"Rejîma Al Xalîfa yek xetîbê Huseynî ji bo lêkolînê (pirsînê) bang kir"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Rejîma El Xelîfe Şêx Mihemed Salih El-Qeş‘emî, xutbeya Huseyîn, ji bo lêpirsînê gazî kir.
Ev kiryar di çarçoveya prosedurên tepeserkirinê yên li dijî xutbevanên olî û merasîmên pîrozbahiyên Huseyîn de hat kirin.
Şêx El-Qeş'êmî bi salan e ku ligel malbata xwe bûye hedefa êrîşên rêxistinkirî. Di sala 2017an de bi tohmetên çêkirî hat girtin û piştî salekê di girtîgehê de ma, di 31ê Çileya 2018an de hat berdan. Di heman demê de, her du zarokên wî jî hatin girtin; "Ebolfazl", ku 15 sal cezayê girtîgehê lê hat birîn û hemwelatîbûn jê hat bêparkirin, û "Amîra", ku pênc sal cezayê girtîgehê lê hat birîn û nêzîkî du sal û nîv cezayê xwe derbas kiriye.
Ji dema serbestberdana xwe ve, Şêx El-Qaşamî gelek caran ji bo lêpirsînê hat gazîkirin, ku ev yek zext û sînordarkirina li ser wî nîşan dide û beşek ji polîtîkayeke tepeserkirinê ya armanckirî û sîstematîk a li dijî wî ye.
...........
Dawiya peyamê/
Etîket
Behreyn
Şîeyên Behreynî
Your Comment