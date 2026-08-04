«Sekreterê Giştî yê Ketaîb Hizbullah a Îraqê: Em ê çekê xwe biparêzin û xurt bikin.»

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Hacî Ebû Husên el-Hemîdawî, Sekreterê Giştî yê Ketaîb Hizbullah a Îraqê di daxuyaniyekê de ragihand:
«Salek bi temamî di ser wan bûyerên mezin ên ku bi ser neteweya me de hatin, derbas bû. Hêzên xerabî û tarîtiyê şerên tawankarî li dijî gelên herêmê dane destpêkirin, xwîn rijandine, bêguneh teror kirine û bi dehan hezar şehîd û birîndar li pey xwe hiştine; ku em wan wekî baştirîn mucahid û nûxbeyên bawermendan dihesibînin. Ew berdewamiya dibistana fedakariyê û xweragirtinê bûn.»
Di daxuyaniya Ketaîb Hizbullah de hatiye: «Ji mezintirîn xemên ku di wan rojan de dilê azadxwazên cîhanê êşand, şehadeta rêberê mucahidan Seyîd Elî Xaminêyî bû, piştî ku wî jiyana xwe ji bo piştgiriya Îslamê, berevanîkirina ji mezlûman û berevanîkirina ji armancên neteweya Misilman terxan kiribû. Xwîna wî ya paqij bû peymaneke nû ku giyanê xweragirtin û berxwedanê di canan de da zindîkirin û wateyên rûmetê di nav gel de şîn kirin. Amadebûna bi dehan milyon kesî ji bo xatirxwestina ji vî rêberê mezin, ne tenê xatirxwestinek bû, belkû nûkirina peyman û wefadarî bû li ser rêya Pêxember û malbata wî (s.x), bey’etkirina bi rêya rast, berdewamkirina têkoşînê li ser rêya Xwedê û astengiyek bû li hemberî her dagirkeriyekê; ya ku wan neçar dike berdêla giran ji bo tecawiza xwe bidin, bi taybetî ew tawana ku dijminê Amerîkî-Siûdî li dijî zarokên me pêk anî. Ev pêşîneke metirsîdar e ku şahidê encamên wisa ye ku dikare serdemeke nû li herêmê diyar bike.»
El-Hemîdawî da zanîn: «Ev yek ferz dike ku em pabendî çekê berxwedanê bin, soz û sozdariya me ya bêdawî jê re hebe û em wê pêş bixin û xurt bikin. Her wiha me neçar dike ku li gorî mezinahiya qeyranan, ji bo astengkirina wan kesên ku di şerên vê serdemê de li pey zerar-gihandina me ne, gavên pêwîst bavêjin.»
Wî tekezî li ser cîhada leşkerî û medyayî ya ji bo rûbirûbûna dijminan û alîgirên wan bi biryardariyeke hişk û xweragirtinê kir û ragihand: «Bi nêzîkbûna dawiya merasîma Erb’înê, em bi kûrahî spasiya bîr û baweriya awarte ya zêyarên Îmam Husên (s.x) û amadebûna wan a berfireh di merasîma îsal de dikin. Pirsgirêkên sereke yên li pêşiya cîhana Îslamê û di serê wan de doza Filistînê, bi kûrahî cihê girîngiya wan bû. Wan hêrsa xwe li dijî dijminên neteweya Îslamî û mirovahiyê - hêzên Siyonîst-Amerîkî û dîlên wan ên herêmî - nîşan dan. Kiryarên wan mîrateya şehîdan dewlemendtir û nemirtir kirine. Em spasiya girseya zêyaran dikin.»
Sekreterê Giştî yê Ketaîb Hizbullah di dawiyê de got: «Em bi dil û can spasiya xwedî û rêveberiya cihên pîroz dikin ji bo hewldanên wan ên awarte. Her wiha em spasiya berpirsên parêzgeha Kerbelayê dikin ji bo kiryarên wan ên pesindayînê. Ji bilî vê, em bi serbilindî spasiya hewldanên mucahidan, hişyariya hêzên ewlekarî û lehengên hêzên Heşdê Şe’bî dikin ku wekî mertalekê bênavber, ewlehiya zêyaran garantî kirin û xizmeta zêyarên Îmam Husên (s.x) kirin.»
Dawiya peyamê /
Etîket (Etîketên nûçeyê):
Ketaîb Hizbullah
Your Comment