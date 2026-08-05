Hewldana sûîqestê? Kesekî bi çek li zeviya golfê ya Trump hate girtin

Li gorî raporê ya Ajansa Nûçegihdanê ya Navneteweyî ya Ehlul-Beyt (s.x) – ABNA– Medyayên Amerîkî roja sêşemê (bi dema herêmî) ragihandin: Mêrxalekî 38 salî bi navê «Jenin Jan Tayley» beriya ku Trump bibe qada golfê ya li Rancho Palos Verdes a Kalîforniyê, hate girtin.
Kanala Fox News a ku girêdayî Partiya Respubelîgazan e, rapor da: Rayedar ragihandin ku gumanbarê bi çek, Jenin Jan Tayley ê 38 salî, beriya hatina Trump li qada golfê hat girtin; ew di dema xwe de li ser çavdêriya tedbîr û amadekarîyên ewlehiyê bû.
Polîs ragihand ku mamosteyên ewlehiyê; çekek tîfek a ji navopa «AR» ya ku bi awayekî neyazayî hatibû guhertin, kilefek (vest) li dijî tîfê, kaxezên leşkerî (magazin) yên bi hêza bilind, mîrat (mîniş) û çend defterên ku tê de «gotinên xemgîn û metirsawer» hebûn, dîtine.
Kanala CNN a ku girêdayî Partiya Demokrat e jî roja sêşemê (bi dema herêmî) ragihand: Polîsa Los Angeles di daxuyaniyekê de ragihand ku roja Yekşemê, mêrxalekî bi çek li derveyî Klûba Neteweyî ya Golfê ya Trump li başûrê Kalîforniyê, piştî ku mamosteyên federal (federal agents) dît, hate girtin.
Rêveberiyeke federal ji CNN re got ku niha tu nîşan an jî delîlên ku nebêjin ev kes bernameya êrîşekê li dijî Donold Trump ê Serokê Dewletê kirine, tune ne; lê belê lêkolîn berdewam dikin.
Belê, Trump roja sêşemê ji bo beşdarî merasîma Komîteya Neteweyî ya Respubelîgazan li Los Angelesê çûye.
Etîket/Nav:
Donald Trump | Sûîqesta Trump
Your Comment