““Şanaziya tekwandokara Seqizî li Qazaxistanê; Aynaz Mîkaîlî medalya zîv a navneteweyî bi dest xist.”

Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (s.x) – ABNA– Li gorî Kurd Pressê, ev werzişvana Seqizî di kîloya -63 de, di nav 18 tekwandokaran de, performansekî pir geş nîşan da û bi sê serkeftinên li pey hev gihîşt fînalê.
Mîkaîlî di pêşbirka xwe ya yekem de “Buranbay” ji Qazaxistanê di du rawendan de (bi encamên 8-2 û 17-1) têk bir. Paşê li hemberî “Romanenko”, nûnerê din ê welatê mêvandar, bi encamên 12-0 û 13-2 biser ket û derbasî qonaxa nîv-fînalê bû.
Nûnera Seqizê di nîv-fînalê de li hemberî “Elia Turan” a ji Qazaxistanê derket. Tevî ku rawenda yekem ji dest da, di du rawendên din de bi encamên 1-0 û 2-0 biser ket û mafê beşdarbûna fînalê bi dest xist.
Mîkaîlî di fînalê de li hemberî “Ayşe Işik” a ji Tirkiyeyê şer kir û piştî pêşbirkekî tûj û nêzîk, bû duyemîn û medalya zîv bi dest xist.
Hêjayî gotinê ye ku rahêneriya vê tekwandokara Seqizî, rahênera jêhatî ya parêzgeha Kurdistanê Niyan Şamûhemedî dike.
Your Comment