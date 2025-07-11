Şêx Îsa Qasim:Divê bingehê “Destûra Xwedayî ya Îmam” di baweriyê ya ummetê de bi rêza xwe bibe, da ku Yezîd serkeftî nebê û Huseyn (s.x) tenê nemîne.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)-ABNA-Ayatollah Şêx Îsa Qasim, serokê ruhanî ya Şîʿan Bahreynê, îqrar kir ku tenê rêya qanûnî ji bo gihîştina maqama îmamatê, diyarîya xwedayî ya rastîn e, û heke ji vê derbas nebîn, tenê diyarîya şerhî (tawṣîfî) pêwîstîye.
Wî zêde kir ku qanûnîtiya îmamatê ji aliyê mirasê, hilbijartina gelê an jî daʿvayên bêser û bêyane qebûl nakirîye.
Şêx Îsa Qasim got: bi pevçûnê vê bingehan di baweriya, şûnaşînî, perwerde û kiryarên siyasî yê ummetê, Yezîd dê serkeftî nebê û Huseyn (s.x) tenê nemîne; her çi vê hukûmeta mirasî be, her çi demokratîk be an jî qanûnîtiya daʿvayî û rastnînî be.
Wî jî vekir ku gotinê “Yezîd” tenê Yezîd ibn Muʿâwiye ya dîrokî nîne, lê her kes an her sistema ku ji hêla Îmam Huseyn (s.x) ve qebûl nekirîye, li her dem û her cihê ku be.
Ev zanistvana navdar a Bahrînî îqrar kir ku pêşî ji her tiştî divê maqama îmamatê wek çavkanî, maqam, berhevkirin û mafek li ser çepê ummetê tê fehmkirin.
Wî îzah kir ku nîzîr û şer di derbarê îmamat û siyaseta rastîn pergalekî herdemî ye, û ummetê bawerî divê bingehên îmamatê rastîn û hukûmeta baş fêm bike; hukûmetek ku maf, adalet û pêşveçûna mirovî biparêze û armanca afirandina wehaştîya jîyanê ya dunyayî û axiratî ji bo mirovahî biqede.
Ayatollah Qasim di dawiya axaftina xwe de zêde kir: ser her mîslamî ye ku Îslamê bifikire, bawerî bike, û hukûmeta û xelafeta Yezîdê — piştî şîrovekirina bi pîvanên Îslamî — radike; her wisa Yezîd ibn Muʿâwiye be an her kesekî ku şertên îmamatê li gora Xwedê nehatîye bidestxistin. Akl, dîn, rîya rast û hemû nirxên rast û adalet di navbera Yezîd ibn Muʿâwiye û yên din yên wek wî re cuda nekin, her weha di navbera her kesekî ku bi şan û maqama xwedayî ya îmamat û destûran wî re dijwarî hebû jî cuda ne.
Peyama Dawîn
Navnîşan:
Ayatollah Şêx Îsa Qasim
Yezîd
Harama Îmam Huseyn (s.x)
Your Comment