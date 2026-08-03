«Bilindkirina ala herî mezin a xwînxwaziya Îmamê şehîd li Beynel-heremeyn»

«LLi gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) — ABNA - Hevdem digel amadebûna berfireh a zêyarên Erb’înê li Kerbelaya Mualla, ala herî mezin a xwînxwaziya Îmamê şehîd di merasîmeke taybet de li Beynel-heremeyn hate bilindkirin û bandoreke kûr li ser rewşa vî cihê pîroz kir.
Di rojên borî de jî, alayên xwînxwaziyê yên bi heman naverokê li bajarên cuda yên Iraq û Îranê, di nav de li Necefê û li herma pîroz a Îmam Elî (s.x), hatine bilindkirin û bi pêşwaziyeke germ a zêyaran re rûbirû bûne.
Li gorî raporên hatine belavkirin, bilindkirina van alayan bûye nîşaneya hevgirtin û piştgiriya ji bo armancên berxwedanê di rêya meşa Erb’înê de.
…
Dawiya peyamê
Teg (Etîket):
Beynel-heremeyn
Erb’îna Husênî»
Your Comment