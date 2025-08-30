Komeleya Ehl-ul- Beytê (s.x) ya li Endonezya, bi hevkariya komeleyên civakî û dînî yên welatê xwe, alîkariyên mirovahî yên ji bo gelê Filistîn şandin

Rapora Ji Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA-Beşa 1:
Meha serxwebûnê ji bo gelê Endonezyayê her dem demek e ji bo xurtkirin û fikirîna nû li ser wateya têkoşîn û yekîtîyê. Ji ber ku serxwebûna rastîn ne tena ji bo miletekê, lê ji bo hemû mirovatiyê ye. Di bîstê salvegera damezrandina Komara Endonezyayê de, vê yekîtîyê dîsa hate aşkerekirin û girêdek bi têkoşîna gelê Filistînê re hatiye danîn; gelê ku her dilîze ku mafê jiyan û azadiya xwe bi dest bixe.
Beşa 2:
Di vê fezaya neteweyî de, "Seyid Zehir Yehya" serokê giştî ya Saziya Ehl-ul- Beytê (s.x) ya Endonezyayê (ABI), ragihand ku ev sazî di meha tebaxa 2025an de, alîkariyên mirovahî yên gelê Endonezyayê wek sembolek diyar a yekîtîya derî sinoran şande Filistînê.
Wî got: "Em spasdarê Xwedê ne. Her wekî ku em navê Xwedê ji bo ni'meta serxwebûna gelê Endonezyayê bi rêz dikin, Saziya Ehl-ul- Beytê (s.x) ya Endonezyayê jî bi serkeftinê amaneta alîkariyên gelê Endonezyayê dîsa gihandîne destê birayên û xwişkên me yên Filistînê."
Beşa 3: Sê Gavanên Sereke yên Alîkarîdanînê
Seyid Zehir Yehya şirove kir ku alîkariyên diyar kirî di sê gavan de pêk hatine:
1. Belavkirina Ava vexwarinê li Cebaliya:
Di 17ê tebaxa 2025an de, li hev dema bîstê salvegera serxwebûna Komara Endonezyayê, Saziya Ehl-ul- Beytê (s.x) ya Endonezyayê 25 hezar lître ava vexwarinê li herêma Cebaliya ya li Nîvgazê belav kir; herêmeke mehên in bi krîza bêavî ve dimeşe.
2. Belavkirina xwarinê û çentên dibistanê û amûrên xwendinê:
Di 26ê tebaxa 2025an de, li hev dema ku meha rojbûna Pêxemberê Mezin(s.x.a) û Îmam Ceferê Sadîq(s.x) tê, 100 pakêta xwarinê û 100 pakêta çentê dibistanê û amûrên xwendinê hatin dayîn malbatên şehîd, girtî û penaberên Filistînî li bajarê Tulkerm. Ev alîkarî bişîrîneke şîrîn li lêvên zarokên Filistînî xêz kiriye; zarokên ku her çend hemî astengiyan jî hebin, hêj jî hestên dilxweş yên perwerdehiyê di xwe de parastine.
3. Belavkirina xwarina yekîtîyê li Xezze:
Di dawiya meha tebaxê de, ev sazî 500 parçe xwarina amade li nav gelê Nîvgazê belav kir.
Seyid Zehir Yahya zêde kir: "Me kêf e ku em dibînin malbat û zarok li Xezze û Rêva Rojava, di rojên ku bi kêmasiya xwarin, av û hewceyên bingehîn re rû bi rû ne, bi wergirtina van alîkariyan demên kêfxweşî dijîn."
Beşa 4: Domandina Alîkariyên Saziya Ehl-ul- Beytê (s.x) ya Endonezyayê
Wî şirove kir ku ji destpêka vê bernameyê di 8ê çiriya paşîn a 2023an de heta tebaxa 2025an, ev sazî bi 14 caran alîkariyên mirovahî şande Filistînê. Bi xwestina Xwedê ev bername nabe rawestandin. Em bi hemû hêza xwe soz didin ku em li alî gelê Filistînê rawestin.
Azadî ji bo Filistînê!
Beşa 5: Yekîtîya Derî Sînoran
Vê kirinê nîşan dide ku serxwebûna ku gelê Endonezyayê pîrozîya wê dike, ne tena di çalakiyên ayînî û sembolan de ye, lê di pratîk û yekîtîya rastîn de bi gelên din ên ku hêj jî bi stêrmarîyê dicivin, tê xuyangkirin.
Her wekî ku gelê Endonezyayê heştê sal berê heqdarê azadî û rûmetê bû, gelê Filistînê jî heqdarê heman mafan e: azadî, xweşî û şerefa mirovahî. Alîkariyên Saziya Ehl-ul- Beytê (s.x) ya Endonezyayê ne tena tiştên madî ne, lê peyamek exlaqî ye ku dibêje dadperwerî, azadî û mirovahî mîrateke hevpar ya hemû mirovatiyê ye. Di tîpa vê têkoşînê de, dua û piştevanîya gelê Endonezyayê bi mebestê mezin yê serxwebûna Filistînê ve hatiye girêdan.
