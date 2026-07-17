Şoristana Hêsiran؛ Vegotina raz û niyazên dilşewitandî yên Hz. Zeynebê (S) li ser laşê Alaydara Kerbelayê

Li gorî ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) – ABNA–Di baweriya min de nayê ku tu heta vê astê ev qas hevaltiyeke kûr, dilsozî û evîndariya mezin ji bo min hebû, bira min, ey kurê Elî, ey xemla heyva rûmetdar a min! Laşê te yê pîroz û paqij perçe perçe bûye û belav bûye, lê tu bi hemû rêzdariyê hîn jî xwe şermzar dikî û lêborîn dixwazî. Di can û ruhê tî û meraqdarê te de, çemekî herî şîrîn û xweş tê herikîn. Ez ê heta hetayê ji hemû birîn û westiyên te re spasdar bim.
Êvara şîn û xemgîn e, û rengê şefeqê bi xwîna birînan guhertiye. Ewlehî û aramî nemaye; şîn, girîn, xwînava û gefên agirîn û şewitîner her ku diçe zêde dibin. Tevî hemû ew êş, xemên ku dil dişewitînin û derdên ku canê mirov diqetînin, jinek bi heybet û serbilindî ya mezin ber bi çemê ve çû. Li çem nihêrî û di nav girîn û daxwazên dilêşewitandî de dest bi axaftinê kir. Peyvên wê tiştekî ji derveyî têgihiştina mirovan nivîsandin û Kerbelayê matmayî û sersem kir Got:.
«Ey Ebu Fazil! Ey stêrka şevên tarî yên min! Tu yî ku di nazikbûna edebê de bedewtirîn û di zanîna Ereb de berfirehtirîn î. Ez her tim qîmetê te dizanim û ji te re spasdar im. Di kûrahiya ruh û canê min de xem, bêaramî û westiyan tijî bûne; lê ez dev ji gilîkirinê venakim. Ez li ser bawerî û sebatê rawestiyame û bi dilekî nalîn bi te re diaxivim.»
Ev gotinên ku divê bi ava zêr di dirêjahiya hezar salan de bên nivîsandin in. Dengvedana vê şahbanuya zanayî ji aliyê melayîketan ve baş tê nasîn; wek dengvedana Fatimeyê (S) di xutbeya Fadekê de. Ew deng jî wek dengvedana Heyderî ye di rojên şer û pêşberî de.
Abbas! Ey avdana gulrû ya min, ey dara berdar a li çolê! Dila min aram bû gava ku Huseyn, ew durra tacê rûmetê û heyva Erebê, min da destê te. Abas! Ey parêzvan, piştgir û berpirsiyarê min! Ez ji te re spas dikim û qîmetê wê xwînava ji qirika te û hêsirên bi xwîn ku tu bi fedakariyê pêşkêş kirin, bilind dikim.
Abas! Ey navdarê fesahata Erebê, ey nîşana sebr û saxawetiyê! Tu yî ku tiştê ku wek ne mimkun dihate dîtin bi cih anî. Xwedê bextewarî û xelata baş bide te. Ez çawa dikarim evîndariya bêdawî ya te vegerînim? Destên te yên hêja, delal û pîroz jê hatin birîn û ev bilindtirîn asta evînê ye ku tu nîşan da. Tu çemê Elqemeyê şermzar kir.
Abas! Ey stêrka ronahiya şevê! Xwedê qencî û kerema xwe bide te. Ez çawa dikarim evîn û dilsoziya te vegerînim? Tu yek çav ji dest da û bi çavê din jî hîn lêborîn û şermzarî dixwazî. Tu dixwazî dawî hêsirên xwînê yên di çavên xwe yên delal de jî bibexşî? Tu hemû van fedakariyan biçûk dibînî û hîn jî lêborîn dixwazî!
Serê te bi darê hesinî perçe perçe bû, lê ji bo min serbilindî û rûmeta herdemî anî. Her çend wek heyvekî ku ketibe di tarîbûnê de bûyî jî, tu herî bedew û temam heyva vê gerdûnê yî. Nav û fedakariya te dê heta hetayê bimîne.
