  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Mûzîk vîdyoya hunermendên Silêmaniya Iraqê jibo Rêberê Têkoşer ê Şehîd ê Şoreşê hat weşandin

4 July 2026 - 09:18
News ID: 1835139
Source: Sahar TV
Mûzîk vîdyoya hunermendên Silêmaniya Iraqê jibo Rêberê Têkoşer ê Şehîd ê Şoreşê hat weşandin

Hejmarek ji hunermendên kurd ên parêzgeha Silêmaniya Iraqê devdem digel lidarxistina mersima xatirxwestina ji Rêberê Têkoşer ê Şehîd ê Îranê, mûzkvîdyoyek bi zimanê kurdiya Soranî berhem anîn û ew weşandin.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Di vê berhemê de wan tevî rêzgirtina li  rêberê ezîz û şehîd, hevdiliya xwe bi gelê tazîdar ê Îranê re dan diyarkirin.

Ev vîdyo di nav torên civakî de bi awayekî berfireh ji aliyê berdengên iraqî li navçeyên kurdnişîn ve hat pêşwazîkirin û gelek bikarhêner ev parvekirin. Ev berhema hunerî bi beşdariya hejmarek stranbêj, jenyar û hunermendên kurd ve hatiye amadekirin û têde bi sûdwergirtina mûsîqa û wêneyên sembolîk, têgehên hevgirtin,  rêzgirtina li Rêberê Şehîd ê Têkoşer wekî kesayetiya bêhempa ê dîroka cîhana Îslamê deng vedaye. Amadekarên vê berhemê ragihandin ku armanca berhemanîna vê vîdyoyê, rêzgirtin û diyarkirina hevdiliyê ji rêya zimanê hunerê bûye.

Serepeyv

Îran Şehîd Rêberê Îranê Tehran Ayetullah Xamineyî

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha