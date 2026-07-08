  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Meytê paqij ê Rêberê Micahid ê Şehîd li Kerbelaya Pîroz hat birêkirin

8 July 2026 - 19:18
News ID: 1837560
Source: Sahar TV
Meytê paqij ê Rêberê Micahid ê Şehîd li Kerbelaya Pîroz hat birêkirin

Rêûrisma birêkirina meytê paqij ê Rêberê Micahid ê Şehîd, hezretê Îmam Xamineyî û malbata wî ya şehîd, piştî birêkirina bicoş li bajarê pîroz ê Necefa Eşref gihîşte Kerbelaya Pîroz.

 Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA –Canazê paqij ê Rêberê Micahid ê Şehîd û malbata wî piştî birêkirinê li Necefa Eşref, li rex mezargeha paqij a Îmam Hisên (S) li Kerbelaya Pîroz jî hat birêkirin. Karwanê birêkirinê, meytên paqij gihandine mezargeha Îmam Hisên (S) û Hezretê Ebolfezlê Ebas (S) da ku li vî cihê pîroz ku sembola hemaseya mayînde ya Aşûrayê ye, rêûrisma birêkirinê were lidarxistin. Parêzgarîya Kerbelayê ragihand ku hejmara 7 miliyon beşdar ji bo beşdariya di rêûrisma paş-nîvroya birêkirina meytê Şehîd Hezretê Ayetullah Seyîd Elî Xamineyî li Kerbelayê hatiye tomarkirin

:Serepeyv

IRAQ KOMARA ÎSLAMÎYA ÎRANÊ RÊBERÊ  MEZIN E Ş0REŞA ÎSLAMÎYA HEZRETÊ ÎMAM XAMINEYÎ

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha