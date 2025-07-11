Bîranînên Xwe Ya Serokê Mezin a Şoreşe / Tu Ji Bo Çi Dîsa Seyîd?

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)-ABNA-Pirtûka "Xwîna Dilê Ku Sor Bû bîranînên Rêberê Bilind ê Şoreşê, ji jidayikbûna wî heta serkeftina Şoreşa Îslamî, dihewîne. Ev pirtûk wergera Farisî ya pirtûka «إنّ مع الصّبر نصراً»" e, ku berê li Beyrûtê bi Erebî hatibû çapkirin û ji hêla Seyîd Hesen Nesrullah ve hatibû pêşkêşkirin. Tiştê ku vê pirtûkê ji pirtûkên wekhev cuda dike, derbirîna şehrezayî, ders û şîretan e, ku li gorî nîqaşan têne îfadekirin û her yek ji wan dikare ji bo xwendevanê pirtûkê, nemaze ciwanên delal, bibe çirayek da ku xwe bi trajediyên rejîma Pehlewî ya bêbext, û her weha zehmetî, tehlî û êşên şervanan û berevajî berxwedan, berxwedan, paqijî û baweriya şoreşgeran nas bikin.
Çima tu êdî Seyîd nînî?
Li Îranê tinazkirina serpel û alimên olî bi awayên cûrbecûr gelemperî bû û bûbû giyanek giştî ya kolektîf û hemû beşên civakê digirt nav xwe, û heta ez jî ji vê giyanê giştî bêpar nemam. Li taxa me, kesekî navdar bi navê Şêx Feqî hebû. Ew mirovekî zana bû ku di civînên nimêjê de dixwend. Serpelek mezin li xwe dikir û çend taybetmendî li ser rûyê wî hebûn û li ser kerê piçûk û bilez siwar dibû.
Mala wî li kolana li kêleka mala me bû. Her roj, ew li ser kerê xwe ji ber mala me derbas dibû û bi lez di kolanan de diçû. Rojekê, ez bi hevalên xwe re voleybolê dilîst. Min ev werzîş ji her werzîşek din bêtir dilîst. Dema ku ez dilîst, ez serpelê xwe derdixist û heman cil li xwe dikir, ku ew jî yek ji cilên xwendekar û melayan e.
Dema ku em dilîst, me dît ku Birêz Feqî ji dûr ve tê, bi lez û bez li ser kerê siwar dibe. Zarokan biryar dan ku tinazên xwe pê bikin. Dema ku ew nêzîk bû, her kesî, tevî min jî, qîr kir: Aşik Aşik
Ev peyv bi tena serê xwe ne peyveke bêexlaq e ji ber ku ew kurteya peyva Axa Şêx e, lê dema ku di nav komekê de bi ken dihat qîr kirin, ew nîşana henekê bû.
Dema ku ew nêzîkî me bû, serê kerê ber bi me ve zivirand û bi hêrs ber bi me ve hat. Zarok reviyan û ez bêdeng mam. Ew ji kerê daket û ber bi min ve hat. Ew hem min û hem jî bavê min nas dikir û dizanibû ku ez zana me, ji ber vê yekê bi kenek tevlihev bi şaşbûn û gilî û gazindan û bi nermî û dilovaniyê got: Çima tu niha yî, Seyyedê delal
Çavkanî:
1. Pirtûka Xwîna Dilê Ku Sor Bû. Nivîskar: Rêberê Bilind ê Şoreşê Hezretê Seyîd Elî Huseyîn Xameneîy, Wergêr: Mihemed Huseyîn Batman Galîç, Berhevkar: Mihemed Elî Azer Şab, Weşanxane: Weşanxaneya Şoreşa Îslamî
2. Dengê Îran (Îran Sada)
