Nêrînên hikûmeta Şamê û Kurdên Sûriyeyê li hev nakin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Şêx Riyaz Derar, Yekemê Serokê Komîteya Sûriyaya Demokrat a Kurdî (MSD), li ser rewşên têkiliya navbera Dîmeşk û Kurdistana Sûriyê agahdariyek girîng da.
Wê got:
“Heta niha têgihiştina di navbera Dîmeşk û Kurdistana Sûriyê de zelal nîne. Her alîyek şert û daxwaza taybetî xwe heye û Sûriyê bi qebûlkirina yekbûna Hêzên Demokrat ên Sûriyê (HDS) bi hêzên hêkumeta Sûriyê peymanî ye, lê HDS dixwaze mekanîzm û amûrên xwe yên taybet bike bo cîhkirina vê peymanê.”
Derar jî got:
“Koma dawî ya navbera MSD û hêkumeta Dîmeşk, têkiliyeke mezin nayê guhertin, tenê gotûbêjêk di binpêkirinê de bû ku peyda bibe ku axaftinên nû zêde bibin.”
Derar di derbarê pêwîstiya yekbûnê di navbera HDS û hêzên hêkumeta Sûriyê de jî got:
“Vê peymanê pêwîst e ku bi awayekî zelal were vekirin, bi taybetî di derbarê xasiyeta pergala leşkerî de, ji ber ku HDS dikare axaftinên nû bi hêkumeta niha re bike ser wê mekanîzmê ya afirandina hêzên sûriyan. Hêzên Sûriyê divê bi hêvî û bi binpêkirinê be, ku hemû kes bê binpêkirin û bê cihê taybetî be, ne tenê ji aliyekê.”
Derar jî jêhatîbûye:
“Projekta Sûriyaya Demokrat temamî nîştimanî ye. HDS mafê xwe heye ku bi awayekî rastîn lêkolînê li ser hêzên xwe bike ku çawa li vê pêvajoyê xebitîne, ne tenê beşdarî projektekê bike. Ji her weha ew piştgirî didê li ser hûrguliyên mekanîzm û parastina herêmên bakur û rojhilatê Sûriyê.”
Li ser peyama Tom Barrett, nûnerê taybet a Dewletên Yekbûyî ya Amerîkayê bo Sûriyê, ku gotiye “Federaîzm bo Sûriyê neyê qebûlkirin”, Derar got:
“Ew fehmîya federeyalîzma bo dîroka Sûriyê neyê qebûlkirin. Em xweş nizanim em li ser federeyalîzm axivin, lê zêdetir di derbarê navendiyeta siyasî axivin, ku di wê de her herêm dikare xwe bi xwe rêve bikin. Em dizanin ku em rêjeya rêveberiya xwe ya sereke heye, wek wekî wezaretên parastinê, ticarî û malî, lê li ser perwerde, cotkarî û karûbarên din, ev dikare di nav projerên ku li ser bingeha xweberêvebirinê ne, cih digire.”
Herwiha got:
“Gotûbêjên navbera Dîmeşk û MSD divê berdewam bimîne da ku bi peymana hevbêjinê bigihîjin. Herwiha ew qurbanîyên ku ji bo serketina Sûriyê hate dayîn, û tirşîyên Dawla Îslamî û terorîzmê ne bê bêser ne, em hêz û kûçîhên xwe hene bo parastinê.”
