  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

CBS News: Emerîka nêzîkî hemû mûşekên xwe yên dûrgeh gihiştiye dawiyê bikar aniye

5 August 2026 - 11:08
News ID: 1848799
Source: kmr.abna24.com
CBS News: Emerîka nêzîkî hemû mûşekên xwe yên dûrgeh gihiştiye dawiyê bikar aniye

Du berpirsên agahdar yên Amerîkayî di axaftinên xwe de bi medyayên welêt eşkere kirin ku artêşa Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, ji ber ku karanîna mûşekên xwe ji kapasîteya hilberîna pîşesaziya parastinê derbas bûye, êdî hema hema tu mûşeka dûrgeh û mûşekên berevaniyê yên zêde ji bo domandina şeran di dest de nema heye.

Li gorî ajansa nûçeyan a Ehlul-Beyt (s.x) – ABNA–Tora CBS News ya Amerîkayê, bi vegotina du çavkaniyên agahdar, ragihand ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di şerê li dijî Îranê de hema hema tevahiya depoyên xwe yên mûşekên rastbarkirî yên dûrgeh xerc kirine; bi taybetî jî tevahiya depoya mûşekên ATACMS hatiye bikaranîn.

CBS News bi vegotina berpirsên Amerîkayî nivîsand ku niha mezintirîn xem li ser hejmarê mûşekên parastinê yên pergala Patriot û THAAD e, ji ber ku van mûşekan bi lezîyek zêdetir ji kapasîteya pîşesaziya Amerîkayê ya hilberandin an jî cîgirtina wan tên xerc kirin.

Berê jî tora CNN bi vegotina çavkaniyên agahdar ragihandibû ku artêşa Amerîkayê, ji destpêka şerê bi Îranê re, nêzîkî 80% ji depoyên mûşekên pergala berevaniya asmanî THAAD û nêzîkî nîvê mûşekên Patriot xerc kiriye.

Li gorî vê raporê, hêzên Amerîkayî herwiha nêzîkî nîvê depoyên mûşekên krûz ên Tomahawk jî di şerê li dijî Îranê de bikar anîne.

CNN herwiha bi vegotina çavkaniyên xwe got ku fermandarên payebilind ên artêşa Amerîkayê hişyarî dane ku kêm bûna depoyên cebilxaneyê ya Wezareta Parastinê ya welêt gihîştiye asteke metirsîdar, û ev mijar bûye yek ji xemên sereke yên Pentagon.

Di heman demê de, berpirsên Amerîkayî ji CNN re gotine ku kêm bûna amûr û mûşekên pergala berevaniya asmanî ya Dewletên Yekbûyî bûye sedema fikaran ji bo hin welatên kenarê Kendava Farisê jî.

Etîket:

  • Şerê Îran û Amerîkayê
  • Mûşekên Îranî

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha