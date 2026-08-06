"Vekolîna yasaya nû ya Tirkiyeyê ku armanca wê bidawîkirina hebûna PKK'yê "

Li gorî ajansa nûçeyan a Ehlul-Beyt (s.x) – ABNA–Li gorî analîza kovara National Context, pêşnûmeya «Qanûna Hêzkirina Hevgirtina Neteweyî û Yekgirtina Civakî» tenê qanûnek cezayî ji bo bidawîkirina çalakiyên P.K.K. nîne. Ew çarçoveyeke hiqûqî ya qonaxa yekem a pêvajoyeke siyasî û ewlehiyê ya pir-qonaxî ye. Armanca wê çareserkirina dosyaya berfireh a kurdan li Tirkiyeyê û ji nû ve rêxistinkirina strukturên girêdayî P.K.K.ê di asta herêmî de ye.
Li gorî vê analîzê, taybetmendiya herî girîng a qanûnê ziman û awayê nivîsandina wê ye. Di vê zimanê de bi zanebûn ji bikaranîna peyvên wekî «efû» an «lêborîn» dûr ketine. Bi vî awayî, hikûmet dikare vê pêvajoyê ne wekî lêborîna endamên P.K.K.ê, lê wekî bicihanîna şertî ya qanûnê û dawîkirina kontrolkirî ya gefeke ewlehiyê pêşkêş bike.
Di vê çarçoveyê de, cezayên dadrêsî di destpêka bicihanîna qanûnê de nayên rakirin; sûc nav û pênaseya nû nagire û berpirsiyariya cezayî ya kesan jî yekser ji holê ranabe. Hikûmet dosyayên dadrêsî yên kesên ku di nav şertên qanûnê de ne, ji bo pênc an deh salan vekirî dihêle. Heke kesekî dîsa vegere çalakiyên terorîstî, gengaz e ku dosyaya wî dîsa were vekirin û pêvajoya dadrêsî ji nû ve dest pê bike.
Lêbelê, National Context bawer dike ku encama dawî ya vê mekanîzmayê di pratîkê de pir nêzîkî efûyeke rêkxistî ye. Ji ber ku heke şert bên bicihanîn, lêkolînên dadrêsî tên rawestandin, dozên ku diqewimin tên bidawîkirin, girtiyan tên berdan, cezayên hatine birîn wekî hatine bicihanîn tên hesibandin û qedexeyên ji ber cezayê tên rakirin.
Bi gotineke din, hikûmet di qonaxa yekem de berpirsiyariya cezayî diparêze da ku wekî garantiyekê li ser pabendbûna kesan bixebite. Lê piştî bidawîbûna heyama çavdêriyê, heman berpirsiyarî dibe sedema girtina tevahî ya dosyaya dadrêsî.
Berawirdkirin bi pêvajoya aştiyê ya Îrlanda Bakur
Rapora National Context vê modelê bi pêvajoya aştiyê ya Îrlanda Bakur re berawird dike. Di peymana sala 1998an de, qad û berfirehiya berdana girtiyan pir mezintir bû. Heta kesên ku bi sûcên kuştinê hatibûn mehkûmkirin û girtiyên bi cezayê heta hetayê dikaribûn ji vê pêvajoyê sûd werbigirin.
Berdana wan berî belavbûna tevahî ya Artêşa Komarî ya Îrlandayê (IRA) û bêyî li benda radestkirina hemû çekan bimînin dest pê kir. Lêbelê, mehkûm hîn jî di bin pergala «berdana şertî» de man û her kêlî gengaz bû ku ew dîsa bên vegerandin zindanê.
Li hember vê, qanûna Tirkiyeyê şertên dijwartir ji bo ketina pêvajoyê destnîşan dike. Berî her tiştî divê belavbûna rêxistinê û radestkirina çekan bê pejirandin. Kesên ku bi sûcê kuştina bi qestî hatine mehkûmkirin ji qadê qanûnê derdikevin û Abdullah Ocalan jî di vê qonaxa yekem de ne di nav şertên qanûnê de ye.
Lê ji bo kesên ku wekî guncav tên naskirin, qanûna Tirkiyeyê di dawîya pêvajoyê de rewşeke hiqûqî ya diyartir ava dike. Piştî derbasbûna pênc an deh salan, lêkolîn tên girtin, taqîbên dadrêsî tên bidawîkirin û cezayên birînayî wekî hatine bicihanîn tên hesibandin.
