Kerbela li ber çêkirina dîrokek mezin e"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA-Merasîma fermî ya cenazeyê pak ê Îmamê Ümmetê, Şehîd Hazretê Ayetullah Seyyid Elî Xamene'î, di nav kombûna pir giran a gel de li Necefa Eşref hate lidarxistin.
Ev merasîm piştî cenazeya pak li Hemama Hazretê Emîrê Mûminan Elî (aleyhîselam) û di saeta 6ê sibehê bi dema herêmî de, bi amadebûna şînwaran ên şehîdbûna Qaîdê Ümmetê dest pê kir.
Ji saetên pêşîn ên sibehê ya îro, deryayekî bêsinor ji gelê şîndar ji hemû Iraqê xwe gihandine Necefa Eşref.
Fezaya Necefa Eşref ji xem û kederê tijî bû û dengê kilamxwendin û dirûşmên epîk ên gel, fezaya bajarê dagirtibû. Otomobîla taybet a ku cenazeyên pak hilgirtiye, ku berê hatibû amadekirin, di nav çeperên teng ên gel de ber bi rêya sereke ya cenazeyê ve ber bi Meydana Sedreyn ve çû.
Guherînên dawî yên têkildarî cenazeya bi milyonan a Rêberê Şehîd li Iraqê li jêr bişopînin:
21:15 - Hevdîtin û hevxemîbûna Serperistê Hemama Pîroz a Hezretê Ebûlfezl (aleyhîselam) bi kurê Rêberê Şehîd ê Ümmetê
Seyyid Ehmmed El-Safî, Serperistê Şer'î yê Hemama Pîroz a Hezretê Ebbas (aleyhîselam), di hevdîtina xwe de bi kurê Şehîd Ayetullah Seyyid Elî Xamene'î re, sersaxî û hevxemîbûna xwe ji malbata wî re ragihand.
20:50 - Livîna hêdî ya otomobîla hilgirê cenazeyê Qaîdê Şehîd li Kerbelayê ji ber qerebalixiya gel
Li gorî ragihandina nûçegihanê Tesnîm ê ji Kerbelaya Muellayê, tevî ku çend saet ji destpêka merasîma cenazeya Şehîd Îmam Xamene'î (Xwedê qencî bi wî re bike) li Kerbelayê derbas bûne, lê otomobîla hilgirê cenazeyê pak ji ber qerebalixiya pir zêde ya gel hêj rêyeke dirêj derbas nekiriye.
Your Comment