«Di Meşheda Riza de amadekariyên pêşwazîkirina Îmamê şehîdê ummetê zêde bûne / Astana Quds û Şaredarî amadebûna xwe ragihandine»

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) –ABNA–Ji Meşheda Pîroz; Roja Pêncşemê, 18ê Tîrê, wekî roja veşartin û definkirina cenazeyê Îmamê şehîd ê Şoreşa Îslamî, Ayetullahê Mezin Seyid Elî Xameneî, li tenişta Hz. Samin el-Hucec (Îmam Riza) di Herema Pîroz a Rizewî de hate ragihandin. Ji bo vê armancê, di nav çîn, pîşe, rêxistin, dezgehên dewletî û komên gelêrî de ji bo pêşwazîkirin û xatirxwestina wê kesayetiya mazlûm û bihêz, li seranserê Meşhedê amadekariyên berfireh didomin.
Astana Qudsa Rizewî, ku mêvandarê dawî yê cenazeyê Îmamê şehîd e, ji bo vê yekê ji hefteyên berê ve bi avakirina civîn û komên xebatê yên cihêreng dest bi amadekariyên xwe kiriye. Di vê çarçoveyê de civînên komîteya taybet a rêxistina merasîma definkirin û bîranîna rêberê şehîd ê şoreşê, bi beşdariya Hecetulîslam wel-Muslimîn Mervî, serokê Astana Qudsa Rizewî, û bi serokatiya cîgirê serok, alîkar û rêvebirên bilind ên vê dezgehê, di Herema Pîroz a Îmam Riza(S) de hatine lidarxistin. Di civîna dawî de rapora dawîn a tedbîr, hevrêzi û amadekariyên pêşbînîkirî ji bo lidarxistina vê merasîmê hate pêşkêşkirin û rewşa amadekirina beşên cihêreng ên heremê, hevrêziya navdezgehî û planên bicîhkirinê ji bo ku merasîm bi rûmettir, rêkûpektir û ewletir were lidarxistin, hate nirxandin.
Piştî ku rapor hatin guhdarîkirin, Toliyetê Astana Qudsa Rizewî bal kişand ser pêdiviya domandina rêwşa ziyaretê ligel lidarxistina merasîma mezin a teşeyî ya rêberê şehîd û peydakirinê şert û mercan da ku gel bi coş, bi aramî û di ewlehiyê de beşdarî vê merasîmê bibe.
Hocetulîslam wel-Muslimîn Mervî her weha li ser ragihandina rast, zelal û di demê xwe de ji bo hemû gel, derbarê dema merasîmê û asta sînordariyên gengaz ên ziyaretê di dema definkirina cenazeyê pak ê rêberê şehîd û hevalên wî yên hêja de, her weha dayîna şîretan ji ziyaretvanan re û danîna ekranên mezin li kolanan û derdora Herema Pîroz, girîngî da. Ev ji bo ku gel û ziyaretvan bikaribin ligel beşdarbûna merasîmê, ji atmosfera wî ya manewî jî sûd werbigirin.
Toliyetê Astana Qudsa Rizewî di berdewamiyê de got: Divê hemû ziyaretvan û welatiyên ku tên Meşheda Pîroz ewle bin ku rêzgirtin û beşdarbûna vê merasîmê tenê bi amadebûna li cihê sereke yê merasîmê ne sînordar e. Belkî hemû kesên ku li rê, kolan, derbasgeh û deverên derdora Herema Pîroz amade dibin, beşek ji vê civîna mezin û vê xatirxwestina dîrokî ya rêberê şehîd têne hesibandin.
Her weha, Dr. Ebdulhemîd Talibî, serokê Rêxistina Zanistî û Çandî ya Astana Qudsa Rizewî, ragihand ku pakêtek berfireh a bernameyên zanistî, çandî, Qur'anî, hunerî, medyayî û xizmetguzariyê ji bo dema merasîma teşeyî ya Îmamê şehîd ê Şoreşa Îslamî hatiye amadekirin û dê were bicîhkirin.
Wî got: Bi beşdariya hemû sazî û navendên girêdayî vê rêxistinê, planeke yekgirtî ji bo xizmeta çandî û manewî ji ziyaretvanan re û her weha ji bo çalakiyên zanistî û ragihandinê li seranserê Meşhedê û Herema Rizewî hatiye amade kirin.
Serokê Rêxistina Zanistî û Çandî ya Astana Qudsa Rizewî, ku berpirsiyariya hevrêziya hemû sazî û navendên zanistî û çandî yên vê Astanayê li ser milê wî ye, got: Hewla me ev bû ku hemû kapasîteyên zanistî, çandî, lêkolînî, Qur'anî, hunerî, medyayî û gelêrî yên Astana Qudsa Rizewî di nav nexşeyeke yekgirtî ya operasyonal de werin civandin, da ku ji bilî pêşkêşkirina xizmetên guncaw ji ziyaretvanan re, bernameyên bi bandor û mayînde di warê ravekirina maarifa Îslamî û çanda Rizewî de jî pêşkêş bikin.
Wî diyar kir ku ev bername bi hevkariya hemû sazî û navendên girêdayî Rêxistina Zanistî û Çandî hatiye amadekirin. Cihê bicîhkirina wan tenê bi Herema Pîroz sînordar nabe, belkî dergehên ketinê yên bajarê Meşhedê, balafirgeh, stasyona trênan, termînala otobêsan, rêyên diçin Heremê, navendên mayînê yên ziyaretvanan, zanîngeh, dibistan, huseyniye, mowkeb, her weha cîhê medyaya dîjîtal û torên ragihandinê jî digire nav xwe, da ku ziyaretvan ji dema hatina xwe ya Meşhedê heta dawîya mayîna xwe ji xizmetên çandî, maarifî û refahî sûd werbigirin.
Di civîneke din de jî, civîna hevrêziyê ji bo plankirina avakirina rawestgehên çandî li derdora Herema Pîroz a Rizewî di rojên merasîma teşeyî ya cenazeyê rêberê şehîd de, bi amadebûna Dr. Ebdulhemîd Talibî, serokê Rêxistina Zanistî û Çandî ya Astana Qudsa Rizewî, hate lidarxistin. Di vê civînê de hemû aliyên vê çalakiya çandî hatin nirxandin û biryarên dawî hatin girtin.
Di aliyê din de, Şaredariya Meşhedê, ku yek ji bingehên sereke yên pêşkêşkirina xizmetan ji ziyaretvanên Meşheda Riza re ye, amadekariyên berfireh ji bo mêvandariya beşdar û şînvanên vê merasîmê kiriye.
Di vê derbarê de, Mihemedriza Qelender Şerîf, şaredarê Meşhedê, di civîna êvarê ya niştecihên taxa Kewser de got: «Piştî bûyera şehadbûna Îmam Riza(s.x) ku felsefeya ava bûna bajarê Meşhedê li ser wê hatiye avakirin, bêguman merasîma teşeyî ya cenazeyê Îmamê şehîd dê bibe mezintirîn bûyera dîrokî ya vê bajarê. Ev bûyer bi beşdariya berfireh a gelê Îranê، bi taybetî gelê welayetparêz ê Meşhedê، dê di dîrokê de were tomarkirin û wêneyên wê di kamerayên cîhanê de mayînde bimînin.»
Wî zêde kir: «Hemû îmkân ji bo lidarxistina merasîmeke bi rûmet amade ne. Hemû berpirsên parêzgehê، rêvebirên navçeyê، rêvebirên bajarê، endamên Encumena Bajarê Îslamî، hêzên Besîc û dezgehên din ên bicîhker ji demekê ve ji bo vê bûyera dîrokî ya mezin amade ne، da ku merasîmek li gorî qedirê gelê Îranê û bajarê Îmam Riza (ع) were lidarxistin.» Wî her weha got: «Ji bo lidarxistina vê merasîmê tu fikar tune ye، ji ber ku mêvandarê rastîn ê vê merasîmê Hz. Îmam Riza (ع) ye، em jî tenê bi xizmetkirina ziyaretvan û cîranên Herema wî serbilind in. Bêguman ev merasîm dê di dîroka Îrana Îslamî de mayînde bimîne û nîşaneke yekîtî، hêz û dilsoziya gelê Îranê ji welayetê re bibe.»
Di heman demê de، cîgirê şaredar û serokê Rêxistina Çandî û Civakî ya Şaredariya Meşhedê li ser tedbîrên rêveberiya bajarê ji bo cihkirina ziyaretvanan di rojên teşeyî û definkirina cenazeyê rêberê şehîd de got: «Berpirsiyariya Komîteya Cihkirinê di nav Stada Teşeyî de li cem Rêveberiya Giştî ya Mîrateya Çandî ya parêzgehê ye. Heta niha jî hemû kapasîteyên cihên mayînê li Meşhedê ji bo pêşwazîkirina ziyaretvanan amade ne. Lêbelê ji ber ku tê pêşbînîkirin ku 8 heta 10 milyon ziyaretvan bên Meşhedê، û dibe ku kapasîteyên fermî têr nebin، Şaredariya Meşhedê bi hevkariya Rêveberiya Mîrateya Çandî، wekî dehê dawî yê Sefir û cejna Newrozê، cihên din jî ji bo mayîna ziyaretvanan amade kiriye.»
Cawîd Kiyanî got: «Ji bo mayîna demkurt a ziyaretvanan، hemû kapasîteyên salonên werzîşê û salon û depoyên rêveberiya krîzê li herêmên cuda hatine bikaranîn. Heta niha 50 navendên mayîna demkurt di herêmên şaredariyê de hatine diyarkirin da ku heke hewce bibe، mêvandariya ziyaretvanan bikin. Her weha xalîçe، betanî û amûrên pêwîst ji bo van navendan amade ne û karê amadekirinê didome.»
**Wî di dawiyê de got: «Bi alîkariya Şirketa Pêşvebirina Geştûgeriyê ya Şaredariya Meşhedê، Parka Ghadir bi tevahî û bi kapasîteyek mezintir ji bo pêşwazîkirina ziyaretvanan amade ye. Li gel vê parkê، 16 parkên din jî li seranserê bajarê têne amadekirin da ku di rewşên acîl de ji bo cihkirina ziyaretvanan werin bikaranîn. Her weha konteynerên firotgehên xwarin û pêdiviyên bingehîn amade ne da ku li van parkên ku ji bo cihkirinê hatine hilbijartin bên danîn، da ku ziyaretvan di dabînkirina pêdiviyên rojane de tu zehmetiyê nebînin.»
............................
Dawiya peyamê
Etîket:
- Rêberê şehîd ê Îranê
- Rêberê şehîd
- Teşeyîya rêberê şehîd
- Meşheda Riza
- Merasîma teşeyîya rêberê şehîd
- Bajarê Meşhedê
- Herema Îmam Riza (s.x)
Your Comment