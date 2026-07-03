Şehbaz Şerîf: Xizmetên serokê şehîd ê Înqilabê(Şoreşê)Îslamî, çavkaniyeke hêja ji bo cîhana Îslamê ye.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) —Ofîsa Serokwezîriya Pakistanê li Îslamabadê bi weşandina wêneyên ji kêlîyên amadebûna heyeta bilind a vî welatî bi serokatiya Şehbaz Şerîf, daxuyaniyek ji gotinên Serokwezîrê Pakistanê derxist.
Serokwezîrê Pakistanê di merasima xatirxwestin û cenazeya cênazeyê pîroz yê qaidê (Reberê)şehîd ê neteweya Îslamê de, bi silavkirina pileya bilind a Hezretê Îmamê Şehîd Seyîd Elî Xamene'î, xizmet û ruhê aşîxwaziya wî ji bo neteweya Îranê û cîhana Îslamê pesend kir.
Şehbaz Şerîf di vê merasimê de ku bi hevrebûna Field Marshal Seyîd Asim Munîr (fermandarê artêşê), Senator Mihemed Îshaq Dar (cîgirê serokwezîr û wezîrê karên derve), Seyyid Muhsin Neqevî (wezîrê karên hundir), Seyîd Yûsuf Riza Gîlanî (serokê Senatoyê), Serdar Eyaz Sadiq (serokê Meclîsa Neteweyî) û Bilawel Bûto Zerdarî (serokê Partiya Gel) pêk hat, got: Şehîd Ayetullah Xamene'î ji çend dehsalan ve neteweya Îranê bi aqilmendî, bi têgihiştin û bi dûrbinî rêberî kir û xizmetên wî çavkaniyeke hêja ji bo cîhana Îslamê ne.
Wî zêde kir: Em hemû li kêleka Îranê ne û li vir bi Hezretê Ayetullahê Mezin Seyîd Mûçteba Xamene'î (Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî), Doktor Mesûd Pezîşkiyan (Serokkomar) û neteweya Îranê re hevgiriya xwe diyar dikin.
Ofîsa Serokwezîriya Pakistanê ragihand ku Şehbaz Şerîf û heyeta pê re ku ji bo rêwîtiyeke rojekî hatibûn Tehranê, piştî beşdarbûna merasima xatirxwestina serokê şehîd ê Şoreşê, Tehranê terikandin.
Di berfirehiya vê seredanê de, Field Marshal Seyîd Asim Munîr, serokê hêzên parastinê û fermandarê artêşa Pakistanê, bi Doktor Seyîd Ebas Ereqçî, Wezîrê Karên Derve yê welatê me re jî hevdîtin kir.
Bernameya demjimêrî ya merasima xatirxwestin û cenazeyê
Li gorî daxuyaniya navenda mezin a pîrozkirina hilhatina xwînî ya Îmamê Mûcahidê Şehîd Hezretê Ayetullahê Mezin Xamene'î, merasima xatirxwestin, cenaze, nimêja miriyan û veşartinê ji bo rojên Şemî 13 û Yekşem 14'ê Tîrmeha 1405'ê hicrî (salnameya Iranê) ku bi 19 û 20'ê Mehremê re dikeve, ji bo xatirxwestina cênazeyan li Mizgefta Mezin a Îmam Xumeynî li Tehranê hatiye plankirin. Dûvre Duşem 15'ê Tîrmehê merasima cenazeyê li Tehranê, Sêşem 16'ê Tîrmehê merasima cenazeyê li bajarê Qumê û di dawiyê de Pêncşem 18'ê Tîrmehê ku bi 24'ê Mehremê re dikeve, merasima cenazeyê li bajarê Meşhedê û veşartinê li Heqîqa Îmam Riza (s.) hatiye plankirin.
Di heman demê de, hatiye plankirin ku merasimek ji bo xatirxwestin û cenazeya serokê şehîd ê Şoreşê roja Çarşem 17'ê Tîrmehê li bajarên Necef û Kerbelayê were lidarxistin.
..................
Dawiya peyamê/
Etîket:
Îran | Şehbaz Şerîf | Serokê şehîd ê Îranê | Mizgefta Mezin a Îmam Xumeynî ya Tehranê | Pakistan
Your Comment