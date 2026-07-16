“Îskela (bendergeha) leşkerên Amerîkî li Şueybeya Kuweytê hat rûxandin.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA- Li gorî daxuyaniya hejmar 17 ya Ragihandina Giştî ya Artêşa Parêzvanên Şoreşê (Sipah): Navenda ragihandina peykê û radara hişyariya pêşîn a baregeha hewayî ya Amerîkayê li El-Salim û lîmana leşkerên Amerîkayê li Şu'eybe ya Kuweytê hatiye rûxandin.
Nivîsa vê daxuyaniyê wiha ye:
Gelê Kuweytê yê birûmet;
Şevê borî artêşa Amerîkayê ya ku zarok dikuje, bi êrîşên li gelek cihan li Xûzistanê, di nav de nêzîkî nexweşxaneyek ku tê de zarokên penceşêr tên dermankirin û kargehek ava pakijkirî, dîsa şidetek kir. Di bersiva van xirabiyên şeytanê mezin de, Hêza Deryayî ya Sepahê di pêla nehem a Operasyona Nesr 2 de, bi şîara pîroz "Ya Ruqeyye (s)" û bi diyarkirina şehîdên zarok yên şerê dawî, bi operasyoneke tevlêbûyî ya bi drone û fûzeyan, navenda ragihandina peykê û radara hişyariya pêşîn a baregeha hewayî ya Amerîkayê li El-Salim û lîmana leşkerên Amerîkayê li Şu'eybe ya Kuweytê kirin armanc û wê rûxandin.
Gelê Kuweytê yê bi şeref û kerîm! Bihêlin ku rûmeta welatê we yê îslamî bi hebûna kafirên şidetkar ên Amerîkayê neyê qirêjkirin. Bihêlin ku dijmin ji erdê we ji bo zordariyê û şideta li ser gelê Filistînê, Libnanê, Îranê û Yemenê sûd wernegire. Tu fersendê ji bo lêxistina berjewendiyên Amerîkayê û derxistina leşkerên şeytanê mezin ji welatê xwe ji dest nedin. Vekirina Tengava Hormuzê bi şertê ku xirabiyên Amerîkayê li herêmê biqede ye.
"إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ"
(Heçku hûn yarîya Xwedê bikin, Xwedê jî yarîya we dike û piyên we sabît dike.)
Dawiya peyamê.
Your Comment