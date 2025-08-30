Nerîna li ser wêranî û birçîbûna li Xezzeyê di medyaya navneteweyî de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Wek ragihandina ji El Cezîre, medyayên Rojava di çend meyên borî de bal kişandiye ser tundetiyên rejîma Siyonîst li ser Xezze. Di heman demê de, Rêxistina Tenduristiyê ya Cîhanî (WHO), UNICEF, Programa Xwarinê ya Cîhanî (WFP) û Rêxistina Xwarin û Çandiniyê ya Neteweyên Yekbûyî (FAO) di bajarê Cenêvê de daxuyaniyeke hevbeş derxist û di nav de tekez kir ku zêdetirî nîv milyon Filistînî rû bi rûyê birçîtî û belavbûna kolera bûne.
The Economist: Rastiyên kolera yên agirker li Xezze
Kovara îngilîzî The Economist di raportekê de, bi bal kişandina ser xirabbûna rewşa tenduristî û mirovahî li Gazê di çend meyên borî de û kuştiya 1000 Filistînî di dema belavkirina alîkariyên xwarinê de, nivîsî: "Zêdetirî yekê sêyê nifûşa Gazê bê xwarin dijîn û mezinên xwarina zarokan dixwin. Nêzîkî 20,000 zarok ji destpêka nîsanê ve ketine nav nexweşiya kêmxwarinê û di nexweşxaneyan de ne."
The New York Times: Bêdengiya Amerîkayê
Kovara New York Times di raportekê de bal kişandiye ser bêdengiya Amerîkayê li ser mijara kolera li Xezze, ku bûye sedema hêrsoyê gelek welatên Ewropayê. Di nav de hate nivîsîn: "Ev bêdengî bala xwe dikişîne çimkê Amerîka piştevanê sereke yê Îsraîlê ye û hêj jî hikûmeta Donald Trumpê pere û çek dide Tel Avîvê." Li gorî vê kovarê, bê zexta Amerîkayê li ser Îsraîlê, bi baweriya gelek pisporan, bûye sedema wê ku serokwezîrê rejîma Siyonîst Benyamin Netenyahu xwe bi dewamkirina şer re misoger bike. Ev di demeke ku belavkirina kolerayê di asta cîhanî de tiştek neasayî ye û xetereke mezin a mirovahî pê ve ye û îhtîmala zêdebûna zextan li dijî Îsraêlê heye. Gel û siyasetmedar wekî hev han dikin ku bi şerê re bidawî bikin û alîkariya xweseriyan bikin.
The Waşington Post: Îsraîl rastiyan red dike
Kovara amerîkî The Waşington Post, bi bal kişandina ser redkirina Îsraîlê ya hebûna kolerayê li Xezze û bersiva 8 rûpelî ya ji bo Neteweyên Yekbûyî, ku di nav de daneyên vê rêxistinê wekî "dijminane û li gor çavkaniyên bêbawer" binav kir, ragihand: "Neteweyên Yekbûyî ne tenê bersiva Îsraîlê red kir, lê herweha li ser metodolojiya raportên xwe yên li gor pîvanên nêzîkdar ên navnetewî û berhemêna hewla pisporên serbixwe jî tekez kir." Li gorî kovara Enmar El-Hor, birêvebera Konseya Têkiliyên Amerîkayî-Îslamî li Xezze, di gotarekê de ji bo vê kovarê hişyarî da ku asta nexweşiya kêmxwarinê di nav jinan û zarokan de di çend hefteyên borî de ji %19ê berbi %40ê bilind bûye û embarên dermanên Xezze jî li ser qedandinê ne.
The Wall Street Journal: Vegotineke kolera û koçberiyê
Kovara The Wall Street Journal di raportekê de axavtiya gelê Xezze ya li ser koçberî û birçîtîyê ragihand. Di hevpeyivîneke yekem de, Ehmed Cewdetê 30 salî, bavê du zarokan, dibêje ku zêdetirî 7 caran di şer de koçber bûye û niha xwe ji bo hiştinê mal û jiyana xwe amade dike. Di gotarekê de, Semaher Ebu Hasîreya 48 salî, bavê 5 zarokan, ku di çadirekê de di nav koçberan de dijî, dibêje: "Şîrê pêwîst ji bo zarokê wî yê biçûk peyda nake û ketiye nav nexweşiya kêmxwarinê, û zarokekî wî yê din jî ji ber nexweşiya kêmxwarinê di bin çavdêriya doktorê de ye."
The Times (Brîtanî): Birçîtî kuştarekê bêdengiya Xezze ye
Kovara brîtanî The Times ji zimanê niştecîhekî Xezze dinivîsîne ku her tiştî firotiye û tenê dîwarên malê mane û dibêje: "Em dizanin ku ji mirina bi bombebaranê, mirina bi birçîtîyê jî li me nayê. Êdî niha jî dehên kesan ji ber nexweşiya kêmxwarinê jiyana xwe ji dest dane."
The Guardian: Koçberî û nexweşî, belaya jiyana gelê Xezze ye
Kovara The Guardian ji zimanê Emced Şua, serokê Torra Rêxistinên Nedewletî yên Xezze, dinivîsîne: "Gelê Xezze bi dirêjahiya rojekê hestê bi lawazî, westiyayî, bêhêvîyî, depresyon û nexweşiyê dike."
AP: Av û alif li şûna xwarinêMalpera îngilîzî AP, bi bal kişandina ser belavbûna kolerayê û tevlîbûna karmendên rêxistinên xêrxwaziyê yên Xezze, ji zimanê Doktor Raîd Baba, doktorek nexweşxaneya Éwda, dibêje: "Diya bi sedema kêmbûna xwarinê, li şûna şîrê av û alif didin zarokên xwe, di demeke ku xwarina wan ji bo zarokan dibe sedema îshal, ziwabûnê, kêmxwîniyê û paşvexistina mezinbûn û gurzbûnê."
