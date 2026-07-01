Wezareta Karên Hundir a Tirkiyeyê: 134 endamên PKK’ê xwe radestî (Teslîmî)hêzên ewlehiyê kirine

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA–Li gorî nûçeya Kurdpressê, Wezareta Karên Hundir a Tirkiyeyê ragihand ku ji destpêka sala 2026an ve heta niha, 134 endamên Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) di çarçoveya bernameyên ku bi navê “înqakirin û vegerandinê” (ikna ve geri dönüş) tên naskirin û di encama xebatên îstîxbaratî û ewlehiyê de, xwe radestî(Teslîmî) hêzên ewlehiyê yên Tirkiyeyê kirine.
Di daxuyaniya vê wezaretê de hatiye gotin ku ev kes di encama operasyonên hevbeş ên yekîneyên îstîxbaratê yên Fermandariya Cendirmeyan, polîsên Tirkiyeyê û Daîreya Dijterorê de hatine tespîtkirin û hatine teşwîqkirin ku xwe radest bikin.
Li gorî daxuyaniya wezaretê, di nava kesên xwe radest kirine de du kes di “lîsteya gewr” (gri kategori) û kesek jî di “lîsteya zer” (sarı kategori) de cih digirin; ev kategorî di nava Tirkiyeyê de ji bo rêzkirina kesên ku bi dosyayên têkildarî PKK’ê tên şopandin, tên bikaranîn.
Wezaretê her wiha eşkere kir ku 115 kes ji wan kesên ku xwe radest kirine, bi biryara dadgehê heta dema darizandinê hatine girtin, 14 kes bi şertê kontrola dadwerî hatine berdan û pêvajoya darizandinê ya ji bo pênc kesên din jî dewam dike.
Wezareta Karên Hundir a Tirkiyeyê tekez kir ku hêzên ewlehiyê dê berdewam bin li ser operasyonên xwe yên li dijî komên ku ji aliyê Enqereyê ve weke gefek li ser ewlehî û yekîtiya neteweyî ya vî welatî tên dîtin.
Di vê nûçeyê de her wiha hatiye bibîranîn ku Tirkiye, Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA) û Yekîtiya Ewropayê (YE), PKK’ê di lîsteya rêxistinên terorê de bi cih dikin. Ev kom ji sala 1984an ve ketiye nav şerê çekdarî bi dewleta Tirkiyeyê re; şerekî ku heta niha bûye sedema jiyana bi deh hezaran kesan.
Ev rapor her wiha behsa pêvajoya ku bi navê “Tirkiyeya bê teror” tê zanîn dike û dibêje ku PKK’ê di Cotmeha 2025an de ragihandibû ku di çarçoveya vê pêvajoyê de, dest bi vekişîna hêzên xwe ji xaka Tirkiyeyê kiriye; pêngavek ku çend meh piştî destpêkirina pêvajoya danîna çekan li bakurê Iraqê pêk hatibû. Li gorî nûçeyê, ev pêvajo niha ketiye qonaxa vekişîna hêzan û PKK’ê jî di merasîmekê de li Iraqê derbarê vê pêvajoyê de daxuyaniyek belav kiribû.
…………….
Dawiya Peyam/
Your Comment