Ji bilî vê, qanûn tenê girtiyan nagire nav xwe; kesên ku hîn nehatine mehkûmkirin jî dikarin di nav wê de bên girtin. Ji vê aliyê ve, cûdahiya sereke ya her du modelan di rêza qonaxan û berfirehiya kesên ku ji wan sûd werdigirin de ye. Îrlanda Bakur berdana bilez û berfirehtir da, lê mehkûm di bin çavdêriyeke domdar de hiştin. Tirkiye, li aliyê din, piştî bicihanîna şertên dijwar, komên kêmtir kesan dixe nav pêvajoyê û ji bo wan rêyek diyar ber bi girtina tevahî ya dosyaya dadrêsî ve ava dike.
«Qonaxa yekem»
National Context tekez dike ku girîngiya rastîn a qanûnê di hevoka «qonaxa yekem» de ye. Di şiroveya fermî ya qanûnê de hatiye diyarkirin ku ev rêzik tenê qonaxa yekem a komek reformên hiqûqî yên ji bo bicihanîna pêvajoyê ne. Meclîs dikare li gorî pêşveçûna pêvajoyê, reform an qanûnên nû derxe.
Ji ber vê yekê, bêdengiya qanûnê li ser mijarên hesas, wekî rewşa Abdullah Ocalan, fermandarên payebilind ên P.K.K.ê, mehkûmên kuştina bi qestî, hin girtiyên kevn ên cezayê heta hetayê, pergala wezîfeyiya hikûmetê li ser şaredariyên kurdnişîn, reformên siyasî û mafên medenî, vegerandina endamên berê bo civakê û her wiha pêşeroja strukturên herêmî yên girêdayî P.K.K.ê, nayê wateya ku ev mijar bi awayekî daîmî hatine jêbirin. Berevajî vê, ev dosya ji bo qonaxên paşîn ên pêvajoyê hatine hiştin.
Li gorî baweriya National Context, daxuyaniyên berpirsên Tirkiyeyê di 5ê Tebaxê de jî vê têgihiştinê xurtir dikin. Devlet Bahçeli, bi nîqaşkirina hewcedariya dîtina çareseriyeke cuda ji bo Abdullah Ocalan, bi pratîkê nîşan da ku rewşa rêberê P.K.K.ê dê li derveyî çarçoveya qanûna niha ya dused û dudu madeyan bê nirxandin.
Nîqaşa wî ya li ser şaredarên ji kar hatine dûrxistin jî nîşan dide ku gengaz e di qonaxên paşîn de pergala tayînkirina wezîfeyên hikûmetê li şaredariyên kurdnişîn bê nûvekirin. Di heman demê de, Yaşar Güler behsa gengaziya baştirbûna hêdî hêdî ya şertên pratîkî yên Ocalan kiriye.
Wateya vê ew e ku berî her guhertineke di rewşa hiqûqî ya wî de, gengaz e ku bi biryarên îdarî gihiştina wî bo hevdîtin, têkilî û çalakiyên giştî were berfirehkirin. Lê her guhertina di cezayê zindanê de hewceyê derxistina qanûneke nû ye.
Li ser vê bingehê, National Context digihîje vê encamê ku pêvajoya pêşerojê dibe ku bi vê rêzê pêş bike: di destpêkê de rewşa hiqûqî ya beşa sereke ya rêxistinê tê diyarkirin û paşê, di qonaxên din de, mijarên rêberan, girtiyên hesas, rêveberiya şaredariyan û qada siyasî ya kurdan tên nirxandin.
Dimensiyona herêmî ya qanûnê
Analîzê her wiha tekez dike ku qadê qanûnê tenê li hundirê sînorên Tirkiyeyê sînordar nîne. Di nivîsa qanûnê de behsa P.K.K., K.J.K. û hemû strukturên girêdayî an bindestî wan tê kirin. Di pêşgotina şiroveya qanûnê de jî armanca vê pêvajoyê wekî avakirina aştiyê di tevahiya herêma derdorê Tirkiyeyê de hatiye diyarkirin.
Ji ber vê yekê, qanûn xwediyê dimensiyoneke herêmî ye û Iraq, Sûriye û Îranê jî digire nav xwe. Li gorî nêrîna hikûmeta Tirkiyeyê, di van herêman de di dehsalên borî de bingehên sereke yên leşkerî yên P.K.K.ê hatine avakirin. Enqere hin komên kurd ên ku li van welatan çalak in wekî parçeyek ji tora fireh a girêdayî P.K.K.ê dibîne.
