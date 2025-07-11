Pisporê Yemenî di hevpeyvînekê re;Amadekariya Hizbullahê ji bo rûberûbûnê bi Siyonîstan;Şêx Naîm parastinê ewlehiya Lubnanê dike

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Şêx Naîm Qasim ku yek ji serokên serdema yekem a Hizbullahê Libnanê ye, rawestgehên zordar ên dijî Siyonîstan heye. Li gorî wî, rejîma Siyonîst ne tenê ji ber îşxala başûra Lubnanê tê nehatin negerandin, lê herwisa ji ber îşqala Filistîn û Beytulmaqdisê ye.
Terror û şehîd bûna Seyîd Hesen Nasrullah ew têrêbînî hilkişî ku pêşeroja Hizbullahê çawa dê be, bi taybetî ku paş şehîd bûna wî, deverdarê wî Seyîd Haşim Sefîddîn jî şehîd bû.
Şêx Naîm Qasim, rêberê şoreşger û ruhanî ya Libnanê, ku ji serdema 30 salan li postê nûnerê giştî ya Hizbullahê bû, û di nav gelê Libnanê de hêza pir hêsan heye, paş şehîd bûna Seyîd Hesen Nasrullah wê yekê wergirt.
Axava dawî ya Şêx Naîm yek ji girîngtirîn rawestgehên wî ji dema desthilatdariyê ya wî ye nîşan da. Rawestgehên wî li ser amûrên hezba rezistansê nîşan nadan ku têkoşîna xurtir dibe, lê piştgiriya Hizbullah ji bo ewlehiya Libnanê û berdewamkirina dijî tehditên derve ye.
Şêx Naîm Qasim, li axavatanên dawî, xeta sorên Hizbullah vekir. Ew hewl da ku rêgeha rezistansê di termên siyasî yên navxweyî de wek sedema hêzekirina hukumetê nîşan bide.
Ahmed El Şami, Pisporêkî Yemeni, li ser axavatan û rawestgehên Şêx Naîm Qasim ji rojnameya Mehr re got: "Axavatan dawî ya Şêx Naîm Qasim garantiya ewlehiya neteweyî ya Libnanê ye û serbexoyiya welêt li gorî parastina amûrên rezistansê ye. Yên ku di nav Libnanê de li ser vegerandina amûrên rezistansê axivînin, bi rejîma Siyonîst di yek qûmê ne."
Ew zêde kir: "Axavatan Şêx Naîm Qasim nîşan da ku armancên ku rejîma Siyonîst di şerê de nayê girtin, bi siyasî jî nekin."
Hizbullah di rewşa çêkirin û xurtkirina xwe de ye. Axavatan dawî ya Şêx Naîm nîşan dide ku Hizbullah gihişte aşamaya ku amade ye rûberûbûnê rastî bi dijmên Siyonîst.
Ahmed El Şami jî belav kir: "Biguherandina li ser postê Seyîd Hesen Nasrullah karê pir zor bû, lê Şêx Naîm Qasim ew kar bi ser xwe kir. Ew li demekî pir dijwar rêveberiya Hizbullahê girt. Parastina yekbûna rezistansê û vegerandina karên wê ji bingehên girîng yên Şêx Naîm ne. Pargîdaniya mirina Seyîd Hesen Nasrullah nîşanî hêza rezistansê û domdarîya wê bû. Hizbullah rêyeke cihadiyê digere ku qet dê rawesta. Mîna Şêx Naîm sûd û qeweta Hizbullahê ye."
Ew Pisporêkî Yemeni di dawiya axaftinê de jî baldarî kir ku gelê Yemenê bi Şêx Naîm Qasim serkeftî ye û her dem axavatan wî şop dikin.
