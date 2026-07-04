Hoccetulîslam Mûminî diyar kir:Rêveberiya qeyranan (krîzan )bi şêwaza çaralî ya Îmam Huseyn (S.X)

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) —ABNA–Hoccetulîslam wel Muslimîn Mûminî di gotara xwe ya li Şebistana Îmam Xumeynî ya li Herema Xatûna Kerametê (s.x) de, bal kişand ser çanda ceribandin û zehmetiyan di jiyana mirovî de û got: «Di naveroka her belayekê de, nîmetek veşartî heye û ew nîmet jî ‘dua’ ye.» Wî amaje bi gotina Îmam Sadiq (s.x) kir ku dibêje: «Tu bela li ser bendeyekî bawermend nakeve, heke Xwedê ew bi duayê re neanîbe.» Belayên weha, mirov ber bi dergehê Xwedê ve dikişînin û asta berxwedana mirov bilind dikin.
Wî diyar kir ku rêveberiya qeyranan pêwîstî bi desthilatdariya li ser xwe (xweragirtin) heye û got: «Îmam Huseyn (s.x) di şeva Aşûrayê de, di bin dijwartirîn şert û mercan de, çar çalakî ji bo rêveberiya qeyranê hilbijartin: Nimêj, Qur’an, Dua û Îstixfar. Îmam ji Hazretê Ebulfezilil Ebas (s.x) xwest ku şer heta sibe paş bixe, da ku şeva xwe bi van çar xalan biqedînin. Ev çar prensîb, kilîla desthilatdariya li ser xwe di dema tengasiyan de ne. Kesê ku xwedî van çar prensîban nebe, nikare li hember pirsgirêkan serkeftî be û ji bo çareserkirina qeyranên xwe, serî li kesên neşênî dide ku ev yek encameke ji bilî windakirina demê bi xwe re nayîne.»
Axaftvanê Herema Pîroz di derbarê girîngiya nimêjê de got: «Nimêj rukna bingehîn a olê ye. Kesê ku nimêj neke, nikare li ser xwe desthilatdar be. Piştî her nimêja ferz, duayeke qebûlkirî heye. Heke hûn dixwazin pirsgirêkên we zû çareser bibin, nehêlin ku zehmetî bandorê li ser nimêja we bikin. Nimêj stûna olê ye; heke nimêj were qebûlkirin, kiryarên din jî tên lêkolînkirin.»
Wî di dawiyê de bal kişand ser girîngiya Qur’anê û duayê û tekez kir: «Qur’an çavkaniya aramiyê ye. Di şeva Aşûrayê de, dengê Qur’anê ji konan bilind dibû û di roja Aşûrayê de, serê jêbûyî yê Îmam Huseyn ayetên Qur’anê dixwend. Dua jî çeka bawermend e. Îmam Huseyn di roja Aşûrayê de, di lûtkeya qeyranê de, bi Xwedê re diaxivî û digot: ‘Ya Xwedê! Tu di her karesatê de palpişta min û di her tengasiyê de hêviya min î.’»
……….
Dawiya Peyam/
Berçavk (Etîket)
- Heramê Muqeddesa Hezretê Me'ûmê (s.x.) - Qum
- Îran
- Marefetê Îslamî (Zanistên Îslamî)
Your Comment