Li gorî National Context, ev qanûn li dûv du armancên hevdem digere:
- Avakirina rêyekê ya qanûnî ji bo veguhastina endamên P.K.K.ê ji çalakiya çekdarî ber bi jiyana medenî û siyaseta qanûnî di hundirê Tirkiyeyê de.
- Rakekirin an ji nû ve rêkxistina struktura fermandariya der-sînorî ya P.K.K.ê di tevahiya herêmê de.
Lê ev beşa herêmî di heman demê de mijara herî nezelal a qanûnê ye.
«Dawîya hebûna pratîkî»
Qanûn ne diyar dike ku dawîya «hebûna pratîkî» ya rêxistinê û hemû strukturên girêdayî wê bi rastî çi wateyê dike. Ev hevok dikare wateya belavbûna tevahî ya hemû şaxên girêdayî bide, an jî tenê rakirina fermandariya navendî ya P.K.K.ê, dawîkirina gefa leşkerî li hember Tirkiyeyê û serbixwebûna strukturên herêmî ji fermandariya navendî bixwaze.
Her çend nivîsa qanûnê zimanekî mutleq bikar tîne, lê tespîtkirina bicihanîna van şertan hatiye spartin sazî û dezgehên ewlehiyê yên Tirkiyeyê û Encumena Ewlekariya Neteweyî. Ev yek rê dide hikûmetê ku bixwe diyar bike kengê pêvajoyê gihiştiye xala ku êdî vegerîn pê ve ne gengaz be.
Sûriye û hêzên kurd
Di beşa derbarê Sûriyeyê de, analîz dibêje ku rêça Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) bi piranî bi pêvajoya yekgirtina wan di nav strukturên hikûmeta Sûriyeyê de hatiye diyarkirin.
Lê qanûna Tirkiyeyê ne diyar dike ka ji bo Enqereyê tenê qutkirina têkiliya rêxistinî ya van hêzan bi P.K.K.ê re bes e, an jî Tirkiye di dawiyê de dixwaze wan bi tevahî belav bike, yan jî wan bi tevahî di nav dezgehên fermî yên Sûriyeyê de yek bike.
Derbarê şaxên din ên P.K.K.ê de jî rewş heman rengî ye. Her çend ew neketine çalakiyê li ser axa Tirkiyeyê, lê Enqere wan wekî beşek ji tora girêdayî P.K.K.ê dibîne û ragihandiye ku çalakiyên wan di bin çavdêriyê de ne.
Encam
Di dawiyê de, National Context digihîje vê encamê ku qanûna dused û dudu madeyan divê wekî kevirê bingehîn ê hiqûqî yê pêvajoyeke berfirehtir û pir-qonaxî bê dîtin.
Ev qanûn di qonaxa yekem de, belavbûna pejirandî ya struktura rêxistinî ya P.K.K.ê bi rêyekê ve girê dide ku ji bo beşeke mezin a endaman û tora sivîl a wê, derketina şertî ji berpirsiyariya cezayî pêşkêş dike.
Her çend ev mekanîzma bi zimanekî ewlehiyê hatiye amadekirin û ji peyva «efû» dûr dikeve, lê di pratîkê de dê ji bo kesên ku şertan bicîh tînin, encamên pir nêzîkî efûyeke rêkxistî çêbike.
Lêbelê, mijarên herî girîng ên siyasî û herêmî, wekî rewşa Abdullah Ocalan, fermandarên payebilind, şaredarên ji kar hatine dûrxistin, girtiyên ku ji qanûnê hatine derxistin û her wiha pêşeroja strukturên kurd li Iraq û Sûriyeyê, hîn jî ji bo qonaxên paşîn ên danûstandinan û biryarên siyasî hatine paşxistin.
Ji ber vê yekê, ev qanûn ne dawîya pêvajoyê ye; ew destpêka projeyeke berfireh a siyasî û ewlehiyê ye ku armanca wê çareserkirina pirsgirêka kurdan li hundirê Tirkiyeyê û ji nû ve pênasekirina cih û rola strukturên girêdayî P.K.K.ê di asta herêmî de ye.
Etîket
Kurdan – Tirkiye – P.K.K. – Erdoğan – Abdullah Ocalan – qanûn – çek
Your Comment