Huseyn, diyariya axa Erebê, gihand min ku di demên dawî de tu ji min lêborîn dixwazî.
Abas! Ey peykerê bayê sibehê û ey ji pelê yasemenê jî bedewtir! Çima tu şermzar î? Ji laşê te xwîn diherike, an ev terê fedakarî û hayadariyê ye? Ev rewşa te min birîndar û xemgîn dike!
Heke tu biaxivî, dê bibêjî ku şermzar î, ji ber ku tu nikarî avê bigihînî konan. Tu av neanî, lê bi fedakariya xwe û dilovanîya xwe ya bêhempa, tu ruh û canê xwişka xwe heta hetayê têr û taze kir.
Wê demê ku mişk (tûrikê avê) hate qul kirin û ava wê li ser erdê rijîya, bawer bike ku canê min ê tî bi wê avê têr bû!
Wergera Kurmancî:
Şermzar nebe, Abas, ey barana şilavê! Ew tiştê ku ez dibêjim pesn û spasdariya ji bo te ye. Te qeder û çarenivîs serûbin kir û dilê wê ji heyretê sergêj kir, ji ber ku tu asta dawî ya dilsozî û peymanparêziyê yî. Ev hevaltiya kûr û evîna biratî û xwişkî, bû sembola hemû dem û sedsalan!
Abbas! Ey sûreya wefayê, ku ayetên wê bi fedakariya te hatine daxistin. Elqeme bû cihê rûmet û qebûlkirina îhrama te. Ey nûnerê serbilindiyê, ey sedema pesn û rûmetê! Xwedayê mezin bixwest ku tu heta hetayê wisa bimînî. Ji aliyê min û hemû kesên di konên malbata pêxemberiyê de, tu hêjayî pesn, rêz û bilindkirinê yî.
Ez vê dibêjim da ku navê te li Kerbelayê heta hetayê zindî û mayînde bimîne; bi navê Ew Xwedayê yekane yê afirînerê gerdûnê, ew evîndarê ku her çi li ser wî bê gotin hîn jî kêm e.
Tarîtiya şevê bi daxwaz, girîn û nalîn derbas dikim û pesnê te dibêjim! Ji bo te Fatihe dixwînim, ey kurê rêya rastî. Niha divê ez ji te re spasdar bim, berî ku xwîna birînên te bê hêz û ziwa bibe. Ev mafê mêrxasiyeke wek te ye.
Tu qet rawestan û sistbûn nekirî. Ew tiştê ku tu kir, bes bû; heta ku dijmin jî qebûl dike ku tu di zanîn, kamilî û serbilindiyê de bilind î. Dijmin li ser te bi nihênî diaxive û heta hetayê ji hebûna te di qada şer û pevçûnê de ditirse.
Bi sond li ser afirandiyê herî bilind û hêja, ez li ser te minnetê naynim, Abbas! Ey darê baxçeya dînê, tu min bi kerema xwe ya mezin deyndar kirî.
Ey stêrka bedew û biweqar a min, ey padîşahê Erebê, ey xweşdil û nazik! Niha keça Fatime û Elî ji te re spas dike. Ez şahidî dikim ku tu herî dilsoz î; peyv ji naskirina kiras û danasîna bêhempa ya te kêm tên.
Ez vê nîşana rûmetê li ser sînga te dadikim da ku wek wêneyek li ser kevirê herdemî bimîne: ku tu baştirîn, xweştirîn û hêjayî piştgir bûyî; ew kes ku kirin û gotina wî yek bûn.
Ez şahidî dikim ku tu li ser peymana xwe rawestiyayî. Bixêr hatî! Ez qet dest ji pesnê te bernadim. Ew tiştê ku tu kir, bi tu peyvekê nayê vegotin. Tu yî ku di fedakariyê de ji laşê pîrozê te tiştek nemaye. Evîn û dilşewitîna ku tu nîşan da, ji sînor derbas bûye; nîşana wê jî hejmareke bêdawî ya birînên ku tîr li laşê te hiştine ye.
Pirsêk ji te heye, ey birayê dilsozê min! Ey bazê sibehê, çima gava ku tu li erdê ketî, destûr nedayî ku laşê te vegerînin konan?
Ez dizanim bersiva pirsê min çi ye; qirika te ya birîndar û qetiyayî wê heta hetayê wê rave bike.
Bira canê min! Ey gula narê bi bûna yasemenê, bersiva pirsê min bide. Huseyn hat qetlgehê, çima tu razî nebûyî ku te bi xwe re bîne? Heta heke mimkun bûya ku perçeyên laşê te bi hasirê berhev bike û bîne jî...
Ma tu ji vegera xwe ya ber konên malbatê şermzar bûyî? Ey konên malbatê, ez ji bo te feda bibim! Ji bo laşê te yê bilind ku li Elqemeyê mabû, ez sergerdan û bêaram bûm û ew tişt qewimî ku ez jê ditirsiyam.
Spas ji Afirînerê evîn û dilovan dikim ku tu ne mabûyî û çûyî, berî ku dengê nalîn, fîgan, daxwaz û alîkariyaxwaziya malbatê bibihîzî.
Kon hatin şewitandin û tenê xwelî ji wan ma. Emanetê îmametê hat veguhestin û Îmam Huseyn (s.x) şehîd bû.
Ji wê îmamê ku di nav zehmetî û musîbetan de mabû pirs kirim:
«Seccad! Ey lola têr avbûyî, ey gotina xweş û xemilandî! Niha çareseriya me çi ye?»
Wî got:
«Ji xerabkar û dijminan birevin ber bi şoristana çolê.»
Spas ji Xwedê ku tu nebûyî û nedîtî ku ez di çolê de bi bazdanê dimeşim; dema ku ez zarokên sêwî yên reviyayî kom dikir û di vê biyabanê de gelek caran dikevim erdê.
Huseyn te li dû xwe hişt; bi destek li milê xwe û bi qameteke ji êş û xemê kevçî bûyî, vegeriya konan. Min bawer kir ku pişta wî şikestiye.
Ey kesê ku xemê te pişta birayê min Huseyn şikand! Rewşa min di xemê te de wek rewşa Huseyn e, heta hetayê.
Huseyn, qiblaya Ereb û Ecem, vegeriya û stûna konê te xist xwarê; wê gavê min fêm kir ku tu çûyî.
Gava Huseyn ji cem te vegeriya ba me, ew Huseynê berê ne bû. Di dilê min de êşek şewitî ku Xwedayê canan tu carî bila kesek wê nebîne.
Ez ê bi hêsir û ahan bibêjim ka rewş û çîroka min çawa bû.
Abas! Ey bayê gihiştina hevdîtinê ya min! Ew tiştê ku ez dibêjim gilîkirin nîne, her çend dijwar û dilêşewitîner be.
Piştî te çi dê bibe?
Piştî şehadeta te bû ku min fêm kir niha Şimrê xerab ber bi birayê min ve hatiye. Niha hemû hebûn li bendê ye ku piştî te çi dê bibe.
Esaret, qamçî, heqaret û îşkenceya xerîban, malbata Resûlullahê tehdîd kir.
Wê gavê ku min birin esaretê, êdî tu tune yî ku alîkarê min bibî; ey parêzvan û berpirsiyarê min ê bi namûs!
Tu alîkarê min bûyî, lê niha tune yî, ey peyamgihê bayê sibehê, ey berpirsiyarê min!
Wê gavê ku kona min dê bişewite, tu tune yî; û ev êşeke gelek giran e.
Abbas! Ey çîroka biqîmet û ahê dilşewitandî yê min...
...........
Dawiya peyamê/
Etîket:
- Perestgeha Hz. Zeynebê (S)
- Perestgeha Hz. Abbas (s.x)
- Kerbelaya pîroz
Your Comment