NATO piştgirî ji êrîşên nû yên Amerîkayê li ser Îranê ki

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Ji Al Jazîra, Mark Rûtte, Sekreterê Giştî yê Peymana Atlantîka Bakur (NATO), îro Çarşemê got ku êrîşên nû yên Amerîkayê li ser Îranê “bi temamî pêwîst” bûne.
Rûtte berî lidarxistina civîna serokên NATOyê li Enqereyê, di axaftina xwe ya ji rojnamevanan re de îdia kir ku dema agirbest hebe û Îran bi awayekî berfireh wê binpê bike, bersiva bihêz a Amerîkayê bi temamî pêwîst e.
Rûtte roja berê jî di axaftinekê de li kêleka civîna serokên NATOyê li paytexta Tirkiyeyê gotibû ku Amerîka dibe ku nikarîbû bê karanîna Ewropayê wekî platformeke mezin ji bo nîşandan û sepandina hêzê, operasyonê li dijî Îranê pêk bîne.
Wî zêde kir ku Romanya balafirgehê bazirganî ya herî mezin a xwe girt da ku derfet ji rabûn û daketina balafirên Amerîkayî (ji bo êrîşê li ser Îranê) were peyda kirin; û tevî israrên berdewam ên Trump ku hevalbend di vê mijarê de hevkarî nekin، di zivistana vê salê (miladî) de zêdetirî 5 hezar balafir ji baregehên hewayî yên Ewropayê rabûn.
...............
Dawiya peyam
Etîket:
- Mark Rûtte
- Sekreterê Giştî yê NATOyê
- NATO
- Şerê Îran û Amerîkayê
- Civîna serokên NATOyê
Your Comment