"Dadperwerî û jiholêrakirina cudakariyê, bûye serê bernameya Pêxember (s.x.a) ji bo temamkirina qencîyên exlaqî bûn."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Meha Rebî'ul-Ewel bi navê Pêxemberê dilovan, Hz. Mihemed Mustafa (S.X.A) têkildar e. Hz. Mihemed (S.X.A), ne tenê ji bo misilmanan, lê ji bo hemû mirovahiyê jî, nimûneyek bêhempa û giştî ye di hemû aliyên jiyanê de. Jiyana wî, tijî hînkaran û tevgerên ku dikare rêberê bextiyariya takekesî û civakî be. Pêxemberê Ekrem (s.x.a) nimûneyeke temam ê exlaqên bilind bû. Rastgotin, ewlekarî, bênfirehî, hişmendî, xweşûnîtî, wêrekî, dadperwerî û dilovanî tenê quncikek ji fazîletên wî yên exlaqî ne. Ew bi dijminên xwe jî bi tolerans û dilovaniyê dimeşand û her dem ji bo rêberî û rehberiyê digeriyan. Exlaqê wî yê baş, gelek mirovên bajarê Mekkeyê kişande ser Îslamê û wî wek «nimûneya baş» nas kir.
Di têkiliyên civakî de, Pêxember (s.x.a) nimûneyek diyar ê lîderek dilsoz û fedakar bû. Ew bi hejar û hewcedaran re rûniştîbûn, bi pirsgirêkên gelê guhdar dikir û ji bo çareseriya wan dixebitî. Di civakê de, wekheviya navbera her kesî diparast û qet xwe ji kesên din bilindtir nedît. Ew ji bo aşitî û lihevkirinê girîngiyek mezin didan û hewl didan ku di navbera mirovan de cudahiyên herî baş çareser bikin. Di hawara malbatê de, Pêxember (s.x.a) mêrek dilovan, bavek dilsoz û dilovan bûn. Ew bi jinan xwe re bi rêz û dadperweriyê dimeşand û ji zarokên xwe hez dikir. Ew di karanên malê de beşdar dibûn û qet xwe ji kirina karên rojane bêpar nedît. Jiyana malbata wî, nimûneyek ji bo avakirina malbateke saxlem ù çalak e.
Pêxemberê Ekrem (s.x.a) ji bilî rêberiya maneWî, rêberiya siyasî ya civakê jî li ser milê xwe digirt. Ew hikûmetek li ser bingeha dadperweriyê, wekheviyê û qanûna îlahî ava kir. Di darêxistina hikûmetê de, şêwirmendîya gel, parastina mafê kêmînetan û têkoşîna dijî zilm û fesad wek rêberiya xwe girt. Rêveberiya wî ya aqilmend, civakek bihêz û yekgirtî ava kir. Di qada aborî de, Pêxember (s.x.a) li ser navînî û dûrxistina israfê dişidand. Ew bi xwe jiyanek hêsan dijî û ji awayê xemilînê dûr diket. Di heman demê de, mirovan hanîda kar û xebatê ji bo bidestxistina rûniştina helal û ji bo dadperweriya aborî di civakê de girîngiyek mezin dide. Ew dijî riba û ihtikarê dişerîyan û her dem ji bo rakirina hejarî ji civakê digeriyan. Bi tevayî, jiyana Pêxember (s.x.a) pirtûkek rêbernameya giştî ye ji bo gihiştina kemila mirovahî. Di her gavê jiyanê de, em bi lêkolîna sîreta wî dikarin rêya rast bibînin û xwe berbi bextiyariyê bikin. Ew ne tenê çiraya rêya misilmanan, bê ronahiyek ron e ji bo rêberiya hemû mirovan di dîrokê de.
