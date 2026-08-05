  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

“Heşdî Şebî her cure pevçûnek li bajarê Samarayê red kir”

5 August 2026 - 22:18
News ID: 1849052
Source: kmr.abna24.com

“Rêxistina Heşdî Şebî ya Iraqê nûçeyên hin dezgehên ragihandinê yên derbarê pevçûna hêzên vê rêxistinê bi her komeke din re li bajarê pîroz ê Samarayê, red kir.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNARêxistina Heşdî Şebî di daxuyaniyekê de, rûdana her cure pevçûneke çekdarî di navbera hêzên xwe û her komeke din de li bajarê pîroz ê Samirayê red kir.

Di daxuyaniyê de hatiye gotin: “Heşdî Şebî wan raporên ku li hin torên civakî hatine

belavkirin, yên derbarê rûdana pevçûna çekdarî di navbera hêzên vê rêxistinê û her komeke din li bajarê pîroz ê Samirayê de, red dike û tekez dike ku ev îdîa ne rast in û ti bingeheke wan a meydanî nîne.”

Vê rêxistinê daxwaz ji welatiyan kir ku di veguhastina agahiyan de baldar û hûrbîn bin, pişta xwe bi çavkaniyên fermî girêbidin û guh nedin gotegot û nûçeyên bêbawer.

Dawiya peyamê/

Nîşan (Etîket):

Heşdî Şebî, Samira

Your Comment

You are replying to: .
captcha