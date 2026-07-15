"Guhertin ji cihê ku tirs diqede dest pê dike."

Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Şertekî girîng ji bo afirandina guhertinê, netirsîn ji dijmin û dijminiyan e. Xwedayê bilind li Pêxemberê xwe dibêje: «وَ تَخشَی النّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَن تَخشاهُ»؛(۱)"Û tu ji mirovan ditirsî, lê Xweda heqê wê heye ku tu ji Wî bitirsî" (Ehzab, 37); ji mirovan divê neyê tirsîn; ji gotina vî û wî divê neyê tirsîn. Dawiyê, her kiryareke erênî, her kareke girîng dibe ku komek dijberî wê hebin; dijmin dijberî dike. Îro bi hebûna cîhana virtual, cureyên dijberiyan jî bi gelemperî cureyên êrîşkar, tûj û azarber in; heger ku hereketeke girîng, rast, zexm û hesabkirî were kirin, divê li ber çavê vanan nenêrin.
Divê li ber çavê dijminê derveyî jî nenêrin; her cure hereketa ku li welêt ber bi qenciyê ve were kirin, cebheke fireh a dijmin heye ku ev rûniştine û her dem difikirin ku lêdanan bixin, hem di warê hişkavilî (hardware) de, hem jî di warê nermavilî (software) de; nermavilîya wan ev e ku biryarên girîng, rast û mentiqî yên ku li welêt têne girtin, bi propagandaya xwe ya fireh tawanbar bikin û bi vê împaratoriya propagandayê ya ku di destê siyonîstan de ye, wê bişkînin û têk bibin û ji nav rakin. Divê ji van neyê tirsîn, divê tevgerîn/hereket bê kirin; û li gorî min rêya wê ev e ku hêzên ciwan amade/bin hebin; yê ku li ber çavan nanêre û natirse û bê dudilî tevgerê dike, ew hêza ciwan e. [Bêguman] hebûna hêzên ciwan bi wê awayê ku berê jî me got, bi wateya bikaranîna ramana ciwan û giyana ciwan û rewşa destpêkirin û wêrekî û tevgera ku ciwan dike ye; ne bi wateya neyînîkirina hebûna xezîneyên ne-ciwan; şert ev e ku ev kar neyê kirin. 14'ê Xezîranê, 1399 (Hicrî Rojî)
Çavkanî:
- Sûreya Pîroz a Ehzabê, Ayeta 37:
"Û dema ku tu ji wî kesî re digotî ku Xweda qenciyê li wî kiribû û tu jî qenciyê li wî kiribû (kurê xweyê xwedîkirî ‘Zeyd’): ‘Jina xwe li ba xwe bigire û ji Xweda bipirs!’ (û her tim vê fermanê dubare dikir); û tiştekî di dilê xwe de vedişart ku Xweda wê eşkere bike; û tu ji mirovan ditirsî, lê Xweda heqê wê heye ku tu ji Wî bitirsî! Vê gava ku Zeyd hewcedariya xwe ji wê jinê qedand (û ji wê veqetiya), me ew kir jinê te, daku ji bawermendan re di zewaca bi jinên kurên xweyê xwedîkirî de - dema ku ew ji wan berdanê bistînin - tengasî nemîne; û fermana Xwedê pêkhatî ye (û kevneşopa şaş a qedexekirina van jinan divê bişkê)."
Your Comment