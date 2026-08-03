  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

«Bilindkirina ala herî mezin a xwînxwaziya Îmamê şehîd li Beynel-heremeyn»

3 August 2026 - 22:27
News ID: 1848314
Source: kmr.abna24.com
«Bilindkirina ala herî mezin a xwînxwaziya Îmamê şehîd li Beynel-heremeyn»

«Îro ala herî mezin a xwînxwaziya Îmamê şehîd ê şoreşê, li Beynel-heremeyn a Kerbelaya Mualla hate bilindkirin.»

«LLi gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) — ABNA - Hevdem digel amadebûna berfireh a zêyarên Erb’înê li Kerbelaya Mualla, ala herî mezin a xwînxwaziya Îmamê şehîd di merasîmeke taybet de li Beynel-heremeyn hate bilindkirin û bandoreke kûr li ser rewşa vî cihê pîroz kir.

Di rojên borî de jî, alayên xwînxwaziyê yên bi heman naverokê li bajarên cuda yên Iraq û Îranê, di nav de li Necefê û li herma pîroz a Îmam Elî (s.x), hatine bilindkirin û bi pêşwaziyeke germ a zêyaran re rûbirû bûne.

Li gorî raporên hatine belavkirin, bilindkirina van alayan bûye nîşaneya hevgirtin û piştgiriya ji bo armancên berxwedanê di rêya meşa Erb’înê de.

Dawiya peyamê

Teg (Etîket):

Beynel-heremeyn

Erb’îna Husênî»

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha