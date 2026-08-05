“The Guardian: Dîplomasiya zaroktî ya Trump, Amerîka di krîza Îranê de girtî hiştiye.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA — Rojnameya îngilîzî The Guardian di analîzekê de nêzîkatiyên Donald Trump ên li hember Îranê û şêwazê wî yê têkel ê rêvebirina krîzê nirxandiye.
Dîplomasiya zarokane û gefên vala
Rojname dibêje, ji destpêka şerê Amerîka û Îsraîlê li dijî Îranê ve, Trump bi berdewamî gefên êrîşên mezin li Tehranê xwariye, lê di demek kurt de ji wan helwestan paşve gav avêtiye. The Guardian ev reftar wekî “dîplomasiya zarokane” û nîşaneya bêşiyaniya serokê Amerîkayê ya di rêvebirina krîzan de bi nav dike.
Di raporê de çend nimûne hatine dayîn:
- 23ê Tîrmehê: Trump îdia kir ku Îranê hîn “êşa pêwîst” nekişandiye û gefa êrîşeke “mezin” xwar, lê tenê çar roj şûnde ev gef ji bîr kir.
- 31ê Tîrmehê: Wî soz da ku dê “lêdanên giran” li Îranê bide, lê tenê rojek piştî wê, dîsa ji helwesta xwe vegeriya.
Şêwazeke dubare ya bêbiryariyê
Rojname balê dikişîne ser ku ev şêwaz ji 28ê Sibatê ve (destpêka şer) berdewam e. Trump çend caran bi heman awayî gef li ser Tengava Hormuz, tesîsên elektrîkê û “tinebûna şaristaniyetekê” xwariye, lê paşê bi hincetên curbecur (wek daxwaza serokên welatên Ereb ên Kendavê) êrîşên xwe rawestandine.
Nebûna biryardariyê
Li gorî The Guardian, ev ne taktîkek hesabkirî ye, belkî “bêbiryariya siyasî” ye. Trump bawer dike ku ev rêbaz dê şer bi dawî bike, lê di rastiyê de ev bûye sedema:
- Kêmkirina populerbûna Trump li navxweyê Amerîkayê.
- Lawazkirina bandora Amerîkayê li Rojhilata Navîn.
Rojname dinivîse: “Trump şiyana biryarên dijwar nîne û pirî caran dikeve bin bandora kesê dawî yê ku pê re axiviye.” (Mînak: bandora Netanyahû ji bo tundkirinê, û bandora Mihemed bin Selman ji bo kêmkirina rageşiyê).
Cudabûna nêrînan di nava rêveberiya Trump de
Ev rewşa têkel di nava hikûmet û Partiya Komarparêz de jî bûye sedema nakokiyan:
- Cîgirê Serok J.D. Vance: Ji rexnegirên berdewamiya şer e.
- Tîma J. Kushner û S. Witkoff: Piştgiriyê didin kêmkirina rageşiyê ji bo ku nirxê enerjiyê bilind nebe û leşkerên Amerîkî nekevin xetereyê.
- Artêşa Amerîkayê: Jeneral Den Kein hişyarî daye ku berdewamiya şer, rezervên moşekên berevaniyê yên Amerîkayê kêm kiriye û ewlekariya hêzan xistiye xetereyê.
Encam
Di dawiya analîzê de tê gotin: “Rêvebirina vê krîzê pêwîstî bi rêberiyeke xurt û biryarên berpirsyar heye, lê hikûmeta niha ya Amerîkayê bêpar ji van taybetmendiyan e û ya ku em dibînin tiştekî din nîne ji bilî ‘dîplomasiya zarokane’.”
…………
Dawiya Peyam
Etîket: #Îran #Amerîka #DonaldTrump #ErebistanaSiûdî #KendavaFaris #Îsraîl
Your Comment