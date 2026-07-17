Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Rayeta giştî ya Sipaha Pasdaranê Şoreşa Îslamî di daxuyaniya xwe ya hejmar 24 de ragihand:
Bi navê Xwedayê ku zordaran dişkîne
Û bi wan re şer bikin heta ku fitne nemîne
Di temamkirina operasyona berdêl a şeva borî de, şervanên fedîkar ên hêza bi rûmet a fezayî ya Sepahê, di pêla 15emîn a operasyona Nesr 2 de, bi ramza pîroz "Ya Eba Salih El-Mehdî, min rizgar bike" û bi pêşkêşî şehîdên mazlûm ên tawanên dawî yên Amerîkayê, ji bo sizadana destdirêjker û cezakirina artêşa Zarok kuj a Amerîkayê, êrîşeke giran û nişkavî li ser bingehê hewayî yê Amerîkayê li El-Edeîdê Qeterê kirin ku di wê de pergalekê radarê ya dirêj-pîvaz û çend balafirên stratejîk ên sotemenîbirê Amerîkayê bi temamî hatin rûxandin û çend balafirên din jî zirarên giran dîtin.
Dijminê Amerîkî û mazûvanên bingehên wî li herêmê bizanibin ku derbasbûna ji xetên sor û êrîşa li gel û binesaziyên sivîl dê vebezûneke pir giran û hejarûvaz bîne; û heke ev rêç ji aliyê dijmin ve berdewam bike, êdî bersivên wêranker ên din li rê ne; bersivên ku dê di dîroka şeran de bimînin.
وماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم
Û serfirazî ne ji bilî ji cem Xwedayê serkeftî yê bijejî ye.
Dawiya peyamê
«Spaha Pasdaran: Radarên dûr-menzîl û stasyonên sotemeniyê yên stratejîk ên Amerîkî hatin wêrankirin»
"Sepah ragihand ku di pêla panzdehemîn a operasyona 'Nesr 2' de, bingehê El-Edeîd ê Qeterê û alavên stratejîk ên Amerîkayê hatin hedefgirtin.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) –ABNA–Rayeta giştî ya Sipaha Pasdaranê Şoreşa Îslamî di daxuyaniya xwe ya hejmar 24 de ragihand:
Your Comment