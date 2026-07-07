Emar Hekîm: Merasîma veşartina rêberê şehîd li Iraqê yekgirtina herdu gelan nîşan dide

“Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ahlulbeytê (s.x)- ABNA –Seyîd Emar Hekîm، serokê Tevgera Hikmeta Neteweyî ya Iraqê, di axaftinekê de bi torê El-Meyadîn re got ku çek divê tenê di destê dewletê de be. Wî diyar kir ku ev yek bi tu awayî nayê wateya lawazkirin an jî betalkirina Heşda Şe'bî. Herwiha wî li ser kûrbûna têkiliyên Iraqê û Komara Îslamî ya Îranê û rêzgirtina Tehranê ji serweriya Iraqê rawestiya.
Hekîm got ku radestkirina çekan ji dewletê re di Destûra Bingehîn a Iraqê de hatiye diyarkirin û merceya olî ya bilind jî li ser vê yekê giranî daye. Wî got ku ev mijar di bernameyên hikûmetên Iraqê de jî cih girtiye.
Serokê Tevgera Hikmeta Neteweyî ya Iraqê diyar kir ku divê avahiya Heşda Şe'bî ji nû ve were saz kirin û rêxistin kirin, da ku bibe hêzeke leşkerî ya yekgirtîtir, rêkûptir û bihêztir.
Wî zêde kir ku piştî derbaskirina qonaxa şerê li dijî DAIŞê, divê Heşda Şe'bî bibe saziyek leşkerî ku ti girêdanek bi tevger û partiyên siyasî re tune be.
Hekîm got ku Heşda Şe'bî yek ji bingehên sereke yên pergala parastina Iraqê ye. Leşker erkên xwe hene, Polîsê Federal jî erkên taybet hene û Heşda Şe'bî jî erkên xwe yên taybet pêk tîne.
Wî herwiha got ku anînê çekan bin desthilata dewletê divê bi piştgiriyek mezintir ji Heşda Şe'bî re, sazûmankirina rast a vê saziyê û nûvekirina avahiya wê re hevdem be.
Serokê Tevgera Hikmeta Neteweyî ya Iraqê diyar kir ku tu gotin li ser rakirin, tevlêkirin an jî betalkirina Heşda Şe'bî tune ye.
Hekîm herwiha got ku li gorî agahiyên ku ji kesên ku bi nûnerê taybet ê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê civiyane û ji peywendiyên ku bi Serokwezîrê Iraqê re hatiye kirin bihîstiye, ev nûner di karûbarên navxweyî yên Iraqê de destwerdan nekiriye. Heya niha jî kesekê jê re negotiye ku Amerîka an welatek din ji Iraqê xwestibe ku têkiliyên xwe bi Komara Îslamî ya Îranê re qut bike.
Wî di derbarê têkiliyên Baghdad û Tehranê de got ku têkiliyên Iraqê û Îranê dîrokî, kûr û piralî ne. Hemû dixwazin Iraq welatek serbixwe, xwedî serwerî û xwedî biryara serbixwe be.
Hekîm got ku ew ji Komara Îslamî ya Îranê û ji rêberên wê qet nebihîstiye ku bixwazin Iraq bibe peyrewê wan an jî di karûbarên navxweyî yên Iraqê de destwerdan bikin. Li gorî gotinên wî, tiştê ku ji Îranê û rêberên wê bihîstiye ew e ku ew dixwazin Iraqek serbixwe, xwedî serwerî û xwedî biryara serbixwe hebe.
Wî herwiha, bi amaje kirin bi şehadbûna rêberê şoreşa Îslamî ya Îranê, got ku gelê Iraqê bi awayekî berfireh xemgînî û hevdilîya xwe bi şehadbûna Seyîd Elî Xameneî, zulma li ser wî û êrîşa terorîstî ya ku bû sedema şehadbûna wî, nîşan daye.
Hekîm got ku gelê Iraqê di merasîma veşartinê de bi gelê Îranê, bi xemgîniya wan û bi rêberê şehîd re hevgirtina xwe nîşan dide.
Di dawiyê de, Hekîm bang li gelê Iraqê kir ku beşdarî merasîma veşartina cenazeyê Ayetullah Xameneî bibin û bi amadebûnek berfireh peyama yekgirtina herdu gelan bidin nîşandan.
Dawiya peyam
Etîket:
- Seyîd Emar Hekîm
- Rêberê şehîd ê Îranê
Your Comment