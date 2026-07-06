“Dema Îsraîl biryara fermandeyên artêşa Libnanê dide; Îsraîl daxwaza dûrxistina fermandeyên artêşa Libnanê ji başûrê welat dike.”

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Saziya Radyo û Televîzyona Îsraîlê ragihand ku îro rejîma sîyonîst lîsteyek derbarê fermandeyên artêşa Libnanê de pêşkêşî rayedarên vî welatî kiriye. Li gorî vê medyaya sîyonîst, berpirsên Îsraîlî diyar kirine ku ew li dijî hebûna hin fermandeyên payebilind ên artêşa Libnanê li herêma başûrê vî welatî ne.
Sîyonîstan îdia kirin ku hinek ji van fermandeyan, hin agahiyên nepenî dane Hizbullahê û ji ber vê yekê divê li herêma başûr nebin.
Rejîma sîyonîst piştî lihevkirina destpêkê ya bi dewleta Libnanê re, hemû hewldanên xwe xistiye ger da ku artêşa vî welatî bi hêzên Hizbullahê re bixe nav şer. Rojnameya El-Cumhûriye vê dawiyê bi zimanê çavkaniyên leşkerî yên payebilind ragihand ku artêşa Libnanê bi zelalî aniye ziman ku ew bi ti awayî nakeve şerê li dijî Hizbullahê û “aşitiya navxweyî” wekî xeta xwe ya sor dibîne; ev mijar bûye sedema hêrsa sîyonîstan.
Ev çavkanî dibêjin, herêmên ku artêşa Îsraîlê wekî “herêmên ceribandinê” bi nav dike, bi rastî ew herêm in ku niha di bin dagirkeriya Îsraîlê de ne. Mebesta ji “herêma ceribandinê” ew e ku artêşa Îsraîlê bi awayekî sînorkirî ji van herêmên dagirkirî vekişe û kontrola wan bide artêşa Libnanê.
Li gorî çavkaniyên navborî, di dema danûstandinên dewleta Libnanê bi rejîma sîyonîst re, dema ku heyeta leşkerî ya Libnanê li ser vê planê israr kir, aliyê Îsraîlî nişka ve dest bi berfirehkirina tişta ku li ser nexşeya xwe wekî “Xeta Zer” bi nav kiriye kir û bilindahiyên “Elî El-Tahir” jî zêde kirin. Ev di demekê de ye ku ev herêm hêj ji aliyê leşkerên sîyonîst ve nehatine dagirkirin.
Çavkaniyên libnanî gotin ku armanca sîyonîstan ew bû ku artêşa Libnanê bikişînin nav wê herêma mayînkirî û şerê bi Hizbullahê re, bêyî ku artêşa Îsraîlê tu ziyanekê bibîne yan bikeve metirsiyê; lê belê heyeta leşkerî ya Libnanê ev daxwaz bi temamî red kir.
Cozêf Ewn, Serokkomarê Libnanê jî îro ji berdewamiya dagirkeriya leşkerên sîyonîst li başûrê vî welatî rexne girt û got ku divê ev astengî bi dawî bibin. Serokkomarê Libnanê da zanîn ku divê zext li ser Îsraîlê were kirin da ku ji herêmên dagirkirî yên Libnanê vekişe; çimkî mayîna dagirkeriyê dibe sedem ku rewabûna dewletê bikeve bin pirsiyarê û pêşî li bicihbûna artêşê û di encamê de, pêkanîna aşitiyeke mayînde û dadmend bigire.
- .................
- Dawiya peyam/
- Etîket
Hizbullah, rejîma siyonîst, Libnan, artêşa Libnanê
Your Comment