«Îhab Hemade: Lubnan qet dê nekeve ser rê û çepera rejîma siyonîst»

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ahlulbeytê (s.x) — ABNA — Îhab Hemade, endamê fraksiyona «Wefadariya ji bo Berxwedanê» ya li parlamentoya Libnanê, di merasîma çileya şehîd Yehya Hesen Seqr de ku li Husêniyeya Îmam Sadiq (s.x) ya bajarê Hermelê hat lidarxistin, bi amajekirin bi daxuyaniyên vê dawiyê yên Donald Trump ên derbarê betalkirina êrîşa li dijî Îranê, diyar kir ku ev gotin nîşan didin ku her cûre şerê li dijî Komara Îslamî ya Îranê dikare encamên xwe ji navçeyê derbas bike.
Wî anî ziman ku ev mijar nîşana cih û rola diyarker a Îranê di hevsengiyên navçeyî û navneteweyî de ye û bandorên wê di rojên pêş de li seranserê herêmê, di nav de Libnan jî, dê xuya bibin.
Hemade di berdewamiya axaftina xwe de bi tekezî li ser amadebûna berxwedana Libnanê ji bo rûbirûbûna her cûre êrîşekê, got: «Em dê nehêlin ku rejîma siyonîst careke din şert û mercên 15 mehên piştî têgihiştina 27ê Mijdara 2024an dubare bike.» Wî her wiha anî ziman ku berxwedan tevî sebir û rewişta xwe, di amadebûneke tam de ye û di rewşa pêwîst de dê ji Libnan û serweriya wê berevaniyê bike.
Vê parlamenterê Libnanî bi zelalî destnîşan kir: «Lubnan qet û qet dê nekeve ser rê û çepera rejîma siyonîst» û tekezî li ser wê yekê kir ku berxwedan bi helwestên xwe ve girêdayî ye û tiştê ku radigihîne, dê bi cih bîne.
Wî di dawiyê de bi bibîranîna bîranîna şehîdên berxwedanê, fedakariyên xelk û şehîdên Libnanê wekî berdêla azadî, serxwebûn û parastina serbilindiya welat bi nav kir û bal kişand ser wê yekê ku berxwedan, tevî ziyanên ku gihîştine gund û xelkê, hîn jî rêya berevaniya ji Libnanê didomîne.
…
Dawiya peyamê /
Etîket (Etîketên nûçeyê):
Îhab Hemade, Lubnan, Hizbûllah, Rejîma Siyonîst, Îsraîl
Your Comment