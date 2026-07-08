Şîrovekarê Misrî: Meşa milyonan a cenazeyê rêberê şehîd, cihbûna rastîn a gotina "Huseynê dema me" bû / Pênc peyamên stratejîk ên destana gel

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Îhab Şewqî, nivîskar û analîstê misrî, di bîrnoteke bi sernavê «Peyama desteya milyonî û cihgirtina wesfa Îmamê Şehîd wekî Huseynê dema me» li ser malpera nûçeyan a El-Ahd, merasîma veşartina cesedê Ayetullah El-Uzma Şehîd Seyyid Elî Xamene'î, Rêberê Şehîd ê Şoreşê, wekî yek ji girîngtirîn bûyerên dîrokî yên cîhana Îslamê binav kir û tekez kir ku ev merasîm ne tenê veşartin an xatirxwestinek bû, belkî nûkirina beyetê bi riya Îmamê Şehîd, ragihandina dilsoziya ji riya berxwedanê û komek peyamên stratejîk ji bo hundir û derveyî Îranê bû.
Wî bi destnîşankirina hebûna milyonan kesan di merasîma veşartinê de, nivîsî: "Van dîmenan bîranîna ruhê Eşûrayê û diyarkirina baweriya bi serkeftina xwînê li ser şûrê ve anî bîra me û nîşan da ku miletê Îranê li hemberî eniya kufrê, heman dirûşa dîrokî ya «Heyhat mina ez-zille» (Dûr be ji me rezîlî) bilind dike."
Pêkanîna gotina Şehîd Nesrullah; «Huseynê dema me»
Şewqî herwiha ev merasîm wekî pêkanîna gotina Şehîd Seyyid Hesen Nesrullah, berdevkê berê yê Hizbullaha Libnanê, di Eşûraya sala 2019'an de binav kir; dema ku wî, Ayetullah Xamene'î wekî «Huseynê dema me» binav kir û ji wan re gotibû: «Me tu nehiştî, kurê Huseyn!»
Ev analîstê misrî di domandinê de, pênc peyamên sereke yên merasîma veşartinê rave kir:
Peyama yekem; Berxwedan bijarekî stratejîk e: Li gorî wî, peyama yekem, dubarekirina vê rastiyê bû ku berxwedan bijarekî stratejîk û çarenûsî ye. Wî nivîsî ku dijmin bi kuştina Rêberê Şoreşê dixwest iradeya berxwedanê bişkîne, lê hebûna milyonan kesan û beyata wan a nû bi serokatiya nû re, nîşan da ku ev rê ne tenê nehatiye rawestandin, belkî bi hêzeke mezintir jî berdewam dê bike.
Peyama duyem; hilweşîna vegotinên propagandayî yên Rojavayê: Wî peyama duyem wekî hilweşîna vegotinên propagandayî yên Rojavayê li ser Komara Îslamî binav kir û tekez kir ku desteya gelêrî, hemû îdiayên medyayên rojavayî yên li ser hebûna qelqê di navbera milet û sîstemê de, cudahiya di avahiya desthilatdariyê de û kêmbûna piştgiriya giştî ya ji Şoreşa Îslamî re bêhêz kir.
Peyama sêyem; xurtkirina cihê navneteweyî yê Rêberê Şehîd û Şoreşa Îslamî: Şewqî di beşek din a bîrnota xwe de, xurtkirina cihê navneteweyî yê Rêberê Şehîd û Şoreşa Îslamî destnîşan kir û ew wekî peyama sêyem a veşartinê binav kir û nivîsî ku hebûna heyetên siyasî û gelêrî yên ji welatên cuda, hewldana Amerîkayê ji bo tenêkirina Îranê têk bir. Wî herwiha lidarxistina merasîma veşartinê li Iraqê wekî sembolek kûrahiya girêdanên stratejîk ên Tehran û Bexdayê û têkçûna projeyên çend dehsalan ji bo veqetandina van her du welatan nirxand.
Peyama çarem; xurtkirina stratejiya «yekitiya qadan»: Wî peyama çarem a vê merasîmê wekî xurtkirina stratejiya «yekitiya qadan» di tewera berxwedanê de binav kir û nivîsî ku hebûna nûnerên tevgerên cuda yên berxwedanê û helwestên wan yên hevbeş, nîşan da ku hemû hewldanên ji bo afirandina qelqê di vê tewerê de bi têkçûnê re rû bi rû bûne û eniya berxwedanê hîn jî li ser hevkêşeyên xwe yên hevbeş radiweste.
Peyama pêncem; xurtkirina cayîkişandinê û bêhêvîkirina dijmin: Ev nivîskarê misrî, xurtkirina cayîkişandinê û bêhêvîkirina dijmin wekî peyama pêncem a merasîma veşartinê binav kir û diyar kir ku hebûna hevdem a berpirsên bilind ên sîstemê li rex milyonan kesan ji gel, peyameke zelal ji dijminan re şand ku Komara Îslamî ji yekitiya tevahî xwedî ye û hêviya girêdana bi cudahiyên navxweyî an jî guhertina riya şoreşê, hesabeke xelet dê be.
Şewqî di beşek din a bîrnota xwe de, bi vekolîna jiyana siyasî ya Rêberê Şehîd ê Şoreşê, bal kişand ser rola wî di xurtkirina stratejiya berxwedanê, piştgiriya domdar a doza Filistînê, pêşxistina hêza cayîkişandinê ya Komara Îslamî, xurtkirina yekitiya neteweya Îslamê û veguhertina gefan bo derfetan û tekez kir ku vê mîratê, piştî şehîdbûna wî jî berdewam dê bike.
Wî di dawiyê de tekez kir ku veşartina milyonan a Ayetullah El-Uzma Seyîd Elî Xamene'î, ne tenê xatirxwestinek ji rêberekî bû, belkî ragihandineke din a domandina riya Eşûrayê, nûkirina peymana bi berxwedanê û tekezkirina vê rastiyê bû ku Komara Îslamî û tewera berxwedanê bi heman dirûşa dîrokî ya «Heyhat mina ez-zille» (Dûr be ji me rezîlî) riya xwe heta bidestxistina armancên xwe berdewam dê bikin.
...............
Dawiya peyamê /
Etîket :
- Eşûra
- Îran
- Amerîka
- Rejîma Siyonîst
- Tewera Berxwedanê
- Şoreşa Îslamî
- Rêberê Şehîd
Your Comment