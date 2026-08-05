“Heşdî Şebî her cure pevçûnek li bajarê Samarayê red kir”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Rêxistina Heşdî Şebî di daxuyaniyekê de, rûdana her cure pevçûneke çekdarî di navbera hêzên xwe û her komeke din de li bajarê pîroz ê Samirayê red kir.
Di daxuyaniyê de hatiye gotin: “Heşdî Şebî wan raporên ku li hin torên civakî hatine
belavkirin, yên derbarê rûdana pevçûna çekdarî di navbera hêzên vê rêxistinê û her komeke din li bajarê pîroz ê Samirayê de, red dike û tekez dike ku ev îdîa ne rast in û ti bingeheke wan a meydanî nîne.”
Vê rêxistinê daxwaz ji welatiyan kir ku di veguhastina agahiyan de baldar û hûrbîn bin, pişta xwe bi çavkaniyên fermî girêbidin û guh nedin gotegot û nûçeyên bêbawer.
Dawiya peyamê/
Nîşan (Etîket):
Heşdî Şebî, Samira
Your Comment