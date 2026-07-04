Nêrînek li merasîma teşyîya rêberê şehîd: Berhem û bereketên manewî yên teşyîya alimên olî di nêrîna Ehlu Sunnetê de

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) —ABNA–Nerînêk bi Teşîîa Cenazeyê Rêberê Şehîd: Destkevt û Berekatên Ruhanî yên Teşîîa Zananeyên Ayînî ji Rewanegê Ehlê Sunetê ve
Lêkolîneke Feqhî–Ferrmûdeyî bi Rêga Komelnasiya Dîn û Şikirdineweya Erkê Komelayetî yên Teşîî li Cîhanê Îslamê da
Nivîser: Mamosta Abid Neqîbî
Lêkolêr û Twejêrrê Ayîn û Mezhebên Îslamî
________________________________________
Pêşekî
Teşîîa cenazeyê li nerîtê Îslamî da tenha ayîneke têperrîna takekes ji cîhanê ve bo dura roj nîye, belku kirdeweyeke komelayetî–ayînî ye ku erkê qûlê ruhanî, exlaqî û nasnameyî yên wê heye. Çavkanîyên bawerpêkirî yê Ehlê Sunetê, li nawîyanda Qur'ana Pîroz, Sehîhê Buxarî, Sehîhê Muslim û berhemên feqîhê bênavbangên wek Îmam Newewî û Ibn Hecer Esqelanî, amadebûn li teşîîa cenazeyê da bi yekî ji kirdeweyên mustehebê ptêwekan dadinin ku padîşta dura rojî û destkevtê perwerdeyî yê berfrawanê wê heye.
Ev gotar bi rêga wesfî–şîkarane û bi sûdwergirtin ji çavkanîyên serrekî yê feqhî û ferrmûdeyî, cêgay teşîîa zananeyên ayînî dikolêtewe û derdixat ku çon ev ayîne li dûbare berhemhênana sermayeyê komelayetî ayînî, behêzkirina pêkvebestîya Ûmmeta Îslamî û cêgirkirina bîra mêjûyî yê komelga Muslimanan da rol dilîte. Herweha, li astê lêkolîneweyên haçerxan da, rolê teşîîa kesayetîyên ayînî û sîyasî yê karîgeran li şêwedanî têgehiştina komelî ya mêjû û nasnama Ûmmeta Îslamî da tê xistinê rû.
________________________________________
1. Mirin, Ayîna Têperrîn û Wataya Komelayetî ya Teşîî
Li birkirdineweyê Îslamî da, mirin kotayî jîyan nîye, belku qonaxêkê gûastineweyê bowna mirov bo cîhanekî tr e. Qur'ana Pîroz çendîn car li ser rastîya mirin û gerranewe mirov berê Xwa pera da:
«كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ» (آلعمران: 185)
Li vê çarçoveyê da, teşîîa cenazeyê li Îslamê da tenha kirdeweyekê rêûresmî nîye, belku beşekê ji sîstema watayî ayîn e ku yarmetîya duristkirineweyê peywendîya mirov li gel mirin, komelga û Xwa dide.
Li nerîtê Pêxemberî da, teşîîa cenazeyê wek mafekî Musliman li ser Musliman nasîndar bû. Pêxemberê Ekrem ﷺ fermûye:
«حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ...»
Ev ferrmûde derdixat ku teşîîa cenazeyê ştêkî lawekî nîye, belku beşekê ji mafê komelayetî yê li komelga Îslamî da ye.
________________________________________
2. Bîngahên Qur'anî yên Kirameta Mirov û Cêgay Zanist
Kirameta Mirov
Qur'ana Pîroz kirameta mirov wek bîngahekê bingerretî râgeyandûye:
«وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ» (اسراء: 70)
Ev kiramet, bîngamê reftara komelayetî ya Muslimanan e li gel yekdu da, li wanê li dema mirin û teşîî da.
Cêgay Zanist û Zanan
Li Qur'ana Pîroz da, zanist cêgeyekî taybetî heye:
«يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ»
(Mucadele: 11)
Feqîhê Ehlê Sunetê ev ayet bi delîlê serberziya cêgay zanistî û exlaqî yê zananan dadinin û bi pêy evê, rêzgirtin li zananan bi beşekê ji şkôdana şe'îrê Xwedayî dadinin.
3. Teşîîa Cenazeyê li Nerîtê Pêxemberî û Feqhê Ehlê Sunetê
Fezîleta Teşîî
Li Sehîhê Buxarî û Sehîhê Muslim da hatîye:
«مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ... فَلَهُ قِيرَاطَانِ»
Îmam Newewî li şiroveya vê ferrmûdê da diyar dike ku "Qîrat" sembola padîşta mezin a Xwedayî ye û armancê wê hanîna komelga Îslamî ye bo beşdarbûnê li ayînê komelî û behêzkirina ruhê hevdelî.
Analîza Feqhî
Feqîhê Ehlê Sunetê amadebûn li teşîî da bi mustehebê ptêwekan dadinin û ew ji van bawer dikin:
• Mûasata komelayetî
• Tezimê şe'îrê dînî
• û Behêzkirina îxwetê îmanî
________________________________________
4. Teşîîa Zananeyên Ayînî wek Kirdeweyekî Komelayetî
Ji rwanegê Komelnasiya Dîn, teşîîa zananeyên ayînî çendîn layerê watayî yê wê heye:
Dûbare Berhemhênana Sermayeyê Komelayetî Ayînî
Amadebûna berfrawanê gel li teşîîa zananan, nîşana baweriya komelayetî û peywendîya navbera dîn û komelgê ye.
Bîra Komelî
Li gotina Morîs Halbwaks, komelga bi rêga ayînê komelî, bîra mêjûyî xwe dûbare berhemdixin. Teşîî li Îslamî da yek ji giringtirîn şêweyên vê bîra komelî ye.
Guhaztina Nirxan
Teşîîa zananan, firsendekê bo guhaztina nirxanê wek zanist, tegwa û berpirsiyarîya komelayetî bo nifşê pêşeroj e.
5. Cêgay Kesayetîyên Ayînî û Sîyasî li Cîhanê Îslamê yê Haçerx
Li cîhanê Îslamê yê haçerx da, hinek kesayetî ji bilî rolê ayînî, li warê sîyaset û komelgê da jî karîger bûne. Li lêkolînê mêjûyî da, ev kesayetî li çarçoveyên cuda tên şikirdin, li wanê da:
• Rol li guherînê sîyasî yê herêmî
• Helwest li ber pirsgirêkên Ûmmeta Îslamî
• Karîgerî li gotara yekîtîya Îslamî
Li vê warê da, mijarên wek Filistîn, Bosna û Hersegovîna û krîzê dinê Cîhanê Îslamî, li gotara fermî û medyayî ya welatê Îslamî da hatine berçav.
6. Teşîîa Cenazeyê li Nêrîna Komelnasiya Dîn (Rêbaza Teorîk)
Li Komelnasiya Dîn da, ayînê mirinê yek ji giringtirîn şêweyên dûbare berhemhênana nîzama komelayetî û nasnama komelî tên hesibandin. Emîl Dûrkîm li analîza xwe ya "ayînê komelî" da dibêje ku merasîmên dînî, ne tenha kirdeweyên takekesî, belku mekanîzmayên bo behêzkirina pêkvebestîya komelayetî ne.
Li vê çarçoveyê da, teşîîa cenazeyê li komelgê Îslamî da dikare wek yek ji behêztirîn şêweyên "pêkvebestîya mekanîkî" li komelgê dînî da were şikirdin; cihê ku beşdarbûna komelî li şînê da, hesta serbixotîya Ûmmetê behêz dike.
Vîktor Trner jî li teoriya "Lîmînalîtî" da dibêje ku ayînê têperrînê, rewşên sinorî durist dikin ku tê da avahîyên komelayetî demkî sekinîn û yekîtîya mirovî berçav dibe.
7. Teşîîa Zananeyên Ayînî û Berhemhênana Sermayeyê Sembolîk
Ji rwanegê Bûrdîo, teşîîa zananeyên ayînî corekê berhemhênana "sermayeyê sembolîk" e; anku komelga bi rêga vê ayînê, nirxê dînî dûbare berhemdixin û cêgir dikin.
Ev sermayê sembolîk da:
• Rêzgirtin li zanistê
• Rewayîya komelayetî ya dîn
• Behêzkirina mercîyetê exlaqî
• û Bêdomîya nerîtê dînî
8. Yekîtîya Îslamî li Çavkanîyên Ehlê Sunetê û Bîra Haçerx
Bîngaha yekîtîya Ûmmeta Îslamî li Qur'ana Pîroz da wek bîngahekî bingerretî hatîye râgeyandin:
«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (آلعمران: 103)
Li berhemê feqîhê Ehlê Sunetê da, li wanê:
• Îmam Şatibî (El-Muwafaqat)
• Îmam Newewî (Şerhê Muslim)
li ser parastina yekîtîya Ûmmetê û dûrketina ji nakokîyên firqeyî tê pêşnîyaz kirin.
Li lêkolînê haçerx da jî, yekîtîya Îslamî wek projeyekê medenîyetî bo kêmkirina tansîyonê mezhebî û sîyasî li Cîhanê Îslamî da tê şikirdin.
