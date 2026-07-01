  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

““Şanaziya tekwandokara Seqizî li Qazaxistanê; Aynaz Mîkaîlî medalya zîv a navneteweyî bi dest xist.”

1 July 2026 - 10:54
News ID: 1833977
Source: Kurdpress
““Şanaziya tekwandokara Seqizî li Qazaxistanê; Aynaz Mîkaîlî medalya zîv a navneteweyî bi dest xist.”

“Xeberê Kurdistan - Aynaz Mîkaîlî, tekwandokara şayisteya Seqizî, bi ronahîbûna xwe di şerên ‘Open’ ên Qazaxistanê û şerên destxistina bîjna Olimpîkê ya ciwanan de, bi serkeftî medalya zîv a van pêşbirkên navneteweyî bi dest xist.”

Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (s.x) – ABNA– Li gorî Kurd Pressê, ev werzişvana Seqizî di kîloya -63 de, di nav 18 tekwandokaran de, performansekî pir geş nîşan da û bi sê serkeftinên li pey hev gihîşt fînalê.

Mîkaîlî di pêşbirka xwe ya yekem de “Buranbay” ji Qazaxistanê di du rawendan de (bi encamên 8-2 û 17-1) têk bir. Paşê li hemberî “Romanenko”, nûnerê din ê welatê mêvandar, bi encamên 12-0 û 13-2 biser ket û derbasî qonaxa nîv-fînalê bû.

Nûnera Seqizê di nîv-fînalê de li hemberî “Elia Turan” a ji Qazaxistanê derket. Tevî ku rawenda yekem ji dest da, di du rawendên din de bi encamên 1-0 û 2-0 biser ket û mafê beşdarbûna fînalê bi dest xist.

Mîkaîlî di fînalê de li hemberî “Ayşe Işik” a ji Tirkiyeyê şer kir û piştî pêşbirkekî tûj û nêzîk, bû duyemîn û medalya zîv bi dest xist.

Hêjayî gotinê ye ku rahêneriya vê tekwandokara Seqizî, rahênera jêhatî ya parêzgeha Kurdistanê Niyan Şamûhemedî dike.

Your Comment

You are replying to: .
captcha