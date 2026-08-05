Yehya Serî‘: Yemen di Deryaya Sor de heştemîn neftkeşa Siûdî hedef girt

Li gorî ajansa nûçeyan a Ehlul-Beyt (s.x) – ABNA–El-Mesîre, Yehya Serî‘, berdevkê hêzên çekdar ên Yemenê, piştrast kir ku hêzên Yemenê karibûne neftkeşa Siûdî ya bi navê "Wafa" li hember herêma Yenbu bi avêtina hejmarek ji mûşekên balîstîk hedef bikin. Wî got ku ev keştî bi alîkariya Xwedê bi awayekî rast hate lêdan.
Yehya Serî‘ got: "Dijminê Siûdî dixwest rêça neftkeşên xwe biguherîne ber bi bakurê Deryaya Sor, lê em vê neftkeşê li bakurê Deryaya Sor hedef kirin. Operasyonên me li bakurê Deryaya Sor dê berdewam bikin û dê zêde bibin heta ku hemû derbasgeh bêne girtin."
Wî zêde kir:
"Ji destpêka dorpêçkirina deryayî ya li dijî vê welatê di roja 22ê Tîrmeha borî de, hejmara neftkeşên Siûdî yên ku hatine hedefgirtin gihiştiye heşt neftkeşan."
Serî‘ diyar kir:
"Em rê li ber hereketê 29 neftkeşên Siûdî girtin û wan neçar kir ku vegerin ber bi Deryaya Sor û Deryaya Ereb."
Divê were zanîn ku ev dorpêçkirina deryayî ya li dijî Siûdî di bersivê de ji bo dorpêçkirina ku ji aliyê vê welatê ve li dijî Yemenê hatiye ferzkirin, hatiye kirin.
Etîket:
- Yehya Serî‘
- Hêzên çekdar ên Yemenê
- Yemen
Your Comment