bo gelê şînwar û tolhildêr ê Îmamê şehîd hatine vekirin, da ku roja duyemîn a bernameyên merasîma xatirxwestin û teşeyî dest pê bike û di heman demê de roja yekem a merasîma xatirxwestina gel bi Îmamê xwe re dest pê bibe.
Rojê berê, merasîma fermî ya rêzdan û silavkirina heyetên siyasî û leşkerî û komên cûrbecûr ji welatên cîhanê li Musellaya Tehranê hat lidarxistin. Piştre laşê pak ê rêberê şoreşa şehîd û malbata wî ji bo amadekirina xatirxwestina gel hatin veguhestin nav qada sereke ya Musellaya Tehranê.
Ji sibehê îro ve jî gelê dilsoz ê hezretê şehîd, bi peyama epîk û tolhildan û biayîda bi serwerê xwe re, ketine Musellaya Tehranê û qada mezin a Musellayê û kolanên derdora wê tijî gelê şînwar in
Evîndarên bê sînor: Fatime û Hebîb, bi çavên şil û dilên tije hêvî, ji bo dîtina dawî ya rêberê xwe hatibûn. Ew dibêjin: «Em hatin ku bi wî re xatir bixwazin, çimkî ew ne tenê rêberê Îranê, belê rêberê hemû azadîxwazên cîhanê bû.»
11:00 | “Ebalfazl, Alamdâr, Xameneî biparêze”; girseyeke mezin di merasîma xatirxwestinê ya rêberê şehîd ê ummetê de.
Sibê, saet 6ê sibehê; merasîma nimêja cenaze li ser bedenê Îmamê mujahîd ê şehîd û şehîdên malbata wî.
10:41 | Jinek ji welatê Bosnayê: em bavê xwe winda kirin.
| “Lebeyk Seyîd Mûçteba”; şiarê gel di merasîma xatirxwestina pîroz û mezin a bi rêberê şehîd ê şoreşê de |
[NÛÇE] Destpêkirina xizmetguzariya metroya Tehranê li stasyonên «Musella» û «Şehîd Beheştî»
Tehran - Piştî sînordarkirinên ku ji duh ve hatibûn danîn, kargerên bajêr ragihandin ku xizmetguzariya trênê di stasyonên «Musella» û «Şehîd Beheştî» de dîsa dest pê kir.
Li gorî daxuyaniya fermî ya rêveberên bajêr, ji vê gavê şûnde, ev stasyon dê di hemû demên kar de ji bo pêşwazîkirina li rêwiyan vekirî bin.
Ji bo hêsankirina hatûçûna xelkê di vê roja dîrokî de, Rêveberiya Metroya Tehranê ragihand ku:
- Hemû trên û wagonên di dest de ne, ketine xeta kar.
- Demên navbera hatina trênan (سرفاصله) bo kêmtir ji 5 deqîqeyan hatiye kêmkirin da ku qelebalixî û girtina rêwiyan bi awayekî lez were rêvebirin.
Ev biryar ji bo hêsankirina beşdariya gel di merasîmên taybet ên Rêberê Şehîd de hatiye girtin.
Bi rastî jî nayê bawerkirin… hinek xalek ji mersiyeya (medehî) Hacî Mehdî Resûlî di merasîma pîroz(Mazin) û dîrokî ya xatirxwestinê de.
Your Comment