9. Lêkolîneke Berawirdî: Teşîî li Cîhanê Îslamî yê Haçerx
Li cîhanê Îslamî yê haçerx da, teşîîa kesayetîyên dînî û sîyasî li gelek welatan da bûye "bûyerek komelayetî–sîyasî".
Taybetmendîyên vê core teşîîyan:
• Amadebûna berfrawanê gel
• Berdangîya medyayî ya berfrawan
• Guhaztin bo bîra mêjûyî ya komelî
• û carna guhaztin bo sembolên nasnameyî
Ev diyarde li Îranê, Tirkiyê, Misrê, Libnanê û Bosnayê da tê dîtin û her yek li çarçoveya çandî ya taybetî xwe da tê şikirdin.
________________________________________
10. Bosna û Hersegovîna û Pirsgirêka Pêkvebestîya Îslamî
Li salên 1990î da, krîza Bosnayê yek ji xalên giring ê pêkvebestî an jî şkestina li Cîhanê Îslamî da bû. Gelek welatê Îslamî û sazîyên dînî li hemberî rewşa Muslimanên vê herêmê da bertek nîşan dan.
Li wêjeya dînî da, ev core krîz bi piranî li van çarçoveyan da têne şikirdin:
• "Nusreta Mezlûm"
• "Wacibê Kifayî ya Ûmmetê"
• û "Îxweta Îslamî"
________________________________________
11. Filistîn li Gotara Haçerx a Cîhanê Îslamî
Pirsgirêka Filistînê yek ji domdartirîn mijarên gotara sîyasî–dînî ya Cîhanê Îslamî yê haçerx e. Li çavkanîyên dînî da, piştgirîya mezlûman wek bîngahekî exlaqî hatîye râgeyandin:
«وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ» (نساء: 75)
Ev ayet li lêkolînê tefsîrî da, bi berpirsiyarîya komelayetî ya Muslimanan li hemberî mezlûman hatîye tefsîr kirin.
12. Analîza Dawî: Teşîî wek Kirdeweyekî Nasnameyî
Li kurtasîya teorîk da, dikare bê gotin:
Teşîî li Îslamî da tenha ayînek mirin û şehîdatî nîye, belku kirdeweyekî nasnameyî ye ku:
• Îmanê dûbare berhemdide
• Komelgê yek dike
• Nirxê dînî cêgir dike
• û bîra mêjûyî ya Ûmmetê şêwe dide
________________________________________
13. Encam
Li ser bîngahên Qur'anî, ferrmûdeyî û feqhî yê Ehlê Sunetê û herweha analîzên komelnasiyanî, teşîîa cenazeyê yek ji giringtirîn ayînê dînî yê erkê piralû ye. Ev ayîne li ser zananeyên dînî da, pîvana sembolîk û komelayetî ya qûltir peyda dike.
Lêkolîna vê diyardeyê li cîhanê Îslamî yê haçerx da derdixat ku teşîîa kesayetîyên karîger wek Îmam Şehîd Îmam Xamene'î yê ezîz, beşekê ji pêvajoya berhemhênana wateyê, nasnamê û hevgirêdana komelayetî li komelgê Muslimanan e.
________________________________________
14. Analîzeke Berawirdî ya Feqhî–Komelayetî ya Teşîî li Mezhebên Îslamî
Li feqhê Îslamî da, bîngaha teşîîa cenazeyê yek ji hevbeşîyên giring ên navbera mezhebên Ehlê Sunetê û Şîa ye. Tevî cudahîyên piçûk li hinek biryarê feqhî da (wek şêweyê hilgirtina cenaze an jî hinek zikir), bîngaha beşdarbûnê li teşîî û dua bo mirî, li nav feqîhê Îslamî da hevgir e.
Nêrîna Henefî
Feqîhê Henefî amadebûn li teşîî da bi mustehebê ptêwekan dadinin û ew ji mafê Musliman li ser Musliman dadinin.
Nêrîna Şafi'î
Li feqhê Şafi'î da, teşîîa cenazeyê ji misdaqên "tezîmê şe'îran" e û bû sedema padîşta mezin hatiye hesibandin.
Nêrîna Malikî
Feqîhê Malikî girantirî didin aliyê komelayetî ya teşîî û ew faktorê behêzkirina pêkvebestîya komelayetî dadinin.
Nêrîna Henbelî
Li feqhê Henbelî da, pêşnîyazeke taybet li ser hevrêyî heta nixumandina mirî û bêdomîya amadebûnê li teşîî heye.
15. Teşîî wek "Ayîna Dûbare Berhemhênana Wateyê" li Îslamê da
Li analîzê antropolojîk ya dîn da, ayînê mirinê rolê giring li berhemhênana wateyê da dilîzin. Klîford Gîrtz dîn wek "sîstemekê ji sembolan" dizanê ku yarmetîya mirov dide bo şîrovekirina cîhanê.
