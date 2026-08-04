«54 hezar hêzên Heşdê Şe’bî ji bo dabînkirina ewlekariya serdanvanên Erb’înê hatin bicihkirin»

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlûlbeytê (S.X) –ABNA- Fermandariya Operasyonên Heşdê Şe’bî ya Iraqê, ligel çalakiyên berfireh ên ewlehî, ji pêşkêşkirina xizmetên bijîşkî û piştgiriyê ya bêhempa bo serdanvanên Erb’înê nûçe da.
Li gorî rapora ajansa fermî ya Iraqê (INA), Yasir Huseyn el-Îsavî, alîkarê Serokê Stêda Kolektî ya Heşdê Şe’bî di warê operasyonan de, îro roja Sêşemê ragihand ku plana xwe ya berfireh di 7 eksên cuda de ji bo dabînkirina ewlekariyê û xizmetguzariyê bo serdanvanên Erb’înê dest pê kiriye. Wî di konferanseke nûçeyî de anî ziman ku: Zêdetirî 54 hezar hêz di çarçoveya 70 tîpan de ji bo parastina sînoran û hemû eks û rêyên ku dibin serê Kerbelaya Me’lî de hatine bicihkirin.
Wî her wiha zêde kir ku: Sê navendên fermandariyê yên sereke di parêzgehên herêma Fûratê ya Navîn de hatine avakirin û hemû beşên piştgirî û rêveberiya Heşdê Şe’bî bi hevahengiyeke temam bi hêzên din ên ewlehî û Komîteya Ziyaretên Mîlyonî re xizmetên xwe pêşkêş dikin.
Her wiha Alî el-Hamdanî, fermandarê operasyonên Fûratê ya Navîn a Heşdê Şe’bî, diyar kir ku: Ev fermandarî bi tenê 24,450 hêz di 577 xalên ewlehî de bi kar tîne û ji bilî çalakiyên parastinê, zêdetirî 500 tîm û navendên bijîşkî jî ji bo pêşkêşkirina xizmetên dermankariyê bo serdanvanan li ser hemû rêyan hatine bicihkirin.
.....…
Dawiya peyamê /
Etîket (Etîketên nûçeyê):
Heşdê Şe’bî, Erb’în, Iraq, Ewlekariya Ziyaretê
Your Comment