Mûzîk vîdyoya hunermendên Silêmaniya Iraqê jibo Rêberê Têkoşer ê Şehîd ê Şoreşê hat weşandin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Di vê berhemê de wan tevî rêzgirtina li rêberê ezîz û şehîd, hevdiliya xwe bi gelê tazîdar ê Îranê re dan diyarkirin.
Ev vîdyo di nav torên civakî de bi awayekî berfireh ji aliyê berdengên iraqî li navçeyên kurdnişîn ve hat pêşwazîkirin û gelek bikarhêner ev parvekirin. Ev berhema hunerî bi beşdariya hejmarek stranbêj, jenyar û hunermendên kurd ve hatiye amadekirin û têde bi sûdwergirtina mûsîqa û wêneyên sembolîk, têgehên hevgirtin, rêzgirtina li Rêberê Şehîd ê Têkoşer wekî kesayetiya bêhempa ê dîroka cîhana Îslamê deng vedaye. Amadekarên vê berhemê ragihandin ku armanca berhemanîna vê vîdyoyê, rêzgirtin û diyarkirina hevdiliyê ji rêya zimanê hunerê bûye.
Serepeyv
Îran Şehîd Rêberê Îranê Tehran Ayetullah Xamineyî
Your Comment