Li vê çarçoveyê da, teşîîa cenazeyê:
• Mirinê ji bûyerek takekesî diguazîne bo tecrubeyek komelî
• Hesta windabûnê li qalibê pêkvebestîya komelayetî da dubare şîrove dike
• û wateya exlaqî ya jîyanê berçav dike
16. Teşîîa Zananeyên Ayînî û Duristbûna Bîra Medenîyetî
Zananeyên dînî li medenîyeta Îslamî da, hilgirê nerîta zanistî, exlaqî û feqhî bûne. Teşîîa wan li rastî da beşekê ji pêvajoya "bîra medenîyetî" ye.
Ji rwanegê bîra îslamî ya mêjûyî da, ev core ayîn:
• Bêdomîya zincîra zanistê dînî bîr dixinê
• Cêgay zanistê li komelgê da cêgir dikin
• û peywendîya nifşan li gel nerîta zanistî diparêzin
Îbn Xeldûn li destpêkê da îşare dike ku medenîyet bi rêga "guhaztina zanîn û bîra komelî" bêdomî dibin.
17. Kurtasîya Teorîk a Dawî
Lêkolînê hatîye kirin li vê gotarê da derdixat ku teşîîa cenazeyê li Îslamê da sê layên serekî yê wê hene:
a) Layê Feqhî
wek kirdeweyekî mustehebê ptêwekan bi padîşta dura rojî.
b) Layê Exlaqî
wek diyardeya hevdelî, mûasat û rêzgirtina bo mirov.
c) Layê Komelayetî–Medenîyetî
wek mekanîzmaya berhemhênana pêkvebestî, bîra komelî û sermayeyê komelayetî dînî.
Li ser zananeyên dînî da, ev her sê lay bi şêweyekî behêzkirî xuya dibin, çimkî ew li avahîya marifetî ya komelga Îslamî da rolê mercîyeta zanistî û exlaqî heye.
Encama Dawî
Teşîîa cenazeyê li nerîtê Îslamî da, tenha ayîneke xatirxwestin nîye, belku "kirdeweyekî dînî–komelayetî yê piralû" ye ku tê da îman, exlaq, komelga û mêjû bi hev ve girêdayî ne.
Li ser bîngahên çavkanîyên bawerpêkirî yê Ehlê Sunetê, amadebûn li teşîîa cenazeyê:
• Sedema padîşta dura rojî
• Behêzkirina pêkvebestîya komelayetî
• Bîrxistina mirin û qiyametê
• و Kûrkirina peywendîyên îmanî
Li astê firehtir da, teşîîa zananeyên dînî û kesayetîyên karîger, beşekê ji pêvajoya parastina bîra mêjûyî û dûbare berhemhênana nasnama komelî ya Ûmmeta Îslamî ye. Ev diyarde li komelgê haçerx da, bi taybetî li Cîhanê Îslamî da, hê jî rolê giring li şêwedanî hesta serbixotîya dînî û komelayetî dilîze.
Lîsteya Çavkanîyên Hatine Bikaranîn
Çavkanîyên Qur'anî
• Qur'ana Pîroz
Çavkanîyên Ferrmûdeyî
• Buxarî, Mûhemmed bin Îsmaîl. El-Cami'us-Sehîh
• Muslim bin Heccac. El-Cami'us-Sehîh
• Ebu Dawud. Es-Sunen
• Tirmizî. Es-Sunen
Çavkanîyên Feqhî û Tefsîrî
• Newewî, Yehya. Şerhê Sehîhê Muslim
• Ibn Hecer Esqelanî. Fethul-Barî
• Ibn Abdirreuf. El-Îstizkar
• Şatibî. El-Muwafaqat
• Ibn Teymîye. Mecmû'ul-Fetawî
• Gazalî. Îxya'u 'Ulûmîd-Dîn
Çavkanîyên Zanistên Komelayetî
• Emîl Dûrkîm. Şêweyên Bingerretî yên Jîyana Dînî
• Vîktor Trner. Pêvajoya Ayînê
• Pîr Bûrdîo. Ziman û Hêza Sembolîk
• Ibn Xeldûn. El-Muqeddime
Nêrînek li merasîma teşyîya rêberê şehîd: Berhem û bereketên manewî yên teşyîya alimên olî di nêrîna Ehlu Sunnetê de
4 July 2026 - 23:10
News ID: 1835517
Lêkolînek fiqîhî–hadîsî bi rêbaza civaknasiyê ya olê û analîza rola civakî ya merasima cenazeyê di cîhana Îslamê de
Your Comment