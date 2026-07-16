Li pey jiyana xwe ji dest danê ziyaratvanên Erbeînê, li Basrayê sê roj şîna giştî hate ragihandin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Fermî ya Iraqê (INA/WAA), Parêzgarê Basrayê roja Pêncşemê, piştî qezaya trafîkê ya dijwar ku bû sedema mirina hejmarek ji welatiyan ku ber bi merasîma meşa Erbeînê ve diçûn, li vê parêzgehê sê roj şîna giştî ragihand.
Li gorî daxuyaniya Ofîsa Agahdarî û Têkiliyên Hikûmetê, bêyî ku hejmara rast a qurbaniyan were eşkerekirin, hat gotin ku Esed El-Eydanî, Parêzgarê Basrayê, li pey qezaya trafîkê ya xemgîn ku jiyana çend welatiyan ku ji bo rêwîtiya manewî ya Erbeîna Îmam Huseyn (silav li ser wî be) diçûn stend, sê roj şîna giştî ragihand.
Herwiha, hejmarek ji kesayetiyên Iraqî li pey vê bûyerê girîngiya parastina jiyana ziyaratvanan û pêşîgirtina dubarebûna van cure qezayan xistin ber çavan. Wan ji rayedarên berpirsiyar xwest ku, ligel lêkolîna sedemên vê bûyerê, li hemû rêyên ku ber bi Kerbelaya Muqeddes ve diçin tedbîrên trafîkê yên pêwîst werin girtin.
.........
Dawiya peyamê
Etîket:
- Erbeîna Huseynî
- Qezaya trafîkê
- Basra
Your Comment