Rêbernameya giştî ji bo gihîştina kemila mirovahî
Mihemed Qedretî Şatûrî, mamosteyê zanîngehê û lêkolînerê fiqih, maf û ramanê Îmam Xomeynî (r.a) di derbarê dadperweriyê di sîreta Pêxemberê dilovan de nivîsîye: Parastina dadperweriyê û hevsengiyê û rakirina cudakariyan ji bo xurtkirina têkiliyên civakî û baweriya li ser birêveberan di asta civakan de cihêki bilind heye. Parastina bingehên dadperweriyê bi komek an fraksiyoneke taybetî ve sînordar nabe û pêwîst e ku hemû kesan di çarçoveya dadperweriyê de di têkiliyên civakî û aborî de bi hev re tevbigerin û di vî warî de birêveberan divê xwe berpirsiyarê hemû kesan bibînin û di belavkirina îmkan û çavkaniyan de bêyî nêrîna cudakariyê xebat bikin. Birêveberan mecbûr in bi biryarek biçûk û bêyî her tehlûkekê, di rêya sepandina dadperweriyê û rakirina cudakariyan di hemû waran de gav avêtin û bi bikaranîna hemû kapasîte û îmkanan, zemîneya behremendiya dadperwer ya hemû gel ji xêr û firsendên welat biafirînin. Pêwîst e ku saziyên perwerdehiyê, saziyên pêkanînê, saziyên qanûndanînê, dadî û saziyên dînî û medyayê bingehên dadperweriyê di hemû bernameyên xwe de bicîh bînin.
Bi lêkolîna sîreta nebî diyar dibe ku dadperwerî cihêki diyar û bilind li wî heye. Ew ji bo dadperweriya hemû waran, xebateke jidil dikir û di tevgera gel de bala xwe nedida nijad, reng, selîq û zayendî û rakirina cudakariyan û xebata ji bo sepandina dadê bûye rêberiya bernameyên wî ji bo temamkirina exlaqên bilind. Ew pêxemberekî ji bo hemû bûne û exlaqa wî ya baş bi komek an eşîrek û kesên taybetî ve sînordar nebûye.
Pêxember (s.x.a) gotiye: پیامبر (ص) فرموده اند: عَدْلُ ساعَةٍ، خَیْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَبْعینَ سَنَةً، قِیامِ لَیْلِها وَ صِیامِ نَهارِها؛ (مشکاة الأنوار، ص ۵۴۴): 'Dadperweriya saetek, ji îbadeta heftê salê çêtir e ku şevên wê bi nimêj û rojên wê bi rojî derbas bibin.' (Mişketul-Enwar, r. 544)
Ji bo hin ramanên Cewadî Amulî: کُونُوا قَوّامینَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ، Quran ji her mirovek ji her neteweyî û dînî û bi her çand û edetan ferman dide ku qist û dadparêzî bi cih bîne: 'Bibin parêzvanên ji bo Xwedê, şahidên bi dadperweriyê', ji ber ku rêya gihiştina jiyana aştiyane û civakeke saxlem ev e. Di vê ayetê û ayetên din de, rêyên bicihanîna vê armanca girîng û astengên wê jî diyar dike; di nav de li gor ayeta mezkûr, dijminatî û hêrs dikare bibe astengek li ser rêya dadperweriya civakê. (Cewadî Amulî, Tefsîr-i Tesnîm, c. 22, r. 119)
Xwedê di ayeta(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) 25ê Sûretil-Hedîd de dibêje: 'Bi rastî me pêxemberên xwe bi nîşanên xuya şandine û pê re me pirtûk û mîzan daweşandine da ku mirov bi dadperweriyê bisekinin.' Tişta ku ji vê ayetê tê fehmîn ev e ku pêxember bi sê amiran hatin teçhîzkirin: nîşanên xuya, pirtûka asîmanî, û pîvana veqetandina rastî ji nerastî an başî ji xirabiyê. Armanca şandina pêxemberan bi van amirani temam bicihanîna 'qist û dadê' bû.
Hz. Mihemed (s.x.a)(وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ کِتَابٍ ۖ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُمُ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّکُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَکُمْ أَعْمَالُکُمْ) ) ji aliyê Xwedê ve hatibûn şandin ku dadperwerî di civakê de ava bikin. Xwedê di ayeta 15ê Sûretiş-Şûra de gotiye: 'Û tu bêje: "Ez bawer kirim bi tiştê ku Xwedê wek pirtûk daweşandiye û min hat fermankirin ku di navbera we de dadperwerî bikim."' Di vê ayetê de Xwedê fermana pêxember dike ku ji bo çareserkirina cudahiyan û jiyandina dînê pêxemberan bixebite, û di vê rê de wê berxwedaneke mezin bide nîşan. Ji bo gihîştina yekîtiyê, tevgera bi dadperwerî pêşzemîna jiyandina vê girîngiyê dê bibe û di berdewamê de dibêje: 'Tu bêje: "Min hat fermankirin ku di nav hemû we de dadperwerî bikim."' (Û min hat fermankirin ku di navbera we de dadperwerî bikim) çi di darêxistina dadî de, çi di mafên civakî de û tiştên din.
