Welayetî: Li hemberî maceracûyiyan(serpêhatiyan) dê tavilê (lez tê )bersiv bê dayîn

Li gorî raporeke Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x.) – Îbna – Elî Ekber Welayetî, şêwirmendê Rêberê Mezin ê Şoreşa Îslamî yê karûbarên navneteweyî, di bersiva gotinên bêaqil û bingeh ên Donald Trump, serokê hikûmeta terorîst a Amerîkayê, li dijî Îranê li ser torên civakî yên X nivîsî: "Berê me hişyarî dabû ku 'herêm cihê qumarxaneya siyasî ya welatên biçûk nine' û gelek caran me ispat kir ku li hemberî maceracûyiyan di cih de bersiv tê dayîn."
Wî herwiha got: "Lê berpirsiyariya aloziyên nû û pejirandina devkî ya betalkirina peymannameyê ji aliyê vî siyasetmedarê rêbir, bênav û qirêj ve, ku çend caran bi pratîkî hatibû binpêkirin, dîsa herêmê ber bi agir ve dibe."
Dawiya peyamê
Haşetag: Elî Ekber Welayetî, Amerîka
Your Comment