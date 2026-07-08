  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Welayetî: Li hemberî maceracûyiyan(serpêhatiyan) dê tavilê (lez tê )bersiv bê dayîn

8 July 2026 - 18:23
News ID: 1837443
Source: kmr.abna24.com
Welayetî: Li hemberî maceracûyiyan(serpêhatiyan) dê tavilê (lez tê )bersiv bê dayîn

Şêwirmendê Rêberê Şoreşa Îslamî di peyamekê de li dijî alîkariya Amerîkayê ya ku dibe sedema zêdekirina aloziyan hişyarî da.

Li gorî raporeke Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x.) – Îbna – Elî Ekber Welayetî, şêwirmendê Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî yê karûbarên navneteweyî, di bersiva gotinên bêaqil û bingeh ên Donald Trump, serokê hikûmeta terorîst a Amerîkayê, li dijî Îranê li ser torên civakî yên X nivîsî: "Berê me hişyarî dabû ku 'herêm cihê qumarxaneya siyasî ya welatên biçûk nine' û gelek caran me ispat kir ku li hemberî maceracûyiyan di cih de bersiv tê dayîn."

Wî herwiha got: "Lê berpirsiyariya aloziyên nû û pejirandina devkî ya betalkirina peymannameyê ji aliyê vî siyasetmedarê rêbir, bênav û qirêj ve, ku çend caran bi pratîkî hatibû binpêkirin, dîsa herêmê ber bi agir ve dibe."

Dawiya peyamê
Haşetag: Elî Ekber Welayetî, Amerîka

Your Comment

You are replying to: .
captcha