Ji bo temamkirina exlaqên bilind, sepandina dadperweriyê bûye rêberiya bernameyên wî. Wek ku wî gotiye: 'Bi dadperweriyê, esman û zemîn radiwestin بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّماواتُ وَ الاَْرْضُ؛.' (Ewalîul-Laalî, c. 4, r. 103) Tişta ku ji vê gotinê tê fehmîn ev e ku danişîna hemû tiştan bi dadperweriyê û payidariya hemû tiştan jî bi wê ve girêdayî ye. Dadperweriya civakî bi wateyeke fireh, hemû mafên takekesî, civakî û hemû cureyên mafan dihundirîne.
Şehîd Mutaharî di vê derbarê de nivîsiye: 'Di Quranê de, ji yekitiya Xwedê heta piştîmirinê, û ji pêxemberî heta imamet û rêveberî, û ji xeyalên takekesî heta armancên civakî, hemû li ser mihwerê dadperweriyê ava bûne. Dadperweriya Quranê, hevalê yekitiya Xwedê, stûna piştîmirinê, armanca damezrandina pêxemberî, felsefeya imamet û rêveberî, pîvana kemila takekesî û pîvana saxlemî ya civakê ye. Dadperweriya Quranê, cihê ku bi yekitiya Xwedê an piştîmirinê ve girêdayî ye, nêrîna mirov ji bo hebûn û afirandinê şekilêke taybet dide û bi gotineke din curek 'cîhanbînî' ye. Cihê ku bi pêxemberî, damezrandina qanûn û qanûnan ve girêdayî ye, 'pîvanek' û 'pîvanek' qanûnnasiyê ye; û bi gotineke din, cihê piyê ji bo aqil e ku di nava pirtûk û sunetê de bicih bibe û ji çavkaniyên fiqih û fehmê hejmartî be.
Cihê ku bi imamet û rêveberiyê ve girêdayî ye, 'şayestetiyek' e, cihê ku exlaq tê navê, 'xeyalek mirovahî' ye, û cihê ku tê kişandin civakê, 'berpirsiyariyek' e.' (Mutaharî, Edlê Îlahî, c. 1, r. 27)
Îmam Sadîq (s.x) gotiye: إنّ رسولَ اللّه ِ صلی الله علیه و آله اُتیَ بامْرأةٍ لَها شَرَفٌ فی قَومِها قَد سَرَقَتْ، فأمَرَ بقَطْعِها، فاجْتَمعَ إلی رسولِ اللّه ِ صلی الله علیه و آله ناسٌ مِن قُرَیشٍ وقالوا: یا رسولَ اللّه ِ، تُقْطَعُ امْرأةٌ شَریفةٌ مثلُ فُلانَةَ فی خَطَرٍ یَسیرٍ؟! 'Bi rastî hatibû pêxember (s.x.a) jineke ku di nav koma xwe de şerefek hebû û dizî kiribû, û wî fermana birîna destê wê da. Hin kesên ji Qureyşê kom bûn û gotin: "Ey Pêxemberê Xwedê! Destê jineke bişeref wek filan tê birîn ji bo tawakek piçûk?"
Wî got: قالَ: نَعَم، إنّما هَلکَ مَن کانَ قَبْلَکُم بمِثْلِ هذا، کانوا یُقیمونَ الحُدودَ علی ضُعَفائهِم ویَتْرُکونَ أقْوِیاءهُم وأشْرافَهُم فهَلَکوا (دعائم الإسلام، ج ۲، ۴۴۹)"Erê, bêguman kesên berê we bi vê yekê helak bûn. Ew sînoran li ser weakên xwe diyar dikirin û xurt û bişerefan hiştin, ji ber vê yekê helak bûn." (Dewaimul-Îslam, c. 2, r. 449) Ev çîrok wêneyek diyar û hejok ji bingehên 'dadperweriya dadî' û redkirina temam ê 'cudakariyê' di Îslamê de çêdike. Pêxemberê Ekrem (s.x.a) bêyî her guman û baldarîya şexsî, hukumê birîna destê da. Ev kirina biçûk, nîşaneyek diyar ê serweriya qanûnê li cihê serweriya kesan û dewlemendî û nufuzê ye. Ji ber vê yekê, vê hadîsê şerîf bi zelalî diyar dike ku dadperweriya rastîn tenê di sîya sepandina qanûnek yeksan bo her kesî pêk tê, bê baldarî ji her cure mafekî civakî, aborî an eşîrî."
