Reaksiyona tîr û fermî ya Mamosta Seyîd Mohsin Huseynî, alîma Ehlê Sünnet a Kurdistanê, li dijî tehditên Serokê Mezin a Îslamî

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Mamosta Seyid Mohsin Huseynî, yek ji alimên navdar ên Ahlê Sünnet a Herêma Kurdistanê, hûrdema xwe şewatdar diyar kir:
"Ger Xameneî fermane, şoreşa cîhanî ya Mîslimanan dest pê dike; ev wê bibe îfade ji qezeb û hevduşîna derîn a ummeta Îslamî li dijî rewanşên vekirî yên li sembolên berxwedanê."
Ev hişyarkirina hêza Mamosta Huseynî, reaksiya bi heztir li dijî tehditên bê mîsal ên Serokwezîrê Dewletên Yekbûyî ya Amerîkayê li ser Serokê Mezin a Îslamî.
Berî vê jî, 1300 kes ji nav berpirsiyaran, ramanxwazan û alimên Ahlê Sünnet yên herêmên cîhanê bi îmzayê belgevaniya fermî da ku daxwaza reaksiya zelal û karîn ji aliyê serokên welatên Îslamî bikin.
