"Çîroka şehîdetê ya Mehya, xwendekarê çîna(pola) duyem / Rêwîtiyek ji qirêjên rejîmê zarokkuş ê Îsraîlê li Astana Eşrefiye."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Xaniyê wî li Astana Eşrefiyê bi xwînê hate wêrankirin. Xaniyê ku malbata wî lê dijiyan lê rejîma Îsraîlê ne xanî û ne jî zarokên di xewnê de nehişt. Kal û pîr, zarokek di sûcên rejîmê de şehîd bû.
Di êrîşa rejîma Siyonîst a li ser bajarê Astana Eşrefiyê de roja Şemiyê sibehê çar yekîneyên niştecihbûnê bi tevahî hatin wêrankirin û 10 yên din jî zirar dîtin. Di vê êrîşê de 15 sivîl hatin kuştin û gelekên din jî birîndar bûn.
Mehya, keça ciwan, jîr û dilovan a Dibistana Esmatê, êdî di heman polê de nîne. Ew kesê ku her tim bi ken diçû dibistanê hîn jî di nivîsgeha dibistanê de wêneyek e.
"Şehîdketina 34 xwendekar di şer de / 13 zarokên dibistanê li ber dilê axê + wêne"
Xanim Dabax, rêvebera Dibistana Seretayî ya Ke Mahiya Siddiqi Saber, ku min lê xwend, ji rojnamevan re got: Ew jinek pir exlaqî, bi exlaq û dostane bû ku di dilê her kesî de cihek hebû. Em hîn jî bawer nakin ku ew li wir nîne.
Piştî ku birayê Mahya li mala xwe li Tehran ji aliyê rejîma siyonîst ve hat şehîdkirin, malbata wî çû Astara Eşrefiyê. Lê Îsraêl li wir jî ji êrîş û cinayetan dest nekişand û bi êrîşek mîsîlî Mahya bi 11 endamên din ên malbata xwe re şehîd kir.
Serokê dibistana "Ismet" çîroka xwe vedibêje: "Piştî şehîdketina birayê Mahya, ez bi diya malbatê re têkilî dayim. Dengê wê yê aram û bêndewam hê jî li guhê min e. Dibêja, 'Em baş in, şukrê Xwedê, lê kurê min şehîd kirin.' Ev rêz û bêndewamiya li ber wê fêlaketê rastî hînbûn bû. Lê niha ew diya jî li kêleka kurê xwe rizgar bûye."
Birîndariya ku li dibistanê derket:
Di heftiya yekem piştî êrîşê de, li dibistana Ismet bîranîna Mahya hate lidarxistin. Hemşîreyên wî, malbat û mamosteyan bi dilşikestî tevlî bûn.
Dibistana Ismet niha li polê sêyem kursiyek vala ye. Elîna, hevalê nêzîk ê Mahya, bi barîndan dibêje: "Dilê min ji bo wî têrê ye, dixwestim jê re bibêjim 'Qet nebe şehîd, li gel me bimîne.' Ez dixwazim li kêlê wêneyê wî binivîsim 'Mirina Îsraîlê!'"
Serokê dibistanê dibêje: "Em ê hemî hewldanê bikin ku bi xwendekaran re rastiyên tal û rûyê rastî yê rejîma siyonîst rave bikin. Divê wan bizanin ku ewên ku li ser mafê mirovan axivin, bi asanî zarokên bêsûç di xewê de dişehînin. Em dixwazin navê dibistanê jî biguherînin û bikin 'Şehîd Xwendekar Mahya Sedîqî Sabir'."
Debaxî dewam dike: "Bavê Mahya mamosteyê zanîngehê bû, malbateke zanistvan bi kêmtirîn dexwaz û bi riya xwe ya hêsan dijî. Niha navê Mahya li polê sêyem vala maye, li cihê ku diviya bi Elîna re hevalê polê biba."
Mahya û 34 xwendekarên din yên vî welatî hatin şehîdkirin, bi çavên ku hêj xewnê bilindbûna polê didît. Ne çek di destê wan de bû, ne jî tirs di dilê wan de.
Îro navê Mahya Sedîqî tenê navê zarokekî şehîd nîne, belgeyek e li ser rûyê rastî yê rejîmekî ku zarok di xewê de dikuje û li ser mafê mirovan axive. Hevalên polê wî niha bi kursiyek vala, defterek netemam û hezaran bêdengiya tund dimînin ku bi hêz dibêjin:
"Mirina Îsraîlê!"
Dawiya peyamê.
