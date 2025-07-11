“Beyanîyek ji hêz û zêdetir ji 1500 zanyar û fikrvanên Ahlê Sûnnetê li ser piştgirîya duristî û berxwedanê dijî Amerîka û Îsraîl.”

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ajansa Radyo û Televîzyona Navendî ya Mehabadê, daxuyanî, ku ji hêla 1503 alimên Sunnî ve hatiye îmzekirin, dibêje: "Niha ew roj e ku em, ramanwer û rewşenbîrên Sunnî yên Îrana Îslamî, bi dengekî bilind û li ser bingeha Quran û Sunneta Pêxemberî radigihînin ku li hember van kafirên çekdar rawestin û li ber xwe bidin, erkekî îlahî ye."
Zanayan tekez kirin ku dem hatiye ku rêberên welatên Îslamî, ramanwerên wan û şervanên wan li gorî ayeta hêja tola xwedayî hilînin: "Û ewên ku li dijî kafiran tund in, di nav xwe de dilovan in." Îmzeyên vê daxuyaniyê, di heman demê de ku piştgiriya pratîkî didin Cepheya Îslamî, bang li Umeta Îslamî ya li çaraliyê cîhanê kirin ku bibin yek û pêşî li pêşveçûna bêtir a van kafirên şerxwaz bigirin û ji tohmet û êrîşên xudperestan netirsin.
