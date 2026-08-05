CBS News: Emerîka nêzîkî hemû mûşekên xwe yên dûrgeh gihiştiye dawiyê bikar aniye

Li gorî ajansa nûçeyan a Ehlul-Beyt (s.x) – ABNA–Tora CBS News ya Amerîkayê, bi vegotina du çavkaniyên agahdar, ragihand ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di şerê li dijî Îranê de hema hema tevahiya depoyên xwe yên mûşekên rastbarkirî yên dûrgeh xerc kirine; bi taybetî jî tevahiya depoya mûşekên ATACMS hatiye bikaranîn.
CBS News bi vegotina berpirsên Amerîkayî nivîsand ku niha mezintirîn xem li ser hejmarê mûşekên parastinê yên pergala Patriot û THAAD e, ji ber ku van mûşekan bi lezîyek zêdetir ji kapasîteya pîşesaziya Amerîkayê ya hilberandin an jî cîgirtina wan tên xerc kirin.
Berê jî tora CNN bi vegotina çavkaniyên agahdar ragihandibû ku artêşa Amerîkayê, ji destpêka şerê bi Îranê re, nêzîkî 80% ji depoyên mûşekên pergala berevaniya asmanî THAAD û nêzîkî nîvê mûşekên Patriot xerc kiriye.
Li gorî vê raporê, hêzên Amerîkayî herwiha nêzîkî nîvê depoyên mûşekên krûz ên Tomahawk jî di şerê li dijî Îranê de bikar anîne.
CNN herwiha bi vegotina çavkaniyên xwe got ku fermandarên payebilind ên artêşa Amerîkayê hişyarî dane ku kêm bûna depoyên cebilxaneyê ya Wezareta Parastinê ya welêt gihîştiye asteke metirsîdar, û ev mijar bûye yek ji xemên sereke yên Pentagon.
Di heman demê de, berpirsên Amerîkayî ji CNN re gotine ku kêm bûna amûr û mûşekên pergala berevaniya asmanî ya Dewletên Yekbûyî bûye sedema fikaran ji bo hin welatên kenarê Kendava Farisê jî.
Etîket:
- Şerê Îran û Amerîkayê
- Mûşekên Îranî
Your Comment