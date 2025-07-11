  1. Home
"Rejîma Al Xalîfa yek xetîbê Huseynî ji bo lêkolînê (pirsînê) bang kir"

11 July 2025 - 21:38
News ID: 1706735
"Di berdewamiya siyasetên zordest û têkoşer a dijî xetîbanê dînî û maddahanên Huseynî li Bahrênde de, Şêx Mihemed Salih El-Qeş‘emî dîsa ji hêla rejîma Al Xalîfa ve hat bang kirin."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Rejîma El Xelîfe Şêx Mihemed Salih El-Qeş‘emî, xutbeya Huseyîn, ji bo lêpirsînê gazî kir.

Ev kiryar di çarçoveya prosedurên tepeserkirinê yên li dijî xutbevanên olî û merasîmên pîrozbahiyên Huseyîn de hat kirin.

Şêx El-Qeş'êmî bi salan e ku ligel malbata xwe bûye hedefa êrîşên rêxistinkirî. Di sala 2017an de bi tohmetên çêkirî hat girtin û piştî salekê di girtîgehê de ma, di 31ê Çileya 2018an de hat berdan. Di heman demê de, her du zarokên wî jî hatin girtin; "Ebolfazl", ku 15 sal cezayê girtîgehê lê hat birîn û hemwelatîbûn jê hat bêparkirin, û "Amîra", ku pênc sal cezayê girtîgehê lê hat birîn û nêzîkî du sal û nîv cezayê xwe derbas kiriye.

Ji dema serbestberdana xwe ve, Şêx El-Qaşamî gelek caran ji bo lêpirsînê hat gazîkirin, ku ev yek zext û sînordarkirina li ser wî nîşan dide û beşek ji polîtîkayeke tepeserkirinê ya armanckirî û sîstematîk a li dijî wî ye.

