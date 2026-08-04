Etîket: Xeze, Şehîd, Merasîma Oxirkirinê, Filistîn

Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) — ABNA —Filistîniyan li Kerta Xezeyê cenazeyên 112 şehîdên ku ji bin kavilên avahiyên wêrankirî yên li taxa El-Sebrê ya bajarê Xezeyê hatibûn derxistin, bi merasîmekê oxir kirin.
Van cenazeyan ji dema bombebarankirina herêmeke niştecîhbûnê ji aliyê artêşa Îsraîlê ve di dawiya sala 2023yan de, di nava şerê li dijî Xezeyê de, zêdetirî du salan di bin kavilan de mabûn. Ev li benda manê ne çend roj an çend hefte, belkî zêdetirî du sal û nîvan dom kir, heta ku roja sêşemê dema xatirxwestina dawî hat.
Welatiyên filistînî li Xezeyê cenazeyên zêdetirî 112 kesan ji her du malbatên Ebû Şerîe û El-Hesayine di merasîmeke komî de oxir kirin, ku ev yek wekî yek ji mezintirîn merasîmên oxirkirina şehîdan li vê herêmê ji destpêka şer ve tê dîtin.
Di 22ê Mijdara 2023yan de, artêşa Îsraîlê li taxa El-Sebrê ya li başûrê bajarê Xezeyê komkujiyek pêk anîbû ku li gorî çavkaniyên filistînî, bûbû sedema jiyana xwe ji dest dana 308 filistîniyan ji her du malbatên Ebû Şerîe û El-Hesayine. Di nava qurbaniyên vê komkujiyê de 40 zarok, 30 jin û 7 kesên xwedî pêdiviyên taybet hebûn. Li gorî texmînan, hîn jî nêzî 157 kes di nav lîsteya windayan de ne.
Dawiya peyamê /
Etîket (Berçev):
Xeze, Îsraîl
Nêrîna we